إلى جانب المسابقات المحلية … اتحاد الكرة يبدأ بتحضير منتخباته الوطنية

| ناصر النجار

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات التصفيات الآسيوية لمنتخبات الشباب والناشئين بعد أن أجرى القرعة على المنتخبات المشاركة ووزعها إلى عشر مجموعات وبذلك أضيفت هاتان الفئتان إلى فئة تحت الـ23 عاماً التي ستقام بعد شهرين تقريباً.

وأسند اتحاد كرة القدم مهمة تدريب فريق تحت الـ23 إلى المدرب حسين عفش الذي عيّن الطاقم المساعد له ومن المنتظر أن ينتقي لاعبيه ويدعوهم إلى معسكر داخلي في الأسبوع القادم.

الأهم في الأخبار ما تناولته وكالات الأنباء عن عودة مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة إلى المنتخب الأول فما مدى مصداقية هذا الكلام؟

جولة اليوم من داخل قبة الفيحاء في آخر الأخبار والنشاطات، وإلى التفاصيل:

السومة قريب

رئيس اتحاد كرة القدم صلاح الدين رمضان أكد أن ما تناقلته وكالات الأنباء عن عودة المهاجم عمر السومة إلى المنتخب الوطني باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب المذكور على عودته ومن المقرر أن يشارك مع المنتخب بدءاً من لقاء اليابان الودي ومن بعده لقاء الصين المهم ثم قطر وإيران وأضاف رمضان: هناك عقبة في موضوع جواز السفر وعد رئيس الاتحاد الرياضي العام بحلها في أقرب وقت ممكن، الكرة باتت الآن في ملعب رئيس الاتحاد الرياضي العام لتذليل بعض العقبات التي تقف أمام مشاركة السومة.

بعيداً عن خبر السومة فلا تغيير في برنامج المنتخب حيث سيواجه اليابان بمباراة ودية يوم السابع من حزيران، وقبلها سيلعب في طريقه إلى طوكيو مباراة ما زالت مقررة مع عُمان. وسيتم تجديد عقد مدربنا أيمن الحكيم، والمعلومات التي بحوزتنا أن هناك خلافاً حول مدة العقد، فهناك إصرار من اتحاد كرة القدم أن يوقع عقداً طويلاً حتى ختام النهائيات الآسيوية التي تستضيفها الإمارات بعد عامين.

أيمن الحكيم يفضل العقد حتى نهاية التصفيات الحالية، أما موضوع القيمة المالية فالطرفان متكتمان عليه، ولا أظن أن الاتحاد الرياضي العام سيبادر إلى رفع سقف التعاقد.

موسم حافل

الصيف حافل بالنشاطات الآسيوية على صعيد المنتخبات ففضلاً عن مشاركة منتخبنا الأول، هناك مشاركة لمنتخب تحت 23 سنة الذي سيقوده المدرب حسين عفش وسيساعده أنس صابوني وعبد القادر الرفاعي وسالم بيطار مدرباً للحراس وجودت نحلاوي إدارياً، وسيشرف على المنتخب عضو الاتحاد جمعة الراشد.

في هذا المنتخب لنا تساؤلات: أولاً: ما الآليات التي تم اعتمادها لاختيار المدرب، وخصوصاً أن المدرب مغادر للبلاد منذ سنوات، وسيرته التدريبية ليست ذهبية، وهذا ما علمناه من الأندية التي درب بها في الماضي البعيد وفي الماضي القريب وهذا يقودنا إلى وجود أمر خفي في تعيين المدربين، فلجنة المدربين لا علاقة لها بالأمر، وباتت لجنة صورية، والمتنفذون في القرار يتخذونه من دون دراسة مستفيضة، وربما حسب التوجيهات الصادرة، أو المصالح المشتركة، وسبق أن قال لنا أحدهم ومن أحد أصحاب القرار، إن العفش أفضل من كل المدربين الموجودين بين أيدينا، ونأمل أن يكون هذا الكلام صحيحاً.

ثانياً: ما دام المدرب بعيداً عن كرتنا، فكيف سيختار التشكيلة المناسبة للمنتخب، أم إنه سيرضى بالتشكيلة التي ستقدم إليه؟

العمل في اتحاد كرة القدم جيد، ونحن نحترم ما قام به اتحاد كرة القدم من أعمال رفعت من أسهم كرتنا خارجياً وساهمت في إعلاء شأن الدوري، لكن النرجسية أحياناً قاتلة، موضوع المدرب أيضاً ما زال بين أخذ ورد وتجاذب بين أطراف عدة في منتخبي الشباب والناشئين، وعلينا ألا ننسى التجربة الماضية المرة التي وضعت منتخبينا الشباب والناشئ في أسفل السافلين، من هنا نأمل ألا يقع اتحادنا الكروي في المطب نفسه وأن تكون دراسته للمنتخبات الثلاثة دراسة منطقية كافية ووافية.

تصفيات الناشئين

يشارك في التصفيات 45 منتخباً وزعت على منطقتين جغرافيتين واحدة لغرب آسيا تضم 23 منتخباً على خمس مجموعات، والثانية لشرق آسيا تضم 22 منتخباً على خمس مجموعات، وسيتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات العشر إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات العشر.

وجاء منتخبنا في المجموعة الثانية التي تستضيفها طاجيكستان وتضم عُمان وتركمانستان والمالديف وتجري مبارياتها من 16 إلى 25 من أيلول القادم.

تصفيات الشباب

الإجراءات نفسها تنسحب على منتخب الشباب من حيث التوزيع والتأهل، وجاء منتخبنا في المجموعة الخامسة التي تستضيفها إيران وتضم أيضاً فلسطين والأردن وستقام التصفيات من 31 تشرين الأول إلى 8 تشرين الثاني.

هذه الزحمة من النشاطات الخارجية ستنعكس على النشاطات المحلية وخصوصاً الدوري الممتاز، لذلك على اتحاد كرة القدم أن يسعى إلى ضغط الدوري وعدم الموافقة على تأجيل أي مباراة قادمة، وإلا فإن استمرار الدوري سيكون من المستحيلات.