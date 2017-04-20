«قسد» تسيطر على 4 قرى جديدة في الرقة

| وكالات

سيطرت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من «التحالف الدولي» على 4 قرى في وادي الجلاب بريف الرقة الشمالي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصادر محلية، أن «اشتباكات عنيفة» اندلعت مساء الثلاثاء بين «قسد» وعناصر داعش في قرى أم التنك، بير جربا، جروة، الحتاش، تمكنت على إثرها من تحريرها من سيطرة التنظيم، وذلك في إطار استمرار المرحلة الرابعة من عملية «غضب الفرات» والهادفة لتحرير وادي الجلاب في ريف الرقة من سيطرة داعش، في يومها السابع، بعد يوم من إعلان «قسد» تشكيل «مجلس مدني» لإدارة مدينة الرقة بعد استعادتها من داعش.