مادورو وساركيسيان يهنئان الرئيس الأسد بذكرى الجلاء

| وكالات

تلقى الرئيس بشار الأسد برقيتي تهنئة من رئيسي جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس وجمهورية أرمينيا سيرج ساركيسيان بمناسبة عيد الجلاء.

ووفقاً لوكالة «سانا»، أكد مادورو في برقيته، أن الإمبراطورية الاستعمارية الجديدة تسعى اليوم لتفكيك سورية كدولة حرة ومستقلة من جديد كما كان قبل أكثر من سبعة عقود، وأن الشعب السوري الشجاع يخوض معركة شرسة ضد الغرب ونزعاته الحربية الوحشية.

من جانبه أعرب ساركيسيان عن ثقته بأن التعاون الأرميني السوري والمبني على الصداقة لمدى ربع قرن من الزمن سيستمر في المستقبل بالتطور والتعزيز لمصلحة البلدين والشعبين.

وكان الرئيس الأسد تلقى برقيات تهنئة بالمناسبة من رؤساء كل من روسيا والصين وبيلاروس والكاميرون والجزائر والعراق ولبنان وكوبا والهند وكوريا الديمقراطية وجنوب إفريقية وأندونيسيا وتركمانستان ومن الأمين العام للأمم المتحدة.