رئيسا الجزائر وكوريا الديمقراطية يهنئان الرئيس الأسد بذكرى الجلاء

| وكالات

تلقى الرئيس بشار الأسد برقيتي تهنئة من نظيريه الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، لمناسبة الذكرى الـ71 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سورية.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن بوتفليقة بعث برقية تهنئة للرئيس الأسد قال فيها: «أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز، آملين بأن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراجها وعودة الأمن والاستقرار اللذين يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق».

وفي السياق، قال الموقع: إن وسائل إعلام في كوريا الديمقراطية، ذكرت أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعث رسالة إلى الرئيس الأسد للمناسبة ذاتها، دان فيها الولايات المتحدة لشنها هجوما صاروخيا على سورية فجر السابع من نيسان الجاري استهدف قاعدة الشعيرات الجوية.

وجاء في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، اغتنم هذه المناسبة لاتهام الولايات المتحدة بالقيام «بعمل غزو متهور» على سورية، معرباً عن «دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري».

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة بالمناسبة من الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد.