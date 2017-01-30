أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، أن مياه عين الفيجة وبحل إسعافي ستصل إلى دمشق خلال ساعات، في حين تم ترحيل الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية إلى إدلب، على حين قام معظم المسلحين بتسوية أوضاعهم. وفي تصريح لـ«الوطن»، عصر أمس، قال إبراهيم «بعد تحرير عين الفيجة، دخلت ورشات الإصلاح اليوم (الأحد) إلى المنشأة عقب تطهير الجيش لها من المتفجرات والمفخخات، وباشرت أعمالها فوراً». وذكر المحافظة أن «هناك حجم …