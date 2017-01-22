| الوطن – وكالات بدأت طلائع المشاركين بالوصول إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في الاجتماع حول سورية الذي ينطلق غداً في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت دمشق والواحدة ظهراً بتوقيت أستانا. وكان أول الواصلين نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، في حين وصل مساء أمس وفد المجموعات الإرهابية التي يقودها محمد علوش يرافقه عدد كبير من «المستشارين» القانونيين مما يسمى …أكمل القراءة »
وزارة العدل تنوي إحداث محاكم خاصة بالفيسبوك وأخواته!! … الأحمد: انتشار الجرائم الإلكترونية في سورية وظهور أخرى غير موجودة سابقا
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تقدم في ريف حمص.. وجسر جوي إلى دير الزور … الجيش يدخل صوران قرب إعزاز بحلب وأنباء عن تقدمه في وادي بردى
| الوطن – وكالات استمرت عملية الجيش العربي السوري لتأمين مياه العاصمة دمشق في منطقة وادي بردى على حساب المجموعات المسلحة وجبهة النصرة، بموازاة تقدمه على حساب تنظيم داعش في حمص ودير الزور، في حين ألقت مروحياته مناشير على الأحياء الملاصقة لغرب مدينة حلب تدعو مسلحيها لتسليم أنفسهم «قبل العملية العسكرية»، بالتزامن مع دخوله قرية صوران القريبة من إعزاز بحلب. وقالت صفحات «فيسبوك»: إن الجيش «سيطر على ساحة عين الفيجة …أكمل القراءة »
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عباس لوفد مصري: علاقاتنا التاريخية ضامن لأمننا القومي
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النصرة ترفع أجور المهربين إلى تركيا
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«السلطان مراد» تخلي مواقعها في جرابلس
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الحمو: لم نسمع إلا الطلبات.. والدبس: مصارفنا كأنها لم تعمل.. وحمشو: اقتراح للبدل الداخلي … الحكومة لرجال الأعمال: اشتغلوا
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انتشرت الجرائم الإلكترونية.. والعدل تنوي إحداث محاكم خاصة بالفيسبوك وأخواته
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مزاد لسيارات الجهات العامة والمشترون من التجار
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أكد لـ«تي بي إس» اليابانية أن أي شيء سيناقش ينبغي أن يستند إلى الدستور … الرئيس الأسد: نعتقد أن «أستانا» سيجعل وقف إطلاق النار أولوية وليس من الواضح إذا ما كان سيتناول أي حوار سياسي
| وكالات أكد الرئيس بشار الأسد، أن أي شيء ستجري مناقشته في «مؤتمر» أستانا ينبغي أن يستند إلى الدستور، معرباً عن اعتقاده بأن يجعل «المؤتمر» أولويته التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق، موضحاً أنه «ليس من الواضح إذا ما كان هذا المؤتمر سيتناول أي حوار سياسي لأنه ليس واضحاً من سيشارك فيه». وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة «تي بي إس» اليابانية نشرت نصها وكالة …أكمل القراءة »
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بدء توافد المشاركين.. وواشنطن لن تشارك.. وإيران: هدفه إحلال الاستقرار … قبيل «الأستانا».. الكرملين: تسوية المشكلة السورية بشكل بناء مستحيل بمعزل عن مشاركة الولايات المتحدة
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قاذفات موسكو تشاركه انطلاقاً من حميميم.. ومناشير على غرب حلب … الجيش يتقدم في حمص ودير الزور على حساب داعش
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أربع ضحايا بتفجير بمخيم الركبان
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أنباء عن سيطرة الجيش على ساحة عين الفيجة
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«أستانا» تحلم بدور على صعيد الوساطة الدولية
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في «الأستانا» وفد حكومي قوي وإرهابيون مشرذمون
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«الديمقراطية» لن تلتزم بنتائج «أستانا».. و«جيش العشائر» سيشارك
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إبطال مفعول 25 ألف عبوة ناسفة في حلب
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قيادات من داعش تنتقل من الرقة إلى دير الزور.. و«السلطان مراد» تخلي مقراتها في جرابلس .. الخسائر التركية تتزايد في «درع الفرات» من دون تقدم ميداني
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مئة من «النواة الأساسية للقاعدة» في سورية صرعى بغارة أميركية
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دي ميستورا اختار ممثلين عنه … لافروف: جميع الموقعين على «الهدنة» مدعوون إلى «أستانا»
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الوفد الحكومي واصل لقاءاته في طهران.. وخميس: سورية ترحب بكل المبادرات لإعادة الأمن والاستقرار إلى أراضيها … إيران: «الأستانا» يجب ألا يتحول إلى فرصة تستثمر سياسياً من داعمي الإرهاب
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واشنطن تؤكد شن غارات قرب الباب.. وأنقرة تلتزم الصمت
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موسكو وصفتها بأنها فعَّالة وتمت بموافقة دمشق … الإعلان عن أولى الضربات الجوية الروسية التركية المشتركة في سورية
سبقت ورافقت وتلت أداء القسم … تظاهرات مناهضة لترامب داخل وخارج الولايات المتحدة .. الذين كانوا يتوقعون أن يروا ترامب «الرئيس» مختلفاً عن ترامب «المرشح» خاب أملهم
تحول البرلمان إلى ساحة للعراك وأسعف نواب إلى المشافي … أردوغان نحو مزيد من الدكتاتورية.. والمعارضة تؤكد أن التصويت على تعديل الدستور لم يكن حراً
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قراءة في خطاب ترامب.. ضربة عالحافر وضربة عالمسمار
| فرنسا- فراس عزيز ديب هكذا باتَ «دونالد ترامب» وبصورةٍ رسمية الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب عكسَ حالَ التوتر الذي يعيشه الداخل الأميركي، فعادةً ما يكون لحفلِ التنصيب أهمية كبيرة في الداخلِ الأميركي خاصةً والعالم بصورةٍ عامة. عملياً يكتسب حفل التنصيب أهميته من خلالِ حضورِ شخصياتٍ «وازنة» من المجتمع الأميركي، تحديداً تلك التي تمتلك شعبية جارفة (لا أحب استخدام مصطلح «نخب»)، التي يشدّ الرئيس بها …أكمل القراءة »
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لمصلحة نظام عالمي جديد .. خطاب ترامب ينهي نظام أوباما العالمي
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أحفاد هرتزل في «الثورة السورية»!!!
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حلف شمال الأطلسي: أزمة حكم
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«أضعف الإيمان»: هل هو أفضل المتاح؟!
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حديث صريح بين الحكومة ورجال الأعمال … الحكومة: اشتغلوا.. رجال الأعمال: ساعدونا
| محمد راكان مصطفى في اجتماع حكومي لدعم الإنتاج المحلي، طالب الصناعيون بمجموعة من الطلبات قامت الحكومة بتلبية بعضها وتعهدت بدراسة البعض الآخر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية تضافر الجهود والتكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني موضحاً أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة في …أكمل القراءة »
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وزير الصناعة لـ«الوطن»: مشاريع صناعية سورية إيرانية مرتقبة … الخط الائتماني ليس للمواد الاستهلاكية فقط بل لإعادة المعامل للإنتاج … إمكانية إقامة مشروع مشترك في الحديد والصلب
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وزير المالية: ضرائب على الرواتب في القطاع الخاص تصل إلى مليون … يازجي: المنشآت السياحية دفعت للخزينة 10 مليارات
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أقل بنحو 20 ألف مقترض عن العام 2015 … 43.4 ألف مواطن سحبوا قروضاً بـ15.9 مليار ليرة من «التوفير» خلال 2016
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الدولار على طاولة الأربعاء التجاري … ممثل «المركزي»: تثبيت سعر الصرف سحب ذريعة التجار لرفع الأسعار فبحثوا عن أسباب أخرى … مدير غرفة تجارة دمشق: تحول الدولار من وسيلة للمتطلبات الخارجية إلى المضاربة هو لب المشكلة
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وزارة العدل تنوي إحداث محاكم خاصة بالفيسبوك وأخواته!! … الأحمد: انتشار الجرائم الإلكترونية في سورية وظهور أخرى غير موجودة سابقا
| محمد منار حميجو كشف وزير العدل نجم حمد الأحمد أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظراً لانتشارها، معتبراً أنها كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سورية استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقاً. وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة خاصة لتدريب القضاة على الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات شدد الأحمد على تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة …أكمل القراءة »
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مدير عام إسمنت طرطوس: شركتنا انتقلت من الخسارة إلى الربح وعدم توافر الفيول في الربع الأخير أدى إلى توقف خطوط الإنتاج عدا واحد
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البرك الأثرية تتحول إلى مكبات للقمامة في السويداء
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متورطة بجرائم خطف أيضاً … القبض على شبكة تروج للدولار المزيف في حماة
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«الشط» أمانة في أعناقكم
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في خامس الدوري الممتاز.. تعادل قصم ظهر الاتحاد … عودة الروح للوحدة وفوز كبير للمحافظة وتشرين بالصدارة
| ناصر النجار علامات فارقة عديدة شهدها الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز دلت على انقلاب مهم في مواقع الفرق، فالمباريات منحت الضوء الأخضر لبعض الفرق لتقلع من مواقعها المتأخرة كالمحافظة والمجد وأعادت الروح إلى الوحدة، وأوقعت الاتحاد في شر أدائه، وبالمحصلة كان التاج لتشرين الذي خطف الصدارة بغياب حطين الذي تأجل لقاءه مع الجيش. والحصيلة العامة هذا الأسبوع كانت ضعيفة فلم نر الأهداف الوفيرة كما غابت البطاقات الحمراء وركلات الجزاء. …أكمل القراءة »
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عودة موفقة لليوث الأطلس بأمم إفريقيا … فهود الغابون وتحدي الصعاب أمام الكاميرون
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البرشا في رحلة باسكية ثانية والأندلسي في بامبلونا وكلاسيكو فرنسي في جيرلان … السيدة العجوز لاصطياد نسر العاصمة
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القيادة الرياضية زارت حلب … إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت أولوية
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مدرب منتخب السلة: تم انتقاء … الأفضل للمنتخب ولا محسوبيات
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صُنّاع الدراما في الظل وتقنيات وراء النجاح … السكريبت البوصلة التي توجه العمل إلى نقطة النهاية
| سوسن صيداوي ترافقنا المسلسلات لشهور في مواسم أو ربما خارج المواسم، وتصبح قصة المسلسل وأبطاله من أهل البيت، وشوقنا لمعرفة ماذا سيحصل هو عامل للعلاقة القوية مع المسلسل من ممثلين ومخرج وربما كاتب، لكن هل هناك من انتبه يوماً للأسماء التي تتقدم في شارة المسلسل ونهايته؟ هل هناك من لاحظ وتابع من يقوم بالإضاءة، أو من يقوم بفرش وتنسيق ديكور اللوكيشن أو موقع التصوير؟ وهل هناك من انتبه لمن …أكمل القراءة »
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مشروع «بكرا إلنا» يخرّج متدربيه الشبان … الصبان: إعمار سورية وبناء إنسانها قضية ملحة
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خير الدين الزركلي.. شاعر الوطن … د.العطار: شاعر الوطن والحنين والغربة في كل الظروف .. المفتي العام: نعيد إلى المنبر ثقافة وإلى الجوامع جامعة
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الشباب وقدرة البناء
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ديك الجن الحمصي في دراسة علمية لشعره وذاتيته … د. الحلبوني: تناولت المصادر حياته وشعره بغير تماسك وكثير من المبالغات