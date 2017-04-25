المؤتمر الوطني الأول للإعلام: وعود بتطوير الأداء

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإعلام الذي حمل عنوان: «حق المواطن في الإعلام»، بعد ثلاثة أيام من جلسات حوارية توصلت إلى رفع مقترحات سيتم صياغتها في بيان ختامي يصدر لاحقاً، إضافة إلى إرسال برقية للرئيس بشار الأسد تلاها منسق المؤتمر نضال زغبور وجاء فيها: «سيادة الرئيس نعاهدكم على تطوير أدائنا الإعلامي والارتقاء به في فضائنا السوري لنكون الأجدر بتحقيق الأحلام السورية في جميع المجالات»، بعدما بينت البرقية أن من أهداف المؤتمر «المكاشفة والمراجعة الحقيقيتين لتجربتنا الإعلامية خلال سنوات الحرب والتي غدا الإعلام الوطني خلالها جهة جذب واستحواذ ومصداقية لكل ما يحدث فوق الأراضي السورية».