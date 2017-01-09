| وكالات أكد الرئيس بشار الأسد أن «سورية مستمرة للقيام بكل ما من شأنه أن يوفر الأرضية الملائمة لإيجاد حل»، على حين اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحوار السياسي «يجب أن يكون بين السوريين أنفسهم وبإدارة منهم». واستقبل الرئيس الأسد، أمس، في لقاءين منفصلين، إضافة إلى شمخاني، وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية …أكمل القراءة »
شملت سرقة الأموال وتخريب التجهيزات وتكاليف إعادة البناء في المناطق الآمنة .. أكثر من 143 مليار ليرة أضرار المصارف العامة المباشرة خلال الحرب 96.5% منها لـ«التوفير»
مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل .. رئيس هيئة الطب الشرعي لـ«الوطن»: يتم التعرف على أي جثة ومشروع الاستعراف له دور في ملف المفقودين
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فشل المصالحات بوادي بردى وحلفايا.. ومصالحة جنوب دمشق على صفيح ساخن .. الجيش يستأنف عمليته لإعادة المياه إلى دمشق.. وعينه على «الباب» في حلب
| الوطن – وكالات أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن الجيش العربي السوري استأنف عمليته العسكرية في وادي بردى بعد إخفاق جهود إبرام اتفاق مصالحة هناك برعاية روسية، على حين أرسل مزيداً من التعزيزات العسكرية باتجاه مدينة الباب بحلب. وفي تصريح لـ«الوطن» قال إبراهيم: إن الجيش ينفذ عملية عسكرية في منطقة وادي بردى، لافتاً إلى أن «هناك أربع بلدات وقرى منها دير مقرن، رفعت العلم العربي السوري عليها»، لافتاً …أكمل القراءة »
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هيلاريون كابوتشي ونعوم تشومسكي
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رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ الأميركي» السناتور بوب كوركر: سيطرة الجيش السوري على حلب بداية نهاية الحرب في سورية
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مملوك بحث وشمخاني مناطق سيطرة المسلحين
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8 ميليشيات مسلحة تندمج محاولة الابتعاد عن «النصرة»
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خميس وعدهم بتقديم التسهيلات وتطوير التشريعات .. تجار عراقيون: أسواقنا مفتوحة لكم ونريد آلية لوصول البضائع السورية إليها
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مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل
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الوفد الفرنسي أكد قدرة الشعب السوري وجيشه على استعادة الأمن والاستقرار والصمود في مواجهة الإرهاب .. الرئيس الأسد متفائل حيال «أستانا»: سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية
| وكالات اعتبر الرئيس بشار الأسد، أن سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية، معرباً في الوقت نفسه عن «تفاؤله» حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي في «أستانا». واستقبل الرئيس الأسد، أمس، وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، واستمر اللقاء أكثر من ساعة، أكد الوفد خلاله قدرة …أكمل القراءة »
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اتهمت السعودية بـ«التورط في نزاعات المنطقة» ونصحت المصريين بـ«تنظيم علاقاتهم الخارجية» .. طهران تؤكد أهمية محادثات أستانا وتطالب باستبعاد الإرهابيين عنها
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«مُعارضون» سيُشاركون في مؤتمرٍ إسرائيليٍّ بالقدس للحديث عن الأزمة السورية
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مارياني: نحيي الجيش السوري على الانتصار في حلب
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سناتور أميركي: الحرب في سورية بحكم المنتهية
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تسوية أوضاع العشرات في حمص وريفها .. جنوب دمشق نحو مصالحة كبرى والإعلان عن «لواء مغاوير الجنوب»
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معتقل سابق في «غوانتانامو» ينضم إلى التنظيم في سورية .. داعش ينفذ حملة اعتقالات وإعدامات بأمنييه في الرقة
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الرئيس الأسد يؤكد لشمخاني أن الغرب وأدواته وعملاءه «مستمرون بدعم التنظيمات الإرهابية»
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مقدسي اعتبر أن روسيا جادة في عملية التسوية السياسية .. الجربا: «الإخوان» متحالفون مع الإرهاب
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تنزانيا تدعم وحدة الأراضي السورية.. والجامعة العربية تبحث عن دور
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أهالي القرى تحدوهم ورفعوا العلم العربي السوري .. رفض المسلحون المصالحة فاستأنف الجيش عمليته في وادي بردى
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ميليشيات ريف دمشق الشرقي استغلت التزام الجيش بالهدنة والجيش يقبض على تلال حاكمة بمحيط التيفور بحمص
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وفد إعلامي مصري إلى سورية
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لتعطيل المصالحات.. تفجير إرهابي لـ«النصرة» في سعسع
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الحملة على الباب.. «مستعصية وتتمدد»
مقتل 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس في القدس المحتلة.. والمقاومة الفلسطينية ترحّب بـ«العملية «النوعية» .. قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم حالات حرجة في عملية دهس في القدس المحتلة.
القوات العراقية تتقدّم في التلة الأثرية شرق الموصل .. أكثر من 20 شهيداً في هجومين انتحاريين في شرق بغداد
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هل حقا أن إيران وروسيا تبيعان سورية لتركيا؟!
| القاهرة – فارس رياض الجيرودي شاعت في أوساط المؤيدين للدولة السورية خلال السنوات الصعبة الماضية سرديات تلوم كلا من الدولتين الحليفتين (إيران وروسيا) على إصرارهما على المحافظة على حد أدنى من العلاقة الإيجابية مع تركيا، وتراوحت تلك السرديات بين الانتقاد الخجول الذي لا يمل أصحابه التحذير من انخداع روسيا وإيران -مرة أخرى- بوعود المراوغ أردوغان، وبين اتهامات صريحة يوجهها آخرون للحلفاء ببيع سورية والسوريين مقابل العلاقة مع تركيا، وبينما انطلق …أكمل القراءة »
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عندما يقول فرنسي: سامحينا يا سورية
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هل تصدق تركيا في زعمها دعم المسار السياسي؟
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بين اعترافات كيري ووهم التحول التركي: ولّى زمن المعجزات
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التوازن الإقليمي ومعضلة الأستانة
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شملت سرقة الأموال وتخريب التجهيزات وتكاليف إعادة البناء في المناطق الآمنة .. أكثر من 143 مليار ليرة أضرار المصارف العامة المباشرة خلال الحرب 96.5% منها لـ«التوفير»
| محمد راكان مصطفى تعرض القطاع المصرفي إلى أضرار كبيرة، كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلد بسبب الحرب. وبحسب آخر البيانات المصرفية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فقد زاد إجمالي خسائر القطاع المصرفي الحكومي عن 143 مليار ليرة سورية، شملت أضرار المصارف العامة المباشرة، التي تتضمن تخريب وسرقة الأثاث والتجهيزات والمواد الأولية والعتاد، وتكاليف إعادة البناء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالعقارات …أكمل القراءة »
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خميس لوفد رجال أعمال عراقي: مستعدون لتقديم التسهيلات وتطوير التشريعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة
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أهم توجهات البنوك المركزية الرئيسية عالمياً خلال عام 2017
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وزير التموين لـ«الوطن»: تفعيل المراكز … الحدودية مع العراق وتنشيط التبادل التجاري
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«هيئة الصادرات» و«غرفة صناعة حلب» تتفاهمان: إيجاد أماكن بديلة للمصانع المدمرة والصناعات المهجرة وتمييزها في التصدير
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مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل .. رئيس هيئة الطب الشرعي لـ«الوطن»: يتم التعرف على أي جثة ومشروع الاستعراف له دور في ملف المفقودين
| محمد منار حميجو كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية حسين نوفل عن وجود مقابر جماعية في مناطق ريف دمشق داريا والمعضمية والتل. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعلن نوفل أنه تم تقسيم ملف الجثث المجهولة إلى ثلاثة أقسام الأول متعلق بجثث شهداء الجيش ويكون تابعاً للقضاء العسكري في حين ملف المدنيين يتبع إلى القضاء المدني وملف جثث القتلى من المسلحين على الأغلب يكون للقضاء العسكري ولكن يحتاج إلى …أكمل القراءة »
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3 آلاف طالب تقدموا إلى منح الجامعات الخاصة.. والقبولات النهائية قريباً .. 21 جامعة خاصة في سورية تضم 30 ألف طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات
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200% زيادة الأمطار هذا الموسم في الساحل
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السويداء صرفت 92 مليون ليرة سورية على الصرف الصحي العام الفائت
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80 طناً من الهيبوكلوريد لتعقيم مياه الشرب بالحسكة
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ملاعب حلب.. الهم والاهتمام .. زيارة عاجلة للقيادة الرياضية تجاوباً لمطالب الجماهير
| حلب – فارس نجيب آغا أنهت اللجنة المكلفة دراسة واقع ملاعب حلب تقريرها وتمت إحالته إلى القيادة الرياضية في دمشق حيث بينت الوضع الحالي لكل ملعب على حدة (ملعب 7 نيسان، ملعب رعاية الشباب) وما يلزم من أجل إجراء الصيانة والمدة الزمنية المقدّرة حتى تعود الملاعب لاستضافة النشاط الرياضي بحلتها الجديدة مع الكلفة المالية المقدّرة بعد جولة ميدانية تم من خلالها الوصول للتقرير النهائي، وبحسب ما وصلنا فسيكون الملعب …أكمل القراءة »
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انطلاق الدوري التصنيفي .. 22 فريقاً تتنافس في 5 مجموعات على 10 مقاعد
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منتخب السلة يدخل مرحلة تحضيرية جديدة وثمانية لاعبين كبار
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دوري الصالات
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حكاية إفريقية
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«أحبابي ونور عيوني».. رفيق السبيعي يودعكم … «أبو صياح» شخصية صاحبة النخوة والمهابة والشهامة والقوة والفروسية
| وائل العدس ارتبط بالشعب والفن الشعبي، وهذا أتى من المونولوج الذي برع فيه، والهيئة التي ظهر فيها بزيه الشعبي ولهجته الشامية، والخال ذي الشعيرات الذي كان يضعه على خده، رمزاً للرجولة وكان القبضاي الذي يمثل القيم المجتمعية والقوة والفروسية، ولذلك أطلق عليه القائد الخالد حافظ الأسد لقب «فنان الشعب» في ثمانينيات القرن الماضي. إذاً رحل الفنان الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز 86 تاركاً وراءه أعمالاً طبعت في ذاكرتنا، …أكمل القراءة »
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الطربوش بين الخوري وكفتارو والرئيس حسني الزعيم .. الخوري: لو درت الدنيا كلها لما وجدت رأساً كرأسي .. كان الطربوش في سورية سيد الأناقة وارتداؤه يعبر عن مكانة الشخص
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«وصلتُ إلى سن أعرف أنني قد أرحل في أي لحظة.. لذا دعوني أوصيكم بسورية خيراً» … رفيق سبيعي يُزف عريساً بالعراضة الشامية .. سيف سبيعي: لن تنسوا ابن الشام الذي سيبقى خالداً في قلوبكم وعقولكم
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لم يكن يوماً واضح الهوية الأيديولوجية .. بيرم التونسي الشاعر الساخط والتأسيسي في المحكية المصرية
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عندما يرحل عن الشعب فنانه! … خلود سيرة.. تحيا سورية