| سامر ضاحي يلتقي غداً وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع ممثلين عن أطياف المعارضات السياسية السورية حسب ما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، وهو ما بات يعرف في الأوساط السياسية باسم «اجتماع الـ27» كناية عن يوم الانعقاد. وفي حين لم تعلن زاخاروفا أسماء المعارضين الذين سيلتقون لافروف علمت «الوطن» من مصادر معارضة ستحضر اللقاء أن موسكو …أكمل القراءة »
مجلس محافظة دمشق يختتم أعماله … رفع الطاقة الإنتاجية لتعبئة الغاز… استيراد 500 ألف صمام و100 ألف أسطوانة غاز صناعية
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النصرة وفصائل إدلب وحلب يسحقون بعضهم على وقع رحى «أستانا» … الجيش يتقدم بمحيط التيفور والغوطة الشرقية
| دمشق- الوطن- وكالات – حمص- نبال ابراهيم واصل الجيش العربي السوري عملياته ضد التنظيمات الإرهابية محققاً تقدماً على حسابها ومردياً العشرات من مقاتليها، كما رد بحزم على خروقات الميليشيات المسلحة للهدنة، بينما بدأت جبهة النصرة من جهة وفصائل ريف حلب وإدلب معارك ساحقة فيما بينها على وقع نتائج اجتماع أستانا. ففي غوطة دمشق الشرقية أكد مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الجيش أحرز تقدماً على جبهة القاسمية النشابية ليوسع نطاق سيطرته في …أكمل القراءة »
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الرعاة يشيدون بنتائج الاجتماع.. وموسكو: مشروع الدستور هو اقتراحات من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة … بوتين لعبد الله: «أستانا» قاعدة لمفاوضات جنيف
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دي ميستورا: «أستانا» جيد جداً ومهم إشراك دول عربية في جنيف
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رسالة كويتية لروحاني حول «الحوار بين دول الخليج وإيران»
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صفقة روسية قطرية جديدة بملياري دولار
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وزارة المصالحة: لا موعد محدداً لعودة الأهالي إلى سبينة والذيابية
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شعبان: عودة الدور الروسي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية وسورية
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سجال بين طهران ووفد الإرهابيين.. وأنقرة دعمت الاجتماع من أجل تسريع حملتها على الباب ومنبج … الكرملين يأمل بأن تحرك «نتائج أستانا» «عملية جنيف»
| الوطن – وكالات خرج رعاة اجتماع أستانا ليعبروا عن رضاهم عن مستوى النجاح الذي تكللت به المحادثات، باستثناء السجال الذي اضطرت إيران إلى خوضه مع وفد الإرهابيين بشأن وجود قواتها في سورية. وعبر الكرملين عن رضاه عن نتائج المحادثات التي اختتمت أعمالها أول من أمس، معرباً عن أمله في أن تساهم في تحريك عملية جنيف «المتعثرة»، وفتح الباب أمام إمكانية إجراء مزيد من اللقاءات تحت مظلة أستانا. وأكدت الدبلوماسية …أكمل القراءة »
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الأكراد و«فصائل أستانا» حاضرون.. و«الداخل» تتزاحم على التمثيل … اجتماع 27 مع لافروف يحدد خريطة طريق «المعارضة» إلى جنيف
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اعتبرها نصراً لداعميها.. تحليل لـ«رويترز»: أستانا أظهر قصارى ما يمكن أن تحققه موسكو وأنقرة وطهران
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بوتين وعبد اللـه الثاني يؤكدان أهمية اجتماع أستانا
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اعتبر أنه من المهم إشراك الدول العربية في جنيف .. دي ميستورا: «أستانا» كان «جيداً جداً»
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الجيش يقبض على «قاسمية» الغوطة الشرقية ويصد الميليشيات بحرستا
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دك «النصرة» في ريف سلمية.. وقاذفات روسيا تواصل المشاركة في دير الزور … الجيش يطرد داعش من بئر الفواعرة بريف حمص الشرقي ويبعد تهديدها لمطار التيفور
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العسكريون الروس يطهرون 70 هكتاراً من الألغام في حلب
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رهن الأمر بإعلان محافظتي ريف دمشق والقنيطرة جاهزية البلدتين خدمياً … مستشار وزارة المصالحة: لا موعد محدداً لعودة الأهالي إلى سبينة والذيابية
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طائرات سورية نفذّت عملية إنزال معقدة في دير الزور
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معارك طاحنة بين داعش وكل من «غضب» و«درع» الفرات
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صحيفة: بوتين تلقى اقتراحاً لإنشاء «اتحاد كونفدرالي» بين روسيا وسورية
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«فتح الشام» تبتلع «جيش المجاهدين» و«الأحرار» تتهمها بـ«البغي» … «النصرة»: هجوم إدلب رد على المشاركة في «أستانا»
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اعتبر أن مفاوضات جنيف شيء آخر.. وأكد ترحيب الحكومة السورية بأي شيء يفيد في وقف الحرب … الجعفري: «أستانا» نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية
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الحل بـ«عملية سياسية» وفقاً لـ«2254».. ولم يتطرق لبيان جنيف .. بيان أستانا.. نجاح لطهران وتثبيت لمرجعية الدول الثلاث
واشنطن تشيد بإعلان العراق تحرير الجانب الشرقي من الموصل … استشهاد 11 عراقياً على الأقل وإصابة العشرات بتفجيرين إرهابيين في بغداد
الكويت: إعدام 7 أشخاص بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة … وزير الخارجية الكويتي حمل رسالة لروحاني تتعلق بأسس الحوار بين مجلس التعاون وطهران
الجيش العراقي يحرر الساحل الأيسر للموصل بشكل كامل … شهداء وجرحى في تفجيرين إرهابيين شرق بغداد وقصف لـ«داعش» في الموصل
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اجتماعات استانا: سبحان مغير الأحوال!!
| د. بسام أبو عبد الله لم يكن بالإمكان قبل سنتين من الآن إقناع «عناتر» المعارضة، أو من يدعونها بأن ما يعرض عليكم الآن سوف تقبلونه غداً لأنه لا يجوز لمن يدعي نضالاً من أجل الشعب أن يرهن إرادته للأجنبي ويدعي أنه حر، ويطالب بالحرية للآخرين، كما أن من يرهن نفسه في لعبة الأمم، ومصالح الدول فسوف يجد نفسه مجرد أداة تتحرك وفقاً لتغير مزاج ومصالح داعميه.. سبق للحكومة السورية …أكمل القراءة »
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إعادة تموضع إقليمي على مسارين
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إعلان لا يبدو ضرورياً!!!
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عهد ترامب؛ رؤية جديدة… أم ماذا؟
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اجتماع «أستانا».. مطبات وأفخاخ.. لكنه يبقى مهماً
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توقعات متشائمة للمدير السابق للمركزي للإحصاء: ارتفاع الأسعار بنسبة 50% خلال عام 2017
| علي محمود سليمان ارتفع معدل التضخم بنسبة 27% بين شهري أيار وحزيران من العام الماضي 2016 وذلك وفق بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها «الوطن»، حيث سجل معدل التضخم لشهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 660%، بينما كان قد وصل إلى 521% خلال شهر أيار الماضي وفق ما صدر عن المكتب المركزي للإحصاء، حيث يعتبر العام 2010 هو (سنة الأساس) التي يقاس على أساسها الرقم القياسي للأسعار، وقد عزا مسؤول حكومي سبب …أكمل القراءة »
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«المركزي»: هذه شروط كسر الوديعة في حال وفاة المودع
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إحجام المتعهدين عن التعاقد يبقي 6 مدارس خارج الاستثمار
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محافظ يشتكي «الصرافات» لمدير التجاري السوري .. أصبحت عبئاً على كل من يتعامل معها!
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وصفات التأمين لا قيمة لها… الدواء غير موجود والأنسولين شبه مفقود والمرضى يبحثون..!
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مجلس محافظة دمشق يختتم أعماله … رفع الطاقة الإنتاجية لتعبئة الغاز… استيراد 500 ألف صمام و100 ألف أسطوانة غاز صناعية
اختتم مجلس محافظة دمشق أمس جلسات دورته العادية الأولى، في مبنى المحافظة برئاسة رئيس المجلس المهندس عادل العلبي وحضور أعضاء المجلس ومديري الدوائر والمديريات المعنية. بداية تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتموين والتجارة الداخلية والصناعة والصحة والدفاع المدني مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق. ثمن رئيس المجلس المهندس عادل العلبي عمل الحكومة وجهودها الحثيثة في رعاية أسر ذوي الشهداء وتمنى على الحكومة أن تتم …أكمل القراءة »
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105 عاملات من الإدارات الوسطى في البرنامج الأول لتعزيز قدرات المرآة … النوري لـ«الوطن»: منعكسات الأزمة تتطلب تأهيل قيادات نسائية
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مراكز متخصصة بالإصابات والتشوهات الخاصة نتيجة الحرب … جبه جي لـ«الوطن»: تعاون كبير مع الصحة العالمية لتأمين الأدوية الضرورية الخاصة بالأمراض السرطانية
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يا صاغة احذروا الفتيات … عصابة تقودها فتاة تخدر الصاغة لسرقتهم .. العكام: انتشار عصابات الأشرار بسبب الأزمة
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أمام أهالي الحسكة .. د. المفتاح: السيد الرئيس تحمّل عبء المعركة السياسية والإعلامية في البلاد
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في سادس الدوري الممتاز- مدربون جدد … فرق الصدارة في مواقف صعبة وأول ديربي في حلب
| ناصر النجار ما انتهى إليه الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز يصلح أن يكون منطلقاً للأسبوع السادس الذي ستجري مبارياته يومي الجمعة والسبت باستثناء مباراة الجيش والشرطة التي تأجلت إلى الشهر بعد القادم «6/3» لمشاركة الجيش في بطولة كأس العالم العسكرية الثانية. العنوان الأهم في الدوري هو تغيير المدربين نتيحة عدم الرضا عن النتائج أو للتدخلات في عمل المدرب ومن هذه الاستقالات ماحدث في الطليعة على سبيل المثال. وهذه الاستقالات …أكمل القراءة »
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ربع نهائي مرتقب في كأس الأمم الإفريقية … ليوث الأطلس حلّقوا مع رينار
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إشبيلية والبرشا ينتظران هدايا الأعداء ومواجهات سهلة لكبار إنكلترا بالكأس … بريمن يستقبل البافاري وقمة في البارك دوبرنس
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(جاكو) راعية للمنتخبات الوطنية
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قطبا حلب يعودان والتحدي والطموح عنوان المباريات
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أدوار متنوعة وشخصيات مركبة جسّدها وأثبت نجاحه فيها … أيمن عبد السلام لـ«الوطن»: أثق بالجيل الشابّ من الممثلين وبمقدرته على حمل الدراما السورية لمرحلة المنافسة من جديد .. تحتاج الكوميديا إلى دراسة أكثر ولاسيما ضمن الظروف الحالية
| عامر فؤاد عامر لمعَ كنجمٍ جديد في الساحة الفنيّة السوريّة أولاً والعربيّة ثانياً، وقدّم نفسه بخطواتٍ مدروسةٍ تُظهر مقدرته على منافسة نجوم الصف الأوّل، فقد كان الأول على دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق، الذي تخرج فيه في العام 2009 ليلعب أدوار البطولة في عدد من المسلسلات مثل يوميّات مدير عام الجزء الثاني، وضبّوا الشناتي، وتشيللو، والندم، والعراب، كما نجد في رصيده المزيد من الأعمال المسرحيّة مثل: …أكمل القراءة »
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انفصال رويدا عطية.. وخطيبها: «قسمة ونصيب» … سيرين تتحدى نجوى كرم بـ«التبولة».. وشاهيناز تخلع الحجاب.. وشاكيرا تحصد نصف مليار في شهرين
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الوعي والتغير.. نموذج غربي قبلناه فهل يكفي؟
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أول طبيب سوري يُجري عملية قلب مفتوح … د. سامي القباني: من يقل إنه ليس لديه وفيات فهو إما لا يقوم بإجراء العمليات أو أنه يغالط الواقع
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قائد الثورة السورية الكبرى لم يحصل على وسام سوري! … سلطان باشا صياد المستعمرين وشيخ المجاهدين ورافع أول علم عربي في سماء سورية