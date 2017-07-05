أسقط طائرة إسرائيلية من دون طيار فوق القنيطرة … الجيش يتقدم في ريف حمص.. وميليشيات الجنوب تخرق الهدنة

| الوطن – وكالات

أكد مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن قوات الجيش بالتعاون مع القوى الحلفية والرديفة تابعت تقدمها في بادية حميمة على حساب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على اتجاه حقل الهيل وشمال شرق آرك، بالسيطرة على مساحات جديدة بريف حمص الشرقي، وأوقعت عدداً كبيراً من مقاتلي داعش قتلى ومصابين.

جنوباً أفادت وكالة «سانا»، بأن إرهابيين عمدوا إلى قطع طريق بكا – ذيبين في ريف السويداء الجنوبي الغربي واستهدفوا سيارة تقل عدداً من الأشخاص من قرية ذيبين برصاص القنص ما أدى إلى استشهاد سائق السيارة وامرأتين وإصابة امرأتين أخريين بجروح متفاوتة»، على حين ذكرت صفحات على فيسبوك أن المجموعات المسلحة في درعا البلد خرقت الهدنة واستهدفت مواقع الجيش بصواريخ غراد.

من جانبها أكدت «شبكة الإعلام الحربي السوري» في صفحتها على «فيسبوك» إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية مسيّرة في الريف الشمالي للقنيطرة، وبثت صوراً لحطام الطائرة، وأظهرت رادارات كانت تحملها الطائرة للتجسس على مواقع الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في القنيطرة.

وفي جبهة شرق العاصمة دمشق، واصلت مدفعية الجيش العربي السوري دك مواقع التنظيمات الإرهابية في محوري جوبر وعين ترما في غوطة دمشق الشرقية، على حين استهدف سلاح الجو الحربي الخطوط الخلفية لـجبهة النصرة في حي جوبر بضربتين جويتين.

شرقاً ذكرت «سانا» أن الطيران الحربي «دمر دشماً وتحصينات وآليات لإرهابيي داعش وقضى على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية في غارات على نقاطهم في محيط الفوج 137 وسرية جنيد ومنطقة الكرفانات والعرفي ومعبر الجفرة والزراعة ودوار الحلبية والحسينية والحويقة».

ونقلت «سانا» عن مصادرها أنه وبعد التقدم الذي حققه الجيش العربي السوري في عمق البادية يقوم داعش بنقل معداته الثقيلة والدبابات والمدافع من منطقة الحزام الأخضر المحيط بمدينة البوكمال إلى داخل الأحياء السكنية في المدينة في حين يبني سواتر ترابية وتحصينات في مدينة الميادين ويعمل على تجهيز سراديب وحفر الشارع الرئيسي في المدينة وتفخيخه.

في الأثناء لفتت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى تسلم الجيش مدفعاً إلكترونياً مخصصاً لمكافحة الطائرات المسيّرة من دون طيار، حيث أفادت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية، أن للنوع الجديد من المدفع السوري عدداً كبيراً من الهوائيات.

إلى الرقة أكد بيان لـ«قوات سورية الديمقراطية – قسد» تلقت «الوطن» نسخة منه أنه «وبعد دخول قوات «قسد» من الجنوب الغربي إلى حي هشام بن عبد الملك بدأت قوات «قسد» فجر (أمس) الثلاثاء من الجبهة الشرقية للمدينة بعبور أسوار المدينة القديمة والدخول إلى داخلها»، قبل أن يؤكد بيان لاحق سيطرة «قسد» على قصر البنات في الرقة القديمة وسط استمرار الاشتباكات مع داعش.