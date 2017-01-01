| جانبلات شكاي – وكالات تواصلت التحركات الدبلوماسية أمس تحضيراً لمحادثات أستانا، التي يرجح انعقادها في 23 من الشهر الحالي، وتواصلت اختلافات المعارضة حول التمثيل والمشاركين فيها، في حين كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم برفقة رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك يجريان محادثات مع كبار المسؤولين في طهران، ليصادق مجلس الأمن مساء على اتفاق …أكمل القراءة »
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اليابان ترفض إدانة روسيا لموقفها الداعم لسورية
| وكالات أكدت مصادر دبلوماسية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفض الدعوات التي وجهتها الدول الغربية الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للانضمام إلى البيان الذي أصدره قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا في السابع من كانون الأول الجاري «أدانوا» فيه مواقف روسيا الداعمة للحكومة السورية في مواجهتها للإرهاب وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن المصادر فإن آبي رفض تلك الدعوات في وقت …أكمل القراءة »
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أهالي وادي بردى يناشدون الميليشيات للمصالحة قبل اقتحام الجيش.. وخروقات الفصائل مستمرة بريفي دمشق وحماة … الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار
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فريحات: الأردن لن يفتح معابره إلا بعد سيطرة الجيش السوري على الطرف الآخر!
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27 شهيداً بتفجيرين لداعش في بغداد.. ودمشق تدين
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عصابات «القاعدة» تسرق معامل وسكك الحديد في إدلب
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موسم العودة إلى حلب بدأ
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الأسعار تبدأ بـ10 آلاف ليرة للشخص ولا أحد يعلم أين تنتهي … سهرة رأس السنة.. نفقات كثيرة وأماني أكثر
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كشف أن أحد أسباب الحرب «رفضُنا مدّ خط أنابيب قطري».. واعتبر أن الحكومات الأوروبية تعمل، بدعمها للإرهابيين، عكس مصالح شعوبها … الرئيس الأسد لصحيفة «إيل جورنالي»: سورية ستشهد إعادة ولادة طبيعية من جديد بعد الحرب
| وكالات أكد الرئيس بشار الأسد، أن على المسؤولين الأوروبيين أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن يرفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا وليس فقط بسبب الإرهاب، معرباً عن ثقته أنه بعد الحرب سيعود أغلبية السوريين إلى سورية التي ستشهد إعادة ولادة طبيعية من جديد. واعتبر الرئيس الأسد في تصريح لصحيفة «إيل جورنالي» الإيطالية، نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أن المسؤولين والحكومات الأوروبية يعملون بعكس مصالحهم، ومصلحة …أكمل القراءة »
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تعقيدات أمام وقف إطلاق النار قد تؤدي لاستمرار «اللعبة القذرة» حول سورية … مجلس الأمن يدعم المشروع الروسي.. ومحادثات أستانا «مباشرة»
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روحاني: دعم إيران لسورية ضد الإرهاب سيستمر حتى تحقيق النصر … المعلم ومملوك في طهران والمباحثات تناولت اتفاق وقف إطلاق النار ومؤتمر أستانا
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رد على أبو زيد وقال إن رغبته ألا تشارك منصتا «موسكو» و«القاهرة» بالأستانة ورغبتنا ألا تشارك «منصة الرياض» … قدري جميل: اتفاق وقف إطلاق النار يمكن ويجب أن يصمد
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جاموس يدعو «معارضة الداخل» والسلطة إلى الوقوف صفاً واحداً في أستانة
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بلغاريا لا ترفض بيع الأسلحة إلى «الجهاديين» في سورية
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بعد أيام من تسلم «الوحدات» شحنة أسلحة أميركية في رميلان … «دستور» في ثوب «عقد اجتماعي» لـ«فدرالية الشمال»!
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«درع الفرات» تضغط في الباب.. وداعش يأسر من «الديمقراطية»
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محادثات أستانا في 23 الجاري.. و«الحر» يحاول التشويش عليها
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الأردن ينتظر عودة الجيش السوري لفتح المعابر
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ممثل حميميم: استهداف مسلحي وادي بردى لا يخرق وقف إطلاق النار
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يستطيع أن يستقبل 300 محتاج .. مستشفى ميداني هدية روسية إلى سورية
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تواصل العمليات ضد الإرهابيين وأنباء عن تبادل معتقلين ومخطوفين في درعا والسويداء … الميليشيات تخرق الهدنة في غوطة دمشق الشرقية وحماة.. والجيش ملتزم
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اليابان ترفض إدانة روسيا بسبب موقفها الداعم لسورية
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وسائل إعلام تركية تفجر مفاجأة مدوية: طائرات روسية تدعم عملية «درع الفرات»! … «الديمقراطي» يستثمر في تصاعد التوتر التركي الأميركي لإحياء «الفيدرالية»
قتلى وجرحى قبل رأس السنة بساعات وداعش يتبنى .. الخارجية والمغتربين: سورية تدين التفجير المزدوج في بغــداد وهـو «تغطيــة على هزائـــم الإرهابيــين»
زاخاروفا: الادعاءات بتعويل روسيا على فوز ترامب جزء من الحملة الإعلامية عليها .. ترامب يشيد ببوتين «الشديد الذكاء» في تعامله مع العقوبات الأميركية
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اتفاق وقف إطلاق النار: لعبٌ في الوقت الضائع أم تحضيرٌ لوصول «ترامب»!
| فرنسا – فراس عزيز ديب إذا كان الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة طبخوا وجبةَ وصول «ترامب» إلى السلطة، كما تحاول الإدارة المنصرِفة إقناعنا، فما هي الوجبة السياسية التي كان يُعدّها «طباخ القنصلية الروسية» في «سان فرانسيسكو» لكي يتم طردهُ معهم؟ هذا التساؤل لا نفتتح به هذا المقال بهدف السخرية من «إدارة منصرفةٍ» لكننا نوردهُ ليكونَ مقياساً على حجمِ الألم الذي تعيشهُ تلك الإدارة في أيامها الأخيرة، وفي المنطق، فلا …أكمل القراءة »
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2017.. ترحيل الأزمات
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ماذا يعني لإسرائيل امتناع أوباما عن التصويت؟؟..
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الباصات الخضراء
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كرة أستانة في ملعب تركيا ماذا بعد؟
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تزوير فواتير وأوامر صرف وهمية في بلدية في القنيطرة ورئيس البلدية على رأس «المتهمين»!
| محمد راكان مصطفى طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في محافظة القنيطرة تحريك الدعوى العامة بحق محاسبي بلديتي جديدة الفضل وخان أرنبة، ورئيس المكتب الفني ببلدية جديدة الفضل ورئيس بلدية جديدة الفضل، بجرمي الاختلاس والتزوير. وذلك بموجب التقرير التمهيدي التحقيقي رقم 4/ع. م. ع تاريخ 10/5/2016 المتضمن نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى مجلس بلدة تجمع عرطوز (الفضل)، والتقرير التحقيقي رقم 5/ع. م. ع تاريخ 25/5/2016 المتضمن …أكمل القراءة »
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544 مستثمراً في الأوراق المالية فتحوا حسابات خلال 2016 والتداولات تخطت 3 مليارات ل.س … مدير البورصة لـ«الوطن»: استقرار أسعار الصرف دعم السوق
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عام (تَحْمية) آخر مضى!
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قضية للنقاش – أيها الاقتصاديون: كيف سيكون حال الاقتصاد السوري 2017؟!
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من مجلس الشعب … وزير النقل: تطوير أسطول النقل الجوي وزيادة عدد الطائرات … وزير الكهرباء: الكهرباء إلى حلب قريباً ومحطات التوليد تغطي الطلب رغم توقف نصفها
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توقيف رئيس مجلس مدينة بانياس ونائبه ومدير الشؤون الفنية ورئيس قسم الرخص .. مخالفات عديدة واتهامات برشا وتواطؤ وتسويف
| طرطوس- الوطن أوقفت النيابة العامة في كل من بانياس وطرطوس بالتعاون مع مديرية منطقة بانياس وفرع الأمن الجنائي بطرطوس والمحافظة كلا من رئيس مجلس مدينة بانياس ونائبه ومدير الشؤون الفنية ورئيس قسم الإفراز والتسويات والتحسين في المدينة.. وعلمت «الوطن» من مصادر موثوقة أن هذا التوقيف جاء بناء على شكوى أو دعوى تقدم بها أحد المواطنين (ع-أ) اتهم فيها المذكورين بتقاضي مبالغ مالية كبيرة منه بحجة أنها رسوم ترخيص أشغال …أكمل القراءة »
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سهرة رأس السنة .. النفقات كثيرة… والأماني أكثر
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أمنيات في رحاب العام الجديد
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صبح لـ«الوطن»: 130 ألف طالب في جامعة البعث في النظامي والمفتوح
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154 سارق كهرباء في السويداء
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أهم أحداث كرة القدم في عام 2016 «الحلقة الثانية» … العرب يستعيدون بعضاً من كبريائهم… ومضات لويلز وآيسلندا
| خالد عرنوس ودعنا قبل ساعات عام 2016 بما فيه من أحداث كبيرة على كل الصعد بما فيها الأحداث الرياضية والكروية على وجه الخصوص والتي حفلت بالكثير من الأمور (قديمها وحديثها) على مستوى البطولات القارية والدورة الأولمبية وبطولات الأندية في القارات الست، يوم الأحد الماضي سردنا لأهم أحداث السنة الفائتة باختصار بسبب ضيق المساحة واليوم نكمل ما بدأناه لنكمل رحلتنا القصيرة مع أهم ما شهدته سنة 2016 من ومضات ونخصص …أكمل القراءة »
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أهم الأرقام الكروية في عام 2016 .. انتصارات البرازيل وسلسلة إسبانيا
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شتان بين مسيرتيهما وتاريخيهما وطموحاتهما … هوفنهايم والريال لم يخسرا هذا الموسم
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في قضية اللاعب زكريا العمري … إدارة الاتحاد ترد ولجنة شؤون اللاعبين خارج التغطية
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منتخب رجال السلة يقلع اليوم
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«الوطن» تنشر البانوراما السورية الفنية لعام 2016 … الدراما والسينما.. وصول عالمي وجوائز بالجملة .. راحلون في الظل.. وطلاقان قياسيان.. وولادتان جديدتان
| وائل العدس حفلت الدراما السورية بكثير من التناقضات، وجمعت بين الأفراح والأحزان، وبين الزواج والطلاق.. وبين التألق والرحيل خلال موسم 2016. فأنهى الموت مسيرة عدة فنانين، وكما ارتدت الدراما السواد حزناً على فقدانهم، فإنها اكتست بالأبيض فرحاً بزفاف آخرين أيضاً. ونجحت الصناعة الثقيلة في سورية بإنتاج 32 عملاً رغم الظروف الصعبة، ونجحت بمنافسة الدراما المصرية والخليجية واللبنانية وتفوقت عليها في مطارح عدة. «الوطن» حصدت لكم أهم ما جاء في …أكمل القراءة »
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الإلحاد… والعلمانية… حوار خلّبي
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ابتهال شامي في ختام عام
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امسحي الدمع يا إفريقيا… أولادك عائدون … كم هي ثقيلة هذه الجنازير.. التي يضعها الزنجي على رقبة الزنجي
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معرض تشكيلي جاء حاملاً اسمه .. عبدلكي يعود إلى سورية مُرحبا به بحفاوة وسط تأويلات عديدة!!