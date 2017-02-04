«معارضة الرياض» ترفض إعلان دي ميستورا نيته تشكيل وفد المعارضة.. وخدام: حسناً فعل … موسكو: آلية الرقابة الثلاثية على اتفاق وقف الأعمال القتالية بدأت بالعمل

| الوطن – وكالات أعلنت موسكو بدء عمل الآلية الثلاثية التي أنشأتها مع تركيا وإيران للرقابة على نظام وقف إطلاق النار «الصامد بشكل عام» والذي تم تثبيته في اجتماع أستانا في 24 الشهر الماضي، بالتزامن مع هجوم شنته معارضة الرياض على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بعدما منح المعارضات مهلة حتى 8 الجاري لتشكيل وفد واحد، مهدداً بأنه بعد ذلك …

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