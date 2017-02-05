| الوطن – وكالات اقترب الجيش العربي السوري في معركته ضد تنظيم داعش الإرهابي من حقل حيان للغاز شرقي حمص، بموازاة تقدمه شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي، وعلى الأطراف الجنوبية من مدينة دير الزور، في وقت كان الجيش التركي والميليشيات التي يدعمها في عملية «درع الفرات» يسيطر على مدينة بزاغة شرقي الباب، على حين كانت المقاتلات الأردنية تغير …أكمل القراءة »
جهاز الرقابة المالية:إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء.. والحجز على أموال التاجرين … «رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال وبمساعدة مصرفية!!
اللغة المسمارية في قاعة مؤتمرات مجلس الشعب … أنزور لـ«الوطن»: قاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية وللقاء الوزراء مع المواطنين شهرياً
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استقبل الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الشباب العربي الإفريقي .. المقداد: نولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتنا مع الدول الإفريقية
| وكالات أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الدبلوماسية السورية تولي الاهتمام الكبير لعلاقاتها مع الدول الإفريقية انطلاقاً من وحدة مصير الشعوب العربية والإفريقية وخاصة في التصدي لمحاولات الدول الغربية للعودة إلى مناطق نفوذها في المنطقتين. واستقبل المقداد أمس الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الشباب العربي الإفريقي الذي انطلق في دمشق، وقدم لهم شرحاً عن تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية وتأثير الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري …أكمل القراءة »
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عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
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«العليا للمفاوضات» تجاوزت عمرها الافتراضي .. ميليشيات أستانا تطالب بحصة النصف لوفد جنيف
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معبر «مخيم الوافدين» جاهز لخروج المدنيين ومسلحي الغوطة الشرقية
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التنظيم هدد باجتياح مخيم الركبان.. وبدأ بتحصين الرقة.. و«جند الأقصى» تتفكك … داعش يتراجع أمام ضربات الجيش في ريفي حمص ودمشق
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أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك … وفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
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السعودية والإمارات تدافعان عن قرار ترامب «العنصري»
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رداً على لقــــاء موسكــــو.. عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» للمعارضة في دمشق.. واستثناء لـ«منصة موسكو»
كشفت مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اعتقاد تكون لدى المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، بأن الهدف من اللقاء كان تقوية «منصة موسكو» على حساب المنصات الأخرى، الأمر الذي دفعه مع قوى أخرى إلى إحياء مسألة عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية- إيرانية» يستثني «منصة موسكو» من المشاركة فيه. وقالت المصادر …أكمل القراءة »
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محاولات للجيش التركي والميليشيات لتذليل عقدة «بزاعة» … «الديمقراطية» تطلق المرحلة الثالثة من «غضب الفرات».. وأنقرة ترد باستهداف «الوحدات» قرب إعزاز
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إسكيف: الملف السوري لن يتأثر بتوتر العلاقة بين طهران وواشنطن
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سورية إحدى ساحاته المتنوعة.. التوتر الإيراني الأميركي يقرع الأجراس في عواصم القرار العالمي
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الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
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«التحالف الدولي» يبدأ باستهداف «تحرير الشام».. وسجال بين «الأحرار» والمحيسني
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على خطا المصالحات.. بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
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مواقف تؤكد أن معادلات القوى في المنطقة تغيرت تماماً .. برلماني فرنسي اعتبر تغيير سياسة باريس تجاه دمشق مرتبطاً برئيس الإليزيه القادم
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هل انتهى دور «العليا للمفاوضات»؟ .. علوش يسعى لرئاسة وفد جنيف
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أفرنيتف في طهران اليوم لبحث الأزمة السورية
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بتدمير الجسور تكون الرقة قد حوصرت فعلياً
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«حزب التضامن»: صياغة الدستور عقب المرحلة الانتقاليّة
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مكتب لصندوق الأمم المتحدة للسكان بحلب
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«العليا للمفاوضات»: تصريحات دي ميستورا «غير مقبولة».. و«الائتلاف» يعتبره «شريكاً في قتل السوريين»
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دعا إدارة ترامب لتوضيح مواقفها من «الآمنة».. والعرب لمحاصرة داعش اقتصادياً .. لافروف يدعو الأمم المتحدة للإسراع في عقد جنيف ويعرب عن استعداد بلاده لمناقشة الأفكار الأميركية حول التسوية في سورية
رئيس التحالف الوطني في أربيل للتنسيق ضد الإرهاب … الشرطة الاتحادية العراقية تتأهب للمرحلة الأخيرة من تحرير الموصل
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عن «الصبر الإستراتيجي» و«صراع الحضارات»
| فرنسا – فراس عزيز ديب في أيار من العام 2000 حدثَ اللقاء الشهير بين «بيل كلينتون» والراحل «حافظ الأسد». عندما بدأت معالم إخفاق اللقاء تتضح رغم حالة التفاؤل التي سبقته على المستوى الدولي، أدرك «كلينتون» أن «الأسد» لن يتنازل عن شبرٍ من «بحيرة طبرية»، حاول إظهار مبادرته آنذاك بأنها قد تكون «الفرصة الأخيرة»، ونسي أن «الأسد» خيرُ من يُتقن لعبةَ «الصبر الإستراتيجي». إذا كنا مقتنعين أن «الأسد» يعرف أن …أكمل القراءة »
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ملامح مختلفة للأزمة
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الحل السياسي في سورية: إلى التنفيذ!
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«الآمنة» قنبلة ترامب إلى جنيف
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شكراً… دونالد ترامب
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جهاز الرقابة المالية:إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء.. والحجز على أموال التاجرين … «رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال وبمساعدة مصرفية!!
| محمد راكان مصطفى يبدو أن بعض المصارف تحتفظ إلى جانب السرية المصرفية التي تعتبر قانونية، بأسرار عديدة مشكوك في قانونيتها، قادرة على إثارة الدهشة عند اكتشافها والوقوف على تفاصيلها، وخاصة إذا كانت ناتجة عن ارتكابات غير مألوفة يصعب كشفها بطرق التدقيق التقليدية المتبعة من الرقابة سواء من داخل المصرف أم المطبقة من الجهات الرقابية المختصة، ما يجعل اكتشاف مثل هذه المخالفات تعتمد على فطنة المفتش أو من خلال معلومة …أكمل القراءة »
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مؤسسات «الصناعة» ربحت 13 ملياراً معظمها من التبغ.. والمخازين تضاعفت إلى 33 مليار ل.س … معدل الربح أقل من 7% في القطاع العام الصناعي والتصدير أقل من 1% من المبيعات
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قاسم لـ«الوطن»: تفاؤل باستمرار ارتفاع الأسعار وصولاً إلى القيم العادلة .. ارتفاع ملحوظ لأسهم المصارف في الشهر الأول
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الحكومة إلى منبر «الشعب» اليوم … الدندن لـ«الوطن»: مناقشة نتائج زيارة حلب وبعض القرارات الارتجالية والتجاوزات
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«جمعية الجودة» المطرودة من مكاتبها بأمر من وزير الصناعة تدرب كبار ضباط الشرطة في سورية … رئيس الجمعية: الوزير تجاهل القضاء والحكومة.. فاحتراماً للقانون أعيدوا لنا مكاتبنا
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اللغة المسمارية في قاعة مؤتمرات مجلس الشعب … أنزور لـ«الوطن»: قاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية وللقاء الوزراء مع المواطنين شهرياً
| محمد منار حميجو أعلن نائب رئيس مجلس الشعب نجدة إسماعيل أنزور أن المجلس سيفتتح المكتب الإعلامي الجديد ظهر اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مؤكداً أن المكتب سيحتوي على قاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال إنزور: إنه سيتم استخدام القاعة للقاء الوزراء مع المواطنين وذلك باختيار شرائح من المجتمع وطرح همومهم عليهم موضحاً أنه سيتم ضمن برنامج شهري إضافة إلى آخر أسبوعي مع أعضاء المجلس …أكمل القراءة »
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أكثر من 5 آلاف طالب إلى امتحانات السنة التحضيرية في الكليات الطبية في دمشق .. النداف لـ«الوطن»: السنة التحضيرية ليس للطب فقط في العام القادم
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من يفتش على المفتش؟ .. مفتش يسترد 600 ليرة ويصرف 60 ألفاً ومدير يخصص بيته بسيارتين!
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رغم صدور مرسوم حله قرابة شهر.. ما زال مكتب تنفيذي بانياس على رأس عمله!
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2300 يحصلون على حوالي 600 مليون ل.س تعويضاً للأضرار في الحسكة
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في سابع الدوري الممتاز.. القانون يحكم لقاء جبلة والحرية .. هل انهار فريق الوحدة؟ وفواصل دراماتيكية بلقاء دمشق
| ناصر النجار في حادثة غير مسبوقة بالدوري السوري فقد أشرك فريق الحرية في لقائه مع جبلة لاعباً غير مدون على ضبط المباراة، ما سيعرض فريق الحرية إلى الخسارة القانونية صفر/3 بعد أن تعادل الفريقان على أرض الملعب (1/1). والخطأ هنا ليس بشرياً لأنه (كارثي) ويتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى إداري فريق الحرية واللاعب نفسه والمراقب الإداري للمباراة والحكم الرابع وكلهم سيتعرضون للعقوبة المناسبة. ولومنا يقع في خانة المراقب الإداري للمباراة …أكمل القراءة »
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اليوم يختتم الكرنفال الأسمر الحادي والثلاثون في الغابون … لقب ثامن لمصر أم خامس للكاميرون؟
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الميرينغي يطلب الثأر من بالايدوس وإشبيلية يستقبل فياريال .. ديربي الكالشيو الكبير بحثاً عن الصدارة والكبرياء
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بعد تأهلنا لنهائيات أمم آسيا بكرة السلة … ماذا نحن فاعلون وما مصير المنتخب؟
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حيوية شباب تشرين تتفوق على خبرة الوحدة … رباعية بمرمى الوثبة وحطين يقع بفخ التعادل
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الغناء في سورية له شعور خاص ولي الشرف بالوقوف على مسرح دار الأوبرا … حازم شريف لـ«الوطن»: الأغنية السوريّة تستحق أن تمتلك موقعها اللائق
| عامر فؤاد عامر رحلة مكلّلة بالانتصار كانت بدايته، فهو الحاصل على لقب آراب أيدل (Arab Idol)، بعد مشاركته في برنامجه المعروف، واستطاع في هذه الرحلة أن يأسر قلوب الملايين من المتابعين، فهو ابن حلب الشهباء التي صدّرت اللحن والصوت والكلمة والذوق للعالم كلّه، واليوم يصل حازم شريف الفنان الشاب لحالة التحدّي التي يرغب أن يعيشها في نذر نفسه للغة الفنّ، فيدرس أموره في كلّ خطواته الجديدة، من دون المجازفة …أكمل القراءة »
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ملتقيات دمشق الثقافية … توفيق الإمام: الوزارة تدعم الملتقيات الثقافية .. مادياً ومعنوياً كظاهرة جديدة على الساحة المحلية
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الملحّن إيهاب مرادني لـ«الوطن»: الشّارة المتميّزة لا تنقذ عملاً من فشله
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في هذه المدينة أضاعني!!
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تزوير كتب التاريخ المدرسية نتيجة خطأ أم جهل؟! … المؤرخون والمفكرون والسياسيون السوريون يغيبون عن المشهد التعليمي!