«درع الفرات» في «بزاغة» شرقي الباب.. وغارات أردنية على دواعش الجنوب.. والتحالف يستهدف «تحرير الشام» .. الجيش السوري على أعتاب حقل «حيان» للغاز شرق حمص

| الوطن – وكالات اقترب الجيش العربي السوري في معركته ضد تنظيم داعش الإرهابي من حقل حيان للغاز شرقي حمص، بموازاة تقدمه شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي، وعلى الأطراف الجنوبية من مدينة دير الزور، في وقت كان الجيش التركي والميليشيات التي يدعمها في عملية «درع الفرات» يسيطر على مدينة بزاغة شرقي الباب، على حين كانت المقاتلات الأردنية تغير …

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