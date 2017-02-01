| الوطن – وكالات أكد الرئيس بشار الأسد أن إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية. واستقبل الرئيس الأسد أمس عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا إلى العمل ضمن ورشات صغيرة، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» التي أوضحت أن الحديث دار حول المصاعب التي يواجهها الصناعيون السوريون في ظروف الأزمة …أكمل القراءة »
الحكومة تخصص مليار ليرة لإعمار البنية التحتية الرئيسية في داريا.. ووزير الإدارة المحلية: البدء خلال شهر … وزير النفط يطمئن: تحسن استيراد المشتقات اللازمة لتوليد الكهرباء خلال أيام
مستثمرون لجؤوا إلى القضاء بسبب الشروط الجزائية لمشروعاتهم السياحية المتعثرة .. مشروع تعيث فيه الجرذان وآخر مضى 10 سنوات على تعثره.. والتكاليف بالمليارات .. سرور لـ«الوطن»: إزالة 350 إشغالاً مخالفاً في يومين في دمشق والحملات مستمرة
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دي ميستورا: سأشكل وفداً موحداً للمعارضة إذا فشلوا بذلك.. وجنيف في 20 الجاري … المقداد: غير مبرر استمرار علاقاتنا دون المستوى المطلوب مع تونس
| وكالات أكد المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف المقررة في 8 شباط المقبل تم تأجيلها إلى 20 منه، مهدداً المعارضات بتشكيله وفداً يتقاسمه السياسيون والعسكريون ما لم تستطع تلك المعارضات أن تتحد في وفد واحد، في حين اعتبر نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن استمرار العلاقات دون المستوى المطلوب بين سورية وتونس أمر غير مبرر. ووفقاً لوكالة «سانا» للأنباء، فقد استقبل …أكمل القراءة »
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ترامب العالق بين الجدار والمناطق!
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ميليشيات تواصل الالتحاق بها.. وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة» … «هيئة تحرير الشام» تتوج زعامة النصرة شمالاً.. وتختبر جدية أنقرة
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سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان
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الجيش يستعيد السيطرة على جميع التلال المحيطة بمطار التيفور شرق حمص
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«التركماني» متخوف من «الآمنة» … «قسد»: تلقينا دعماً من ترامب في أسبوع لم نتلق مثله من أوباما
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الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية
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هواجس تركمانية: «الآمنة» قد تكون مقدمة لـ«حكم ذاتي» يديره (بيدا)!! … أسوأ مخاوف أنقرة «تتحقق».. إدارة ترامب تسلم «الديمقراطية» مدرعات أميركية.. والمرحلة المقبلة من «غضب الفرات» تشمل عزل الرقة عن دير الزور
| الوطن- وكالات تجسدت المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الأتراك حيال الإدارة الأميركية الجديدة، عندما أعلنت «قوات سورية الديمقراطية» أمس عن حصولها على دعم إضافي، من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، بعد تسلم دونالد ترامب مهامه رئيساً للولايات المتحدة. تزامن الإعلان مع هواجس عبر عنها المجلس التركماني السوري، أقرب حلفاء أنقرة على الساحة السورية، من أن يكون مشروع ترامب لإقامة «مناطق آمنة» في سورية، مقدمة لتقسيم سورية …أكمل القراءة »
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أسبوع على «أستانا»… وحملة الباب التركية لا تزال متعثرة
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اعتبر أن قرار ترامب لن يحقق شيئاً على الإطلاق … كاتب أميركي: لا وجود للإرهابيين بين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة
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المقداد: استمرار العلاقات السورية التونسية دون المستوى المطلوب أمر غير مبرر
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السفير السوداني بدمشق: سورية مرَّت بمحن كثيرة ونحن متفائلون بأنها ستعود أقوى مما كانت … الخرطوم تنفي فرض تأشيرات على السوريين للدخول إلى السودان
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قضى على دواعش من جنسيات عربية بدير الزور.. والحربي دك «فتح الشام» بريف حماة … الجيش يواصل تقدمه في شرق حمص ويحصن نقاط سيطرته بمحيط التيفور
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مقتل 20 مسلحاً في معارك بين الميليشيات وداعش بريف درعا
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جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية.. ولا معلومات حول «أستانا 2» … دبلوماسيون: «جنيـف» إلى 20 الجاري
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صحيفة: «الغربان السوداء» في سورية نهاية الصيف المقبل
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داغستان: 1200 من مواطنينا التحقوا بداعش
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طائرات روسية أنزلت 20.7 طناً من المساعدات إلى مناطق في المدينة … «الغذاء العالمي» يستأنف إسقاط المساعدات جواً على دير الزور
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شرعي «الزنكي» يقر بتقاسم ملايين الدولارات مع النصرة مقابل إفراج عن مخطوفتين
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جمعية مشتركة تضم شخصيات من «المعارضة» الخارجية وأخرى إسرائيلية
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فرع لـ«إزالة الألغام الروسي» في حلب
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المعلم يدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم ويؤكد استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم … دمشق والأمم المتحدة: محاولة إقامة مناطق آمنة من دون التنسيق مع الحكومة خرق للسيادة السورية
تحالف دول مسلمة رئيسية مع واشنطن يجنبها مرسومه … ترامب يقيل وزيرة العدل والمسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة لرفضهما تطبيق قراره.. وأوباما يرى الاحتجاجات عليه مشجّعة
عشرات القتلى والجرحى بتجدد الاشتباكات شرق أوكرانيا .. الكرملين: ميليشيات خارجة عن سيطرة كييف وراء التصعيد في دونباس
محكمة للأمم المتحدة تطلب من تركيا الإفراج عن أحد القضاة المعتقلين … تركيا تقر بفصل أكثر من 90 ألف موظف حكومي منذ محاولة الانقلاب
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قراءة في رسائل ترامب الداخلية والخارجية
| د. قحطان السيوفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدّى مراكز القوة الحزبية والحاكمة، والتقاليد المعتادة، والنخبة السياسية، ومراكز الفكر والاستخبارات والإعلام الأميركي… ويبدو أنه بدأ بتوقيع أوامر تنفيذية لوعوده الانتخابية، تشير إلى عزلة الولايات المتحدة وانحسار هيمنتها عالمياً.. زاعماً أنه سيجعل أميركا متفوقة تستعيد عظمتها وفي الأمر الكثير من الريبة والارتباك مع رئيس تنقصه الخبرات، ويحكمه الغرور والتعصب القومي، والعنصرية، والتحيز للكيان الصهيوني… وليس لديه (فهم يذكر للتاريخ وللحقائق الإستراتيجية) …أكمل القراءة »
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اقتتال إدلب بوادر إخفاق تركي أم محاولة لخلق معتدلين جدد؟
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الفجوة تتعمق بين «ترامب» وأوروبا؟
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الحيتان ماضية في ابتلاع الأسماك
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الحق والعدل أولاً
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الحكومة تخصص مليار ليرة لإعمار البنية التحتية الرئيسية في داريا.. ووزير الإدارة المحلية: البدء خلال شهر … وزير النفط يطمئن: تحسن استيراد المشتقات اللازمة لتوليد الكهرباء خلال أيام
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وجميع الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5/1/2018، وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم للعودة للعمل والإنتاج نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقرر مجلس الوزراء السماح للصناعيين …أكمل القراءة »
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980 مليار ليرة سورية ودائع السوريين في المصرف و337 ملياراً قروض الحكومة … «التجاري» يدرس رفع سقف السحب الواحد عبر البطاقة إلى 35 ألف ليرة
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12 مليون دولار عوائد من تكرير القطاع الخاص وعقود جديدة هذا العام … مسؤول في «النفط» لـ«الوطن»: مستعدون لإجراء عقود تكرير نفط خام للقطاع الصناعي الخاص لو نوى الاستيراد
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مستورد: عدم منح إجازات استيراد مختلطة أكبر ضرر على الاقتصاد.. وعضو في غرفة تجارة دمشق يرد: بل أكبر باب للتهريب
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هل تنهي عمليات التلاعب والتزوير في النتائج؟ … مخابر «التموين» أصبحت مستقلة
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مستثمرون لجؤوا إلى القضاء بسبب الشروط الجزائية لمشروعاتهم السياحية المتعثرة .. مشروع تعيث فيه الجرذان وآخر مضى 10 سنوات على تعثره.. والتكاليف بالمليارات .. سرور لـ«الوطن»: إزالة 350 إشغالاً مخالفاً في يومين في دمشق والحملات مستمرة
| فادي بك الشريف كشف عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن هناك خطوات جادة لإنهاء ملف المشروعات السياحية المتعثرة بدمشق، مشيراً إلى توجيه من محافظ دمشق بالتنسيق مع وزارة السياحة ودراسة كل مشروع من المشروعات على حدة ضمن لجنة ومجموعة عمل مشكلة لتوصيف الوضع الراهن واتخاذ إجراءات إما بفسخ عقد المشروع أو الاستمرار فيه مع تقديم التسهيلات وطرح الحلول الممكنة …أكمل القراءة »
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صمامات غاز تالفة وأسطوانات مزورة بالأسواق … مدير الغاز يحذر من خطورة الصمامات التي يركبها المعتمدون والأسطوانات المزورة
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استجابة لزيادة سعر المدخلات … مشافي حلب تطالب بإعادة النظر بتسعيرة الخدمات الطبية
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مطاعم: أسعار السياحة أعلى من أسعارنا وإذا رفعنا الأسعار خسرنا الزبائن!
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تجميد ديون فلاحي الحسكة وجدولتها وشطب الفوائد المترتبة عليها
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الكرنفال الإفريقي يبلغ مربعه الذهبي .. الزعيم المصري ومهمة ترويض الخيول
| محمود قرقورا وصل قطار النسخة الحادية والثلاثية لكأس الأمم الإفريقية المقام في الغابون إلى المحطة قبل الأخيرة بوصول ثلاثة منتخبات مرشحة سبق لها التتويج باللقب وهي مصر زعيم المسابقة والكاميرون وغانا الباحثان عن اللقب الخامس إضافة إلى منتخب ينشد الانضمام إلى الأبطال الأربعة عشر السابقين وهو منتخب بوركينا فاسو الملقب بالأحصنة، وحقيقة بدت الأحصنة سريعة العدو قوية الشكيمة ونقول ذلك عطفاً على المباريات الأربع السابقة التي خاضتها وكأن المدرب …أكمل القراءة »
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بانوراما الدوري الممتاز في أسبوعه السادس
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إيقاف كوادر سلة الثورة .. والسليمان: سأتجنب العمل مع الاتحاد
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قضايا وأفكار مهمة في اجتماع لجنة الصحفيين الرياضيين
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أزمة المدربين
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42 عاماً على رحيل كوكب الشرق … أم كلثوم.. فلاحة بسيطة أصبحت سيدة الغناء العربي
| وائل العدس تقف «الست» مرفوعة الهامة بجبين شامخ إلى السماء، يترنح منديلها الوردي متمايلاً بين يديها على أنغام صوتها العذب، تقدم قدماً عن الأخرى وتضرب بإحداهما الأرض بخفة حينما تتجلى وتنسجم مع مقطوعة من مقطوعتها الساحرة. تراها دوماً محتشمة، أنيقة، متميزة بتسريحة شعر منمقة، حنجرة تبعد دوماً عن الميكروفون بأمتار في تحدٍ مبهر لقوة صوتها وعذوبته، حتى نظارتها السوداء التي استخدمتها ستاراً لجحوظ عينيها إثر مرضها بالغدة الدرقية أضفت …أكمل القراءة »
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أدبنا الشعبي… مضمونه وأبعاده ومراميه سجل لخص به المجتمع حياته وتاريخه
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هي الحب والشجن
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الإنسان والحياة
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«عندنا في الإعلام: لا تتعب نفسك»