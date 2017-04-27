ناجي: جهود لإخراج داعش من اليرموك لكنها لم تنضج

| عمار عبد الغني

كشف الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي عن «مساع من أجل حل مشكلة مخيم اليرموك جنوب دمشق بالطرق السلمية، لأن هناك ترتيبات لخروج تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خلال الأسابيع المقبلة، وهذا الأمر له علاقة بترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق البلدات الأربع».

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش فعالية «حكاية أرض» في مكتبة الأسد أضاف ناجي: «يبقى الجزء الذي ينتشر فيه تنظيم داعش الإرهابي، وهناك جهود وبحث ومناقشات في الأمر لأنه مطروح فكرة خروج داعش إلى الشمال السوري (الرقة)، وبالطبع لم تنضج إلى الآن ولكن الأمل كبير بخروج المسلحين من يلدا وببيلا وبيت سحم والجزء من المخيم الموجود فيه جبهة النصرة».