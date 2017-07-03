بمشاركة سورية.. انطلاق الدورة التاسعة للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في إيران … شمخاني: نجاح تيار المقاومة أثبت أن الأمن ليس سلعة تشرى بالدولارات

| وكالات

أكدت دمشق أن سورية ستكون قريباً مع النصر الكامل على الإرهاب وداعميه، معتبرة أن مقاطعة وسائل إعلامها من قبل المتآمرين عليها دليل على مدى تأثير هذا الإعلام في مواجهة الإعلام المعادي، في حين اعتبرت طهران بأن نجاح تيار المقاومة في سورية والعراق أثبت بأن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها بدولارات النفط.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «العالم» الإيرانية عن أمين المجلس الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قوله خلال كلمة له في حفل افتتاح اجتماع الدورة التاسعة للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في إيران أمس: إن نجاح تيار المقاومة في سورية والعراق أثبت بأن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها بدولارات النفط بل هو أمر يتحقق فقط بالجهاد والتضحية والاعتماد على الطاقات الوطنية، داعياً العالم الإسلامي ووسائل الإعلام إلى استغلال التجمعات الإسلامية حول العالم كالحج من أجل نشر الأفكار الوحدوية وتثبيت مركزية القضية الفلسطينية ومكافحة التيارات المنحرفة.

وانطلقت الدورة في مدينة مشهد بمشاركة سورية وأعضاء الاتحاد، وذلك بهدف إبراز أهمية المقاومة في الحرب على الإرهاب وتقديم الحقائق حول الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وكشف الحملات المزيفة والأكاذيب التي يبثها الإعلام الأميركي والغربي لتزوير الحقائق بشكل كامل خدمة للإرهابيين لتدمير المنطقة وتفتيتها لمصلحة العدو الإسرائيلي.

وقال شمخاني وفق وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية: إن حضور المستشارين الإيرانيين في العراق وسورية، كان للدفاع عن محور المقاومة ولمواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية التي تحولت في حرب بالنيابة إلى قوات عملية لإراقة دماء الأبرياء.

وأكد مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع خالد مجر في كلمة وزارة الإعلام ألقاها أمام الدورة التي حضرها السفير السوري في طهران عدنان محمود وممثلو 270 وسيلة إعلام دولية من 36 بلداً بحسب وكالة «سانا»، أن ما يربط سورية وإيران هي علاقات ممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تتوطد اليوم أكثر فأكثر في مختلف المجالات.

وقال مجر: إن «سورية التي دخلت الحرب عليها سنتها السابعة لم تشك يوماً بأهداف هذه الحرب وأسبابها ولذلك ازدادت تقارباً مع أصدقائها وإخوتها وكان هذا التقارب خياراً واعياً، حيث بدأ هذا التقارب يؤتي ثماره وسنكون قريباً على موعد مع النصر الكامل ليس على الإرهاب وحسب بل على من يقف وراءه ومن يغذيه ويخطط له».

وأعرب مجر عن الشكر لإيران شعباً وقيادة لدعمها سورية في حربها ضد الإرهاب وداعميه وهو «ما بتنا نحصد معاً انتصاراته وإنجازاته في الأرض السورية كلها»، مشدداً على أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ستبقى وفية كما كانت دائماً لنهج المقاومة وقيمها دفاعاً عن الحق والكرامة في وجه كل أشكال العدوان والاحتلال والنيل من السيادة.

ولفت إلى أن المقاطعة التي تم فرضها من قبل المتآمرين على سورية على وسائلنا الإعلامية وعلى محطات شقيقة مثل قناتي المنار والميادين، ليست سوى دليل على مدى تأثير هذا الإعلام وإحداثه فرقا في مواجهة الإعلام المعادي الذي زور وشوه الحقائق.

واعتبر مجر أن الدور المنوط بالاتحاد يتعاظم بشكل مستمر، منوهاً بالتضحيات التي قدمها الإعلاميون في سورية والدول الشقيقة والصديقة من أجل إيصال الحقيقة حول ما يجرى على الأرض السورية.

وسيتم خلال الاجتماع اختيار أفضل المخرجين في العالم الإسلامي وعرض أفلام وثائقية حول سورية والعراق كما يقام على هامشه سابع سوق للأفلام الإسلامية وسادس معرض للتجهيزات والتقنيات الإعلامية والاجتماع الثاني للناشطين في العالم الافتراضي والمهرجان السابع لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية.

ويضم الوفد السوري مستشاري وزير الإعلام بسام أبو عبد اللـه وعلي الأحمد ومدير التلفزيون صالح إبراهيم ومدير الإذاعة نايف العبيدات.