يستقبل غداً ممثلين عن منصات الرياض والقاهرة وموسكو والداخل والأكراد و«فصائل أستانا» … لافروف يجمع المعارضات تمهيداً لجنيف المقبل

| سامر ضاحي يلتقي غداً وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع ممثلين عن أطياف المعارضات السياسية السورية حسب ما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، وهو ما بات يعرف في الأوساط السياسية باسم «اجتماع الـ27» كناية عن يوم الانعقاد. وفي حين لم تعلن زاخاروفا أسماء المعارضين الذين سيلتقون لافروف علمت «الوطن» من مصادر معارضة ستحضر اللقاء أن موسكو …

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