استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.. ونواباً ومثقفين فرنسيين … الرئيس الأسد: سورية مستمرة في القيام بما يوفر أرضية ملائمة للحل

| وكالات أكد الرئيس بشار الأسد أن «سورية مستمرة للقيام بكل ما من شأنه أن يوفر الأرضية الملائمة لإيجاد حل»، على حين اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحوار السياسي «يجب أن يكون بين السوريين أنفسهم وبإدارة منهم». واستقبل الرئيس الأسد، أمس، في لقاءين منفصلين، إضافة إلى شمخاني، وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية …

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