| سوسن صيداوي ترافقنا المسلسلات لشهور في مواسم أو ربما خارج المواسم، وتصبح قصة المسلسل وأبطاله من أهل البيت، وشوقنا لمعرفة ماذا سيحصل هو عامل للعلاقة القوية مع المسلسل من ممثلين ومخرج وربما كاتب، لكن هل هناك من انتبه يوماً للأسماء التي تتقدم في شارة المسلسل ونهايته؟ هل هناك من لاحظ وتابع من يقوم بالإضاءة، أو من يقوم بفرش وتنسيق ديكور اللوكيشن أو موقع التصوير؟ وهل هناك من انتبه لمن …