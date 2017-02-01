| وكالات أكد المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف المقررة في 8 شباط المقبل تم تأجيلها إلى 20 منه، مهدداً المعارضات بتشكيله وفداً يتقاسمه السياسيون والعسكريون ما لم تستطع تلك المعارضات أن تتحد في وفد واحد، في حين اعتبر نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن استمرار العلاقات دون المستوى المطلوب بين سورية وتونس أمر غير مبرر. ووفقاً لوكالة «سانا» للأنباء، فقد استقبل …