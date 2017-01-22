وصول وفود تركيا وروسيا وإيران إلى العاصمة الكازاخية وبدء المحادثات التمهيدية بين «الترويكا» الضامنة … اجتماع «أستانا» ينطلق غداً ووفد الجمهورية العربية السورية يغادر دمشق اليوم

| الوطن – وكالات بدأت طلائع المشاركين بالوصول إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في الاجتماع حول سورية الذي ينطلق غداً في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت دمشق والواحدة ظهراً بتوقيت أستانا. وكان أول الواصلين نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، في حين وصل مساء أمس وفد المجموعات الإرهابية التي يقودها محمد علوش يرافقه عدد كبير من «المستشارين» القانونيين مما يسمى …

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