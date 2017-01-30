الجيش أعلن إنجاز مهامه في وادي بردى.. وإبراهيم: اليوم ترحيل الدفعة الثانية لرافضي التسوية … الحسن: مياه عين الفيجة وصلت دمشق وسيبدأ الضخ التدريجي

عادت مياه نبع الفيجة مساء أمس إلى دمشق «لتحليلها» بعدما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها «أنجزت مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى»، وبعد ساعات من تأكيد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، ترحيل الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية إلى إدلب. وفي تصريح لـ«الوطن»، عصر أمس، أوضح إبراهيم، أنه وبعد أن سيطر الجيش على …

أكمل القراءة »

أبرز العناوين

الأولى

سورية

عربي ودولي

قضايا وآراء

اقتصاد

شؤون محلية

رياضة

ثقافة وفن

الصفحة الأخيرة

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الوطن 2017