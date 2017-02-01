الرئيس الأسد: إرادة الحياة عند السوريين أهم عوامل الصمود

| الوطن – وكالات أكد الرئيس بشار الأسد أن إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية. واستقبل الرئيس الأسد أمس عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا إلى العمل ضمن ورشات صغيرة، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» التي أوضحت أن الحديث دار حول المصاعب التي يواجهها الصناعيون السوريون في ظروف الأزمة …

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