عادت مياه نبع الفيجة مساء أمس إلى دمشق «لتحليلها» بعدما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها «أنجزت مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى»، وبعد ساعات من تأكيد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، ترحيل الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية إلى إدلب. وفي تصريح لـ«الوطن»، عصر أمس، أوضح إبراهيم، أنه وبعد أن سيطر الجيش على …أكمل القراءة »
رئيس مجلس الوزراء يكشف بالأرقام الوضع المالي لسورية: «المالية» عانت من خلل كبير في آلية عملها ومواردها وموازنتها وضرائبها … لن نقبل بفشل أي قطاع ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل
أطفال يعملون في جر العربات ومذابح الفروج والباطون لإعالة أسرهم … الحنيص لـ«الوطن»: ارتفاع نسبة عمالة الأطفال إلى 20 بالمئة في سورية
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تواصل غليان إدلب بين النصرة وفصائل «أستانا» … الجيش يسيطر على الكتيبة المهجورة الثالثة في ريف حمص الشرقي
| الوطن – وكالات تواصلت ارتدادات اجتماع «أستانا» في الشمال السوري وتجلت أمس بعودة التوتر إلى ريف إدلب بين الميليشيات المتحالفة مع جبهة النصرة (فتح الشام) من جهة، والميليشيات الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية التي تمثلت في أستانا من جهة أخرى، بموازاة استكمال تقدم الجيش في ريف حمص على حساب تنظيم داعش الإرهابي. وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، فإن «العديد من الفصائل الإسلامية وهي كتائب الصحابة، وكتيبة أسود …أكمل القراءة »
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الهوية والآلية
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عون: الرئيس الأسد أنقذ سورية من مصير مشابه لليبيا
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مساعدات جوية إلى دير الزور وكفريا والفوعة
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داعش يقطع المياه عن حلب والآمال معقودة على الجيش
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رئيس «جمعية الجودة» يناشد رئيس الوزراء التدخل وإعادة الجمعية لمقرها احتراماً للقانون
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خميس: ضعاف النفوس يعيثون فساداً.. والنفط كان يرفد الخزينة بثلاثة مليارات دولار واليوم نستورده
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معظم المسلحين سووا أوضاعهم.. وترحيل الدفعة الأولى من الرافضين إلى إدلب … إبراهيم: بحل إسعافي المياه ستصل دمشق خلال ساعات
أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، أن مياه عين الفيجة وبحل إسعافي ستصل إلى دمشق خلال ساعات، في حين تم ترحيل الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية إلى إدلب، على حين قام معظم المسلحين بتسوية أوضاعهم. وفي تصريح لـ«الوطن»، عصر أمس، قال إبراهيم «بعد تحرير عين الفيجة، دخلت ورشات الإصلاح اليوم (الأحد) إلى المنشأة عقب تطهير الجيش لها من المتفجرات والمفخخات، وباشرت أعمالها فوراً». وذكر المحافظة أن «هناك حجم …أكمل القراءة »
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في الشمال.. حرب اصطفافات بالتوازي مع حرب التصفيات
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إيران اعتبرت قراره بحظر دخول المسلمين «هدية للمتطرفين.. ورئيسة وزراء بريطانية «لا توافق» على سياسته.. وكندا ستواصل استقبال اللاجئين … أبو القاسم: قبل أن ننتقد ترامب يجب أن ننتقد الدول العربية على قرارها بمنع السوريين من دخول أراضيها
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ما حصل دليل على صوابية الرأي العام بـ«رفض التعامل معهم» … كريدي: اعتراض معارضين حال من دون مشاركتي في لقاء موسكو
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أكد دعم «تيار طريق التغيير السلمي» بقوة للخطوة الروسية والعمل على إنجاحها … جاموس: وفد روسي رسمي وأهلي في اللاذقية قريباً للحوار حول «دمشق1»
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الجيش يسيطر على الكتيبة المهجورة الثالثة بتدمر.. ويقضي على عشرات الدواعش في دير الزور
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عون: الرئيس الأسد أنقذ سورية من مصير مشابه لليبيا
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«التنسيق» ترفض المشروع الروسي للدستور: لدينا مشاريع جاهزة
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القيادة العامة للجيش: العمليات العسكرية للجيش ساهمت في إنجاز مصالحات وتسويات وادي بردى
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المعارض لؤي حسين: كل «المجموعات الإسلامية» تتماثل مع «النصرة» و«داعش»
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أنقرة تواصل المراوحة على الباب منذ 160 يوماً
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صحيفة: داعش قد يغرق الرقة بمياه بحيرة الأسد
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قوى وشخصيات معارضة ترفض «الدساتير الخارجية»: لدينا خبراء بالقانون الدستوري
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رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل: «الأفكار الدستورية» التي وزعها الجانب الروسي في اجتماع أستانا «للنقاش بين السوريين» والدستور «شأن سوري»
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ترامب وبوتين يبحثان سبل التعاون لحل المشاكل العالمية ومكافحة الإرهاب … أوروبا القلقة من رفع العقوبات الأميركية عن موسكو مستعدة لتحريك مواقفها تجاه سورية
مدفوعاً بأولى استطلاعات الرأي المشجعة نسبياً لحزبه … شولتز يعلن ترشحه بمواجهة ميركل في الانتخابات التشريعية المقبلة لألمانيا
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ألمانيا وفرنسا أكبر خاسرين من نظام ترامب العالمي الجديد
| تحسين الحلبي ربما كانت الحكومة الألمانية من أكثر المتضررين بسبب هزيمة هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة وفوز دونالد ترامب وهذا على الأقل ما يراه عدد من المحللين السياسيين الألمان في مجلة «دير شبيغل» الألمانية حين يستنتجون أن (ترامب) سينقل العالم إلى نظام عالمي جديد يختلف عن النظام العالمي الذي وضعه أوباما وكانت هيلاري ستتابع عملها بموجبه. فتحت عنوان: «دونالد ترامب والنظام العالمي الجديد» «دير شبيغيل 20/1/2017» يرى هؤلاء المحللون ومن …أكمل القراءة »
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لولا الجمهورية العربية السورية
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لماذا يطرح ترامب «المناطق الآمنة» الآن؟
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بين «العلمانيّة السورية» و«سورية العلمانيّة»
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جنيف.. معادلة توازن
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رئيس مجلس الوزراء يكشف بالأرقام الوضع المالي لسورية: «المالية» عانت من خلل كبير في آلية عملها ومواردها وموازنتها وضرائبها … لن نقبل بفشل أي قطاع ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل
| محمد راكان مصطفى جردة حساب واسعة أجراها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لوزارة المالية استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، يوم أمس، أكد خلالها أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يشكل أولوية في عمل الحكومة كونه يشكل بمؤسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي. مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع وإيجاد الحلول للخروج برؤية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤسساته …أكمل القراءة »
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برسم رئيس الحكومة.. هذا ما قاله وزير الصناعة لمدير جمعية الجودة بعد إغلاقها عنوةً : لا أرى شيئاً في الوزارة يستحق الجودة!
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حمدان: نعمل على تشريع ضريبي يشجع المواطن على دفع الضرائب لا التهرب منها
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لجنة الأسواق في غرفة تجارة دمشق تطلب: تعليمات خطية توزع على التجار وعناصر الجمارك تحدد كيفية معالجة البضاعة المشكوك فيها
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ميالة: التفتيش عن المطرح الضريبي إبداع
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أطفال يعملون في جر العربات ومذابح الفروج والباطون لإعالة أسرهم … الحنيص لـ«الوطن»: ارتفاع نسبة عمالة الأطفال إلى 20 بالمئة في سورية
| محمد منار حميجو حاول الطفل محمد التهرب من الأسئلة التي طرحتها عليه حول سبب عمله بمهنة جر عربته اليدوية في أسواق دمشق القديمة والمحملة بأثقل أنواع البضائع لجرها إلى المكان الذي يرغب صاحب البضاعة في وضعها، ولكيلا أمنع تهربه المتواصل ساعدته في جر العربة لأكسر حاجز الخوف واستجر المعلومات منه. بلغ محمد العاشرة من عمره واضطر لترك المدرسة في سن الثامنة لمساعدة والده الذي يعمل في المهنة نفسها ولكن …أكمل القراءة »
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دراسة «حلبية» للاستفادة من الأنقاض في حلب … مشروع وطني للاستفادة من جميع أنواع الأنقاض وتوفير مليارات الليرات … الصالح: نحتاج إلى تفعيل مشروع صناعي للفرز والتدوير
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يستمر لأربعة أيام.. ملتقى الأكاديميين بدأ بطرطوس
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بعد طول انتظار سندات تمليك للمنطقة الصناعية بالسويداء
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مشاكل طلاب إدلب تطفو على السطح مجدداً.. والتقصير سيد الموقف! .. قلة في الموظفين.. عقبات أمام الطلاب.. وقرارات تخرج مع وقف التنفيذ!
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ركلات الحظ تبتسم للأسود غير المروضة على حساب التيرانغا … الخيول تكمل العدو إلى نصف نهائي أمم إفريقيا
| خالد عرنوس ابتسمت ركلات الترجيح من علامة الجزاء لأسود الكاميرون المتوحشة فتخطوا نظراءهم أسود التيرانغا السنغال الأفضل عبرها بنتيجة 5/4 عقب التعادل السلبي الذي سيطر على دقائقها الـ120 ورافقت خيول بوركينافاسو الأسود بتغلبها على نسور قرطاج التوانسة بهدفين نظيفين جاءا في الدقائق العشر الأخيرة ولم تنفع الأشقاء أفضليتهم النسبية طوال 80 دقيقة فقبلوا الواقع بالتوقف عند عقدتهم القائمة منذ 2004. ويلتقي منتخب الكاميرون في نصف النهائي مع الفائز من …أكمل القراءة »
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هل كان بالإمكان أحسن مما كان … منتخبنا العسكري ثالث البطولة وهذه ملاحظاتنا
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القيادة الرياضية توافق على استمرارية المنتخب السلوي
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مقارنة
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العربي في لقاء مصيري
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نبحث عن صيغة جديدة وشكل فني للكوميديا … علاء قاسم لـ«الوطن»: ليس بالضرورة أن يكون دور البطولة المطلقة طموحاً أو حلماً منتظراً لأي ممثل
| سارة سلامة بحضوره قوة وفي شخصيته المفعمة بالرجولة ركيزة تكسبه مجالاً متنوعاً متجدداً من الخيارات المفتوحة على المزيد من الأدوار إن كانت بيئة شامية أو تاريخية ودرامية وليس آخرها الكوميديا، علاء قاسم نجم خط طريقه في الدراما السورية بادئاً مشواره الفني منذ عام 1995، عندما عمل مع فرقة فواز الساجر المسرحية، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليدخل عالم الدراما مقدماً أعمالاً كثيرة منها: بيت جدي، قمر شام، تعب …أكمل القراءة »
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صُنّاع الدراما في الظل وتقنيات وراء النجاح … الفوتو دراما «شغلة اللي ماله شغلة» وما من نقابة لهم!
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العشق صخر يعلو صخرة المنشار.. صخرة تحيي القادم إلى دمشق وتؤرخ للربوة وبنائها
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سورية الطريق إلى الحرية … وليد المعلم يوثق طريق النصر حتى الاستقلال
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مغامرات بينوكيو.. حكاية الدمية بكل اللغات العالمية … تحويل الدمية بينوكيو إلى الحياة .. لتصبح صديقة للطفل العربي على الورق … وزارة الثقافة تُصدر مغامرات بينوكيو.. حكاية الدمية مترجمة إلى اللغة العربية