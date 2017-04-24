في السباق إلى الإليزيه: ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

| وكالات

اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء أمس، أنه بعد فرز أصوات 20 مليون ناخب، حصلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على 24,38 في المئة من الأصوات في حين حصل المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون على 22,19 في المئة.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية عن تأهل لوبان وماكرون إلى الجولة الثانية التي ستجري في 7 أيار المقبل.

وأقر مرشح اليمين المعتدل فرنسوا فيون وكذلك مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون، بالهزيمة ودعا الأخير أنصاره إلى التصويت لصالح ماكرون في جولة الإعادة، على حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن هامون إقراره بالهزيمة، معتبراً أن نتيجة الانتخابات هي «عقاب تاريخي للحزب الاشتراكي» ودعا الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية، على غرار الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الحالي جان مارك إيرلوت.

وقال ماكرون للوكالة: «نطوي اليوم بوضوح صفحة من الحياة السياسية الفرنسية» في إشارة إلى الإطاحة بالحزب الاشتراكي الفرنسي الذي مثله الرئيس الحالي فرانسوا هولاند والذي تولى منصبه في 15 أيار عام 2012.

وتنافس في هذه الجولة 11 مرشحاً على أصوات نحو 47 مليون فرنسي في الداخل والخارج.