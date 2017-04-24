غوتيرس أبرق مهنئاً بعيد الجلاء للرئيس الأسد: أعول على انخراطكم في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة

| الوطن – وكالات

تواصلت برقيات التهنئة للرئيس بشار الأسد بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية، وآخرها من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس الذي أكد أنه يعول على انخراط سورية ومساهمتها الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة.

وعبر غوتيريس في البرقية حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، عن أحر وأطيب التهاني لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها بهذه المناسبة التي تصادف في الـ17 من نيسان من كل عام.

وأكد غوتيريس أن العالم يعيش في وقت يحمل وعوداً عظيمة إلا أنه يحمل في طياته أيضاً انعدام أمن كبير، وقال: «لقد بدأت هذا العام بإطلاق مناشدة لإرساء السلام حول العالم فكل ما نناضل من أجله كأسرة إنسانية من كرامة وعدل وتقدم وازدهار يعتمد على السلام وهذه القيم يكرسها ميثاق الأمم المتحدة وهي تجمعنا معاً».

وأضاف: «بالاحتفال بيوم الاستقلال في بلدكم فإنني أدرك أيضاً كيف يعزز التنوع في الأمم المتحدة خلال وقت نعاني فيه من انقسام متنام في جميع أنحاء العالم عملنا المشترك ويؤكد إنسانيتنا المشتركة، وإنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع».

وكان الرئيس الأسد تلقى الخميس الماضي برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلاء من رؤساء كل من الصين شي جين بينغ، وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والكاميرون بول بيا، بعدما تلقى خلال الأسبوع الماضي برقيات تهنئة من زعماء روسيا وإيران وجنوب إفريقية وفنزويلا وإندونيسيا والعراق ولبنان وكوبا والهند وتركمانستان والجزائر وكوريا الديمقراطية

وفي السياق نشر عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» عباس زكي في صفحته على فيسبوك، نص رسالة تهنئة وجهها للرئيس الأسد باسمه وباسم حركة «فتح» لمناسبة عيد الجلاء.