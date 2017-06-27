شعبان في يوم القدس: لا وجود للعرب دون حل الصراع العربي الإسرائيلي

| الوطن

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، رئيسة مجلس أمناء «مؤسسة القدس الدولية – سورية» بثينة شعبان، أن تحرك الجيش العربي السوري باتجاه التنف والحدود السورية العراقية هو إنجاز تاريخي فريد بكل المقاييس لأن الوحدة العراقية السورية أو حتى التنسيق السوري الإيراني كان ممنوعاً على مدى عقود.

وإحياء ليوم القدس العالمي، وفي كلمة لها خلال فعالية أقامتها «مؤسسة القدس» في دار البعث بدمشق، شددت شعبان على أن التحالف الذي تشهده سورية اليوم والرؤية الإستراتيجية لسورية وحلفائها روسيا وإيران هي رؤية متميزة في هذا الصراع وهي واعدة بأن الصراع سيحسم لمصلحتنا بإذن الله».

وأضافت: إن كل ما يجري على أرضنا سواء في العراق أم في سورية أو في كل الأمة العربية له علاقة عضوية بالصراع العربي الإسرائيلي، والهدف هو شرذمة العرب وإبعادهم عن حليفيهم إيران وروسيا.

وختمت شعبان حديثها بالتأكيد أن «فلسطين هي البوصلة وستبقى البوصلة» معتبرة أن «لا وجود للعرب دون حل الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن كرامتهم ومستقبل أجيالهم».