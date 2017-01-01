المعلم ومملوك في طهران.. وروحاني يهاتف بوتين.. ومجلس الأمن يقر اتفاق وقف إطلاق النار.. وأستانا في 23 الجاري … التحركات الدبلوماسية انطلقت فهل يكون 2017 عام الحل؟

| جانبلات شكاي – وكالات تواصلت التحركات الدبلوماسية أمس تحضيراً لمحادثات أستانا، التي يرجح انعقادها في 23 من الشهر الحالي، وتواصلت اختلافات المعارضة حول التمثيل والمشاركين فيها، في حين كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم برفقة رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك يجريان محادثات مع كبار المسؤولين في طهران، ليصادق مجلس الأمن مساء على اتفاق …

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