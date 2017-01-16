موسكو تدعم جواً عملية ضد داعش.. وواشنطن تحارب التنظيم بالتصريحات! … الجيش يتقدم بريف حمص الشرقي

أحرز الجيش العربي السوري تقدماً على حساب تنظيم داعش الإرهابي أمس في ريف حمص الشرقي مدعوماً بطيران روسي مكثف في وقت كانت فيه واشنطن التي تقود «التحالف الدولي» ضد داعش حبيسة الاجتماعات في الرياض. وأكد ممثل مركز حميميم للمصالحة أليكسندر إيفانوف عصر أمس أن «مروحيات قتالية وقاذفات إستراتيجية تشارك القوات البرية الصديقة في معارك اندلعت منذ ساعات في الريف الشرقي …

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