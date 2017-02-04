| الوطن – وكالات أعلنت موسكو بدء عمل الآلية الثلاثية التي أنشأتها مع تركيا وإيران للرقابة على نظام وقف إطلاق النار «الصامد بشكل عام» والذي تم تثبيته في اجتماع أستانا في 24 الشهر الماضي، بالتزامن مع هجوم شنته معارضة الرياض على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بعدما منح المعارضات مهلة حتى 8 الجاري لتشكيل وفد واحد، مهدداً بأنه بعد ذلك …أكمل القراءة »
«جمعية الجودة» المطرودة من مكاتبها بأمر من وزير الصناعة تدرب كبار ضباط الشرطة في سورية … رئيس الجمعية: الوزير تجاهل القضاء والحكومة.. فاحتراماً للقانون أعيدوا لنا مكاتبنا
وزير النقل لـ«الوطن»: خطوط نقل سككي جديدة قريباً.. وبرامج تدريب متكاملة في أعمال الدفاع المدني … نقل الحبوب مباشرة إلى الصوامع عبر النقل السككي
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التنظيم هدد باجتياح مخيم الركبان.. وبدأ بتحصين الرقة.. و«جند الأقصى» تتفكك … داعش يتراجع أمام ضربات الجيش في ريفي حمص ودمشق
| الوطن – وكالات على وقع تقدم الجيش العربي السوري المستمر في حمص وريف دمشق، وكذلك عملية «درع الفرات» التي تشنها تركيا داخل الأراضي السورية على حسابه، حاول تنظيم داعش الإرهابي الحفاظ على ما تبقى من معنويات مقاتليه، فبدأ يتحصن في معقله بمدينة الرقة، وهدد باجتياح مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية. وذكرت صفحة «الإعلام الحربي المركزي» على فيسبوك أن الجيش العربي السوري استعاد السيطرة على قرية «أم الرمان» شرق …أكمل القراءة »
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أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك … وفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
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السعودية والإمارات تدافعان عن قرار ترامب «العنصري»
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لافروف يدعو العرب لإعادة سورية إلى الجامعة
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فتح الطريق إلى وادي بردى من جهة دير قانون
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خلوف: 110 آلاف أسرة تستفيد من الإغاثة في دمشق وجمعيات تعمل خارج اللجنة الفرعية … مخلوف: المنظمات لم تقم بواجبها في حلب
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تعديل وتبديل القرارات يربك التجار و«الاقتصاد» ترد: لا شخصنة في العمل
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«العليا للمفاوضات»: تصريحات دي ميستورا «غير مقبولة».. و«الائتلاف» يعتبره «شريكاً في قتل السوريين»
| وكالات هاجمت «الهيئة العليا للمفاوضات»، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، واصفة تصريحه حول إمكانية تشكيله وفداً يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف المرتقبة بأنه «غير مقبول»، ومؤكدة أن هذا «ليس من اختصاصه». في الأثناء، أكد «الائتلاف» المعارض، أن دي ميستورا لا يستطيع فعل ذلك، متهماً إياه بأنه «شريك في قتل» الشعب السوري وأنه رجل «غير مسؤول» عن تصريحاته. وشدد المنسق العام لـ«العليا …أكمل القراءة »
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دعا إدارة ترامب لتوضيح مواقفها من «الآمنة».. والعرب لمحاصرة داعش اقتصادياً .. لافروف يدعو الأمم المتحدة للإسراع في عقد جنيف ويعرب عن استعداد بلاده لمناقشة الأفكار الأميركية حول التسوية في سورية
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إيقاف ثلاثة أشخاص في ألمانيا يشتبه في صلتهم بالتنظيم … «التحالف» يقتل أحد «عقول» داعش في غارة بالرقة
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تسوية أوضاع 60 مسلحاً من وادي بردى.. وفتح الطريق من جهة دير قانون
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حميميم: مستمرون في إيصال المساعدات إلى سكان سورية
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حرب «الإصطفافات» تتزايد في الشمال.. و«جند الأقصى» تحل نفسها
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الجيش يوسع سيطرته في ريفي حمص ودمشق
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مجلس الأمن: «أستانا» خطوة مهمة نحو استئناف جنيف.. ومصر ترحب
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اقترح وفداً برئاسة عبد العظيم … خدام: دي ميستورا يفعل حسناً إذا شكل وفد المعارضة
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«درع الفرات» تفتح جبهة جنوب غرب الباب.. وداعش يتحوط من «غضب الفرات» بالخنادق … واشنطن و«الوحدات» تنفيان استلام «حماية الشعب» مدرعات أميركية
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«التعاون العربي الروسي»: الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد
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«الكرامة» المصري يجدد دعمه الكامل لسورية
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غارات لسلاح الجو على المحور الجنوبي لدير الزور
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موسكو تدعو إلى رفع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية
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داعش يطالب نازحي «الركبان» بإخلائه لاجتياحه
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الحل السياسي في سورية: إلى التنفيذ!
| د.بسام أبو عبد الله لقد قالها الغرب بوضوح شديد (ما بعد حلب) غير ما قبلها، وأن من يحسم معركة (حلب) سيغير ميزان القوى الإستراتيجي لمصلحته بشكل جذري، وهو ما حدث بوضوح شديد لتدفع موسكو الجميع إلى طاولة التفاوض، والحديث في الحل السياسي، الذي لن يخرج عن خريطة الطريق التي جرى الحديث عنها بوضوح شديد: 1- حكومة وحدة وطنية موسعة. 2- الإعداد لدستور جديد- يُستفتى الشعب السوري عليه. 3- إجراء انتخابات …أكمل القراءة »
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«الآمنة» قنبلة ترامب إلى جنيف
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شكراً… دونالد ترامب
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قراءة في رسائل ترامب الداخلية والخارجية
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اقتتال إدلب بوادر إخفاق تركي أم محاولة لخلق معتدلين جدد؟
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«جمعية الجودة» المطرودة من مكاتبها بأمر من وزير الصناعة تدرب كبار ضباط الشرطة في سورية … رئيس الجمعية: الوزير تجاهل القضاء والحكومة.. فاحتراماً للقانون أعيدوا لنا مكاتبنا
| محمد راكان مصطفى بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل أن متطلبات نجاح تطبيق أنظمة الجودة تتمثل بإيمان الإدارة العليا بها وتبنيها ودعمها مالياً وبالخطط والمشاركة بإنجازها ومتابعة نتائجها للوصول إلى الهدف، إضافة إلى ضرورة النظر إلى الجودة كهدف ووسيلة وليس هدفاً فقط، ومشاركة جميع العاملين بعد نشر ثقافة الجودة بينهم، والتحسين المستمر للعمليات. وأوضح كحيل أن الدورة التي تم افتتاحها يوم أمس بحضور نخبة من …أكمل القراءة »
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«الاقتصاد» ضيفة الأربعاء التجاري … تجار: تعديل القرارات وتبديلها يربك المستوردين .. ممثلو الوزارة: لا شخصنة في العمل والعديد من إجازات الاستيراد لا تنفذ
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المدير السابق لهيئة الصادرات يقترح: رفع الأجور ونسبة العمالة لزيادة النمو
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بعد 42 عاماً.. مؤتمر للتعاون الاستهلاكي بين آذار ونيسان … عثمان لـ«الوطن»: مشروع قانون لضبط الترهل والتجاوزات في التعاون الاستهلاكي
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الحكومة تخصص مليار ليرة لإعمار البنية التحتية الرئيسية في داريا.. ووزير الإدارة المحلية: البدء خلال شهر … وزير النفط يطمئن: تحسن استيراد المشتقات اللازمة لتوليد الكهرباء خلال أيام
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وزير النقل لـ«الوطن»: خطوط نقل سككي جديدة قريباً.. وبرامج تدريب متكاملة في أعمال الدفاع المدني … نقل الحبوب مباشرة إلى الصوامع عبر النقل السككي
| فادي بك الشريف كشف وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح خاص لـ«الوطن» عن خطة لتفعيل النقل السككي بشكل كبير بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً السعي لتنفيذ وصلة سككية بطول 1400م إلى صوامع شينشار بحمص ضمن اتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لنقل الحبوب من القطار إلى الصوامع مباشرة، وتفريغ القطار في الصوامع الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والمال، إضافة إلى وصلة بين قطينة ومقالع …أكمل القراءة »
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110 آلاف أسرة تستفيد من الإغاثة في دمشق … خلوف: هناك جمعيات تعمل خارج برنامج لجنة الإغاثة الفرعية
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متطفلون على مهنة البيطرة .. إناث المواشي مهددة بالانقراض
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مخالفات الأبنية!!
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توزيع 94 عقاراً على الجمعيات السكنية في اتحاد التعاون السكني
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في سابع الدوري الممتاز… مباريات ساخنة .. الكبار وجهاً لوجه وتأجيل لقاء الكرامة مع الجيش
| ناصر النجار ما يميز مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز أن فرق الصدارة والفرق الرديفة ستجتمع وجهاً لوجه بمباريات تنافسية ساخنة تعتبر قمماً مصغرة للدوري. لذلك فإن أغلب فرق الدوري أمام امتحانات صعبة في هذا الأسبوع والفارس من سيعلي الرايات ويظفر بالنقاط. فالمتصدر الاتحاد يستقبل الشرطة والفارق بينهما نقطتان والشرطة لعب مباراة أقل، والمتصدر الثاني حطين يحلّ ضيفاً على الطليعة في حماة والفارق بينهما نقطتان أيضاً، والمتصدر الثالث تشرين …أكمل القراءة »
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صدام عنيف نحو نهائي كأس الأمم الافريقية .. التاريخ ينتصر للأسود على حساب النجوم
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مواجهتان ثأريتان لليوفي والريال والبايرن يستقبل الملكي … ديريي لندني حار وقمة فرنسية مشتعلة
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ماذا يقول المدربون في سابع الدوري الممتاز؟ … الاتحاد يسعى للفوز وهواش حطين جاهز وتشرين متأهب
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عصا اتحاد الكرة تضرب شغب الجولة السادسة
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تزوير كتب التاريخ المدرسية نتيجة خطأ أم جهل؟! … المؤرخون والمفكرون والسياسيون السوريون يغيبون عن المشهد التعليمي!
| د. سامي مبيض حصلت مؤخراً على نسخة من كتاب «تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر» الصادر عن وزارة التربية السورية، والمقرر في منهاج البكالوريا الأدبي لهذا العام. بعيداً عن رأيي الخاص بالتعليم المؤدلج والموجه سياسياً من أنه لا يصلح لهذا الزمان والمكان وتحديداً في هذا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه كسوريين، فإنني ذُهلت لكثرة الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب والناجمة إما عن عدم معرفة من المؤلفين وإما عن عدم اهتمام بعض …أكمل القراءة »
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التجريد صفة أساسية في لوحة الحفر واللون مساحة للاختيار … علي الخالد لـ«الوطن»: الآلات الحديثة تحل مكان إبداع الفنان
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الموت يفجع سلمى المصري مرتين.. وسلاف فواخرجي على طبيعتها … عشرة ملايين لكاظم.. وستة لصابر.. ونانسي في الصدارة
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42 عاماً على رحيل كوكب الشرق … أم كلثوم.. فلاحة بسيطة أصبحت سيدة الغناء العربي
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أدبنا الشعبي… مضمونه وأبعاده ومراميه سجل لخص به المجتمع حياته وتاريخه