شعبان: لن يتمكنوا من الإضرار بحلف المقاومة

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية متانة حلف المقاومة في المنطقة ومتانة علاقته مع روسيا.

ونظمت «مؤسسة القدس الدولية في سورية» أمس، ضمن فعاليات يوم القدس الثقافي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق فعالية بعنوان: «حكاية أرض»، شددت فيها شعبان على أنه «يجب ألا ننجر على الإطلاق وراء كل ما يشاع من أجل تفرقة صفوفنا مع أصدقائنا وحلفائنا سواء كانت روسيا أو إيران أو حزب اللـه، وأضافت: «نحن حلفاء وشركاء في هذا الواقع وفي هذا المستقبل وبإذن اللـه ما دمنا متحدين فلن يتمكنوا من أن يلحقوا الضرر بهذا المشروع المقاوم».

ولفتت شعبان، التي ترأس مجلس أمناء «مؤسسة القدس الدولية في سورية»، إلى أن «إسرائيل تريد أن تقضم مزيداً من الأرض، وأن تحتفظ بفلسطين والأراضي العربية المحتلة، والشيء الأساسي الذي يخيف إسرائيل هو توحيد كلمة العرب، أفلا يجدر بنا نحن العرب أن نتوقف قليلاً وأن نؤمن أن مصلحتنا واحدة، وأن مصيرنا واحد، وأن مصير فلسطين كمصير سورية وكمصير لبنان والجزائر وكمصير أي بلد في العالم العربي، وأن من يقف مع فلسطين يقف مع نفسه».