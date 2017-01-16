أحرز الجيش العربي السوري تقدماً على حساب تنظيم داعش الإرهابي أمس في ريف حمص الشرقي مدعوماً بطيران روسي مكثف في وقت كانت فيه واشنطن التي تقود «التحالف الدولي» ضد داعش حبيسة الاجتماعات في الرياض. وأكد ممثل مركز حميميم للمصالحة أليكسندر إيفانوف عصر أمس أن «مروحيات قتالية وقاذفات إستراتيجية تشارك القوات البرية الصديقة في معارك اندلعت منذ ساعات في الريف الشرقي …أكمل القراءة »
الفساد.. الوجه الآخر للتعاون الاستهلاكي.. مسؤول في «التموين» يكشف لـ«الوطن»: «تعاونية استهلاكية» باعت عقاراً بـ 8 ملايين ليرة بالتقسيط وسعره الأدنى 140 مليوناً!
57 صيدلية خالفت بريف دمشق في 2016 … «تموين الريف» تحيل 59 تاجراً مخالفاً موجوداً للقضاء خلال العام الماضي
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ابراهيم: انتهينا تقريباً من عملية المصالحة في وادي بردى … الجيش يتقدم باتجاه «عين الفيجة»
| الوطن – وكالات قال محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة ريف دمشق أمس: «انتهينا تقريباً من عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم ترحيل الإرهابيين الغرباء إلى إدلب»، مبيناً بحسب وكالة «سانا» أن «عدد المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم بلغ نحو 1500 شخص». من جانبه قال المركز الروسي للمصالحة في حميميم، في بيان، حسب قناة «روسيا اليوم»: إن …أكمل القراءة »
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دونالد ترامب والزمن الجديد
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إيرولت: نؤكد على حدود 1967.. وكيري: سعينا للحيلولة دون معاملة إسرائيل بشكل غير منصف .. اجتماع باريس يؤكد على حل الدولتين في فلسطين.. وبريطانيا تتحفظ
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لرسم رؤية جديدة في العلاقات على المستويين العام والخاص … خميس على رأس وفد حكومي إلى طهران اليوم
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لا وضوح في موقف ميليشيات المعارضة من أستانا … «حلفاء سورية»: دبابات ورشاشات محمولة عبرت من تركيا نحو إدلب!
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محافظ الريف: مصالحة قادمة في الغوطة الشرقية
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التعليم العالي تتجاهل «القياس والتقويم» بقرارات الامتحانات
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بعد تقدم الجيش باتجاه «عين الفيجة».. انتهاء عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً خلال أيام
| الوطن – وكالات أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم إنجاز عملية المصالحة في وادي بردى تقريباً والذي سيكون آمناً بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن كانت دمشق أكدت أن التسوية في وادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي «لم تنهر بشكل كامل» رغم اغتيال المسلحين للمكلف ملف المصالحة في المنطقة اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، وأن هناك «اتصالات ومساعي جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حالياً»، حيث واصل الجيش …أكمل القراءة »
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الأهالي يرحبون و«النصرة» تعرقل … أنباء عن مصالحات في مناطق بالغوطة الشرقية قريباً
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مع قرب تسلم ترامب لمهامه الرئاسية … قلق «إسرائيلي» من توصّل موسكو وواشنطن إلى تفاهمات بشأن سورية
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الميليشيات تواصل تخبطها بشأن «أستانا».. و«المعتصم» تكشف عن خلافات فيما بينها
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الجيش يتقدم بمحيط التيفور.. ومصادر في دير الزور تنفي تقدم داعش في المدينة
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«التحالف» يلقي أسلحة لـ«الديمقراطية» قرب عين عيسى .. فاتورة «فخ» الباب: 1350 شهيداً وجريحاً
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يازجي: نصلي من أجل السلام في المنطقة
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تأمين جبهات غرب حلب حاجة ملحة للجيش
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المسلحون يتهمون «النصرة» باغتيال الغضبان
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مساعدات جديدة من «الغذاء العالمي» إلى الحسكة
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بعد تصريحاته في موسكو.. محكمة «ميليشياوية» تقضي بإعدام «الشيخ»
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أنقرة تستهزئ من واشنطن: لتدعُ داعش للمفاوضات
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الجيش يحبط محاولة تسلل لـ«النصرة» إلى حضر
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المسلحون ينقضون اتفاق «عين الفيجة».. ويغتالون الغضبان.. والجيش يدخل أطراف «عين الخضرة»
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جاويش أوغلو أكد عزم أنقرة وموسكو دعوة أميركا إليها … تحضيـــرات محادثــــات «أستــــانا» تتكثـــــف
تشكيل قوة من الحشد الشعبي لمنع تسلل داعش من الصحراء .. القوات العراقية تحرر المزيد من الأحياء لمدينة الموصل وقتلى وجرحى بتفجيرين في بغداد وديالى
مقتل جندي سعودي بتبادل لإطلاق النار قرب الحدود اليمنية … العدوان السعودي يقتل ستة يمنيين بقصف سوق شعبي في محافظة الجوف اليمنية
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أردوغان… والحاجة للأسد
| د. حسام شعيب لا خصوم دائمين وأينما وجدت المصلحة حكمت السياسة، وبتعريف آخر السياسة وفن الممكن. من هنا اعتقد أردوغان قبل ست سنوات أنه بالإمكان إسقاط الدولة السورية وإجبار الرئيس الأسد على الرحيل كما حصل مع رؤساء تونس ومصر وليبيا، لعدة عوامل داخلية وخارجية منها إرادة الولايات المتحدة الأميركية وما يسمى المجتمع الدولي تحت ذريعة نشر الحريات والعدالة والديمقراطية وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض المجتمعات. وعليه كان تحالف الغرب …أكمل القراءة »
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ترامب في مواجهة إرهاب الداخل
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رؤية في الانعطافة التركية بعد إعلان موسكو الثلاثي
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عن «الغارة الإسرائيلية» و«رحيل أوباما».. الضـــرب بـ«الآستـــانا» حــــــرام
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تساؤلات الاعتداء الإسرائيلي
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الفساد.. الوجه الآخر للتعاون الاستهلاكي.. مسؤول في «التموين» يكشف لـ«الوطن»: «تعاونية استهلاكية» باعت عقاراً بـ 8 ملايين ليرة بالتقسيط وسعره الأدنى 140 مليوناً!
| عبد الهادي شباط يبدو أن جملة الإشارات والملاحظات التي نقلها مسؤول في التموين لـ«الوطن» في وقت سابق حول شبهات وفساد تجول وراء الأبواب الخلفية في قطاع التعاون الاستهلاكي، بدأت تتكشف، وتخرج إلى العلن. وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مجموعة من ملفات الفساد تتابعها الوزارة في قطاع التعاون الاستهلاكي، والملف الأول الذي اتضحت خيوطه، وتكشفت ملابساته، يأتي من جمعية التعاون الاستهلاكي في محافظة …أكمل القراءة »
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حاكم مصرف سورية المركزي لـ«الوطن»: حلول عملية للفئات النقدية الصغيرة منتصف العام الحالي … زيادة ملموسة في تحويلات المغتربين عبر الأقنية النظامية
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الصاغة يريدون تحرير تجارة الذهب بالكامل … وزير المالية لـ«الوطن»: يعني الموافقة على التهريب في الظرف الحالي
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336 مليار ل.س مستوردات تجار ريف دمشق خلال 2016
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مشروع مرسوم لتسوية قروض الصناعيين المتعثرة على طاولة الحكومة … وزير المالية لـ«الوطن»: إقراض الصناعيين المتعثرين يتم وفق آلية مدروسة .. وزير الصناعة: السماح للصناعيين باستيراد مستلزماتهم من الوقود ممكن
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57 صيدلية خالفت بريف دمشق في 2016 … «تموين الريف» تحيل 59 تاجراً مخالفاً موجوداً للقضاء خلال العام الماضي
| عبد الهادي شباط كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أنه تمت إحالة نحو 59 تاجراً مخالفاً للقضاء موجوداً خلال العام 2016 لقيامهم بمخالفات جسيمة أهمها الغش والتلاعب بالمواصفات خاصة للمواد الغذائية بينما تم خلال العام نفسه إغلاق نحو 198 شملت معامل وورشات كونسروة ومستودعات مواد غذائية ومحال تجارية ومحطات وقود وأن معظم هذه الإغلاقات هي إغلاقات إدارية بموجب الأنظمة المعمول بها حيث تعتبر عقوبة …أكمل القراءة »
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التعليم العالي تتجاهل «القياس والتقويم» بقرارات الامتحانات الوطنية … دشاش لـ«الوطن»: نعلم بالقرارات على الإنترنت.. لم يؤخذ برأينا ويعتبروننا جهة تنفيذية!!
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نقص التمويل والتأخر في وصول الموافقات تعرقل عمل الخدمات الفنية في السويداء
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مزروعات الحسكة… مطمئنة وبخير
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بيع مخلفات تقليم الأشجار للأسر الفقيرة
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خبرة ودهاء رينار أمل المغرب في أمم إفريقيا .. الإثارة حضرت في افتتاح الكرنفال الأسمر
| محمود قرقورا يبدو أن النسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في الغابون أمس الأول واعدة بامتياز، فعندما يكون للمفاجأة عنوان فهذا مبشر بكل المعايير، ولذلك تتطلع جماهير القارة السمراء بشغف إلى الحدث الكروي الجلل في القارة. أمس الأول وقع منتخب الغابون الذي يشارك للمرة السابعة بفخ منتخب غينيا الاستوائية الذي يستعرض قدراته للمرة الأولى بمواجهة الكبار عندما سجل الضيف الجديد هدف التعادل مع أفول شمس …أكمل القراءة »
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هذا ما حدث في كرة الحرية .. استقالة مبكرة والماردنلي رجل المرحلة القادمة
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مسبح لمنتخب السلة
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رهبة الافتتاح
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معسكر مثمر وإيجابي لحكام السلة والأمل في تكراره
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أميل إلى الكوميديا الهادفة بعيداً عن الابتذال والتهريج … دانا جبر لـ«الوطن»: أعترف أنني جريئة ومندفعة ولكن ثمة خطوط حمراء لا يمكن أن أتخطاها
| وائل العدس تنتسب إلى عائلة فنية عريقة ذات اسم كبير، فجدها لأمها هو الفنان الراحل الكبير محمود جبر وجدتها الفنانة هيفاء واصف، وخالتاها هما ليلى ومرح جبر، وخالتا أمها هم الفنانتان منى واصف وغادة واصف، وأعمام أمها ناجي جبر وهيثم جبر. بدأت حياتها الفنية قبل ما يقارب عشر سنوات بسن مبكرة ونجحت بلفت الأنظار باكراً، وخلال هذه الفترة انقطعت عن الأضواء لفترة ليست بالقصيرة تقترب من العامين لأسبابها الخاصة، …أكمل القراءة »
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هنا دمشق.. جدائل دم ورصاص … نلعب الشطرنج ونشرب نخب الموت الآتي .. لا حسد في صحبة اللـه فكل زواره أموات!..
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الطربوش والرؤساء.. رمز اجتماعي وثقافي بأبعاد فكرية وسياسية
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السوداوية والواقعية.. رموز اعتمدها الشاعر … «ما ليس شيئاً».. ديوان للشاعر نزيه أبو عفش فيه من كلّ الأشياء
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أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني… وداعاً «ماما نونا» … كريمة مختار.. أجمل وأطيب الأمهات في مسيرة الفن العربي