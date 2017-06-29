إسرائيل لا تريد الاشتباك وتتمسك بحرب الوكالة

| الوطن

تراجعت إسرائيل عن توتيرها الأجواء مع حزب اللـه اللبناني معلنةً أنها لا ترغب في حرب على الجبهة اللبنانية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأمين العام لحزب اللـه اللبناني حسن نصر اللـه تهديده لإسرائيل بفتح الأجواء لمئات المقاتلين للمشاركة في أي حرب مقبلة مع إسرائيل إذا ما هاجمت سورية أو لبنان.

وبالرغم من تراجع إسرائيل عن التهديدات بحرب الصيف، إلا أنها لا تزال تصر على الحرب بالوكالة لتحقيق مصالحها في الجنوب السوري المتمثل في إنشاء جيب عازل يحرسها ويضمن لها الضم الأبدي للقسم المحتل من الجولان العربي السوري، ولتبرير تدخلاتها والتهول من فزاعة تحول الأراضي السورية إلى قاعدة لإيران وحزب اللـه.