الصليب الأحمر: عملياتنا تضاعفت بفضل تعاون دمشق

| الوطن

كشفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية إنجي صدقي عن «تطور كبير جداً» في عدد العمليات التي نفذتها اللجنة العام الماضي في خطوط التماس «قياسا بالعمليات التي تم تنفيذها في العام 2015 التي كانت فقط 9 عمليات على حين العام 2016 كان هناك 57 عملية».

وأكدت صدقي في تصريح لـ«الوطن»، أن دعم الحكومة السورية وتعاونها مع اللجنة كان له أثر في مضاعفة عدد العمليات التي تنفذها اللجنة إلى عشرة أضعاف تقريباً، واصفة الحرب في سورية بأنها من «أصعب النزاعات» سواء للناحية الأمنية أو لناحية «الأطراف الكثيرة المتواجدة داخل النزاع».

وأوضحت أن أعداداً ضخمة استفادوا خلال العام الماضي من مشاريع اللجنة في مجال المياه والصرف الصحي، وكذلك الحال في مجال السلل الغذائية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المشاريع الصغيرة المقدمة للعائدين بلغ 300 أسرة وخلال العام الجاري 50 أسرة، وتم تركيب أطراف صناعية لألفي شخص.

وتحلّ يوم غد ذكرى مرور خمسين عاماً على اضطلاع اللجنة بعملها في سورية، وبهذه المناسبة أطلقت بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، معرض «أثر» الذي سيقام في التكية السليمانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.