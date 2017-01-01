| وكالات أكد الرئيس بشار الأسد، أن على المسؤولين الأوروبيين أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن يرفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا وليس فقط بسبب الإرهاب، معرباً عن ثقته أنه بعد الحرب سيعود أغلبية السوريين إلى سورية التي ستشهد إعادة ولادة طبيعية من جديد. واعتبر الرئيس الأسد في تصريح لصحيفة «إيل جورنالي» الإيطالية، نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أن المسؤولين والحكومات الأوروبية يعملون بعكس مصالحهم، ومصلحة …