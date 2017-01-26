| عامر فؤاد عامر لمعَ كنجمٍ جديد في الساحة الفنيّة السوريّة أولاً والعربيّة ثانياً، وقدّم نفسه بخطواتٍ مدروسةٍ تُظهر مقدرته على منافسة نجوم الصف الأوّل، فقد كان الأول على دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق، الذي تخرج فيه في العام 2009 ليلعب أدوار البطولة في عدد من المسلسلات مثل يوميّات مدير عام الجزء الثاني، وضبّوا الشناتي، وتشيللو، والندم، والعراب، كما نجد في رصيده المزيد من الأعمال المسرحيّة مثل: …