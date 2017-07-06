ماكرون مستعد لتقديم «مساهمة شخصية» لحل أزمة سورية

| وكالات

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتقديم مساهمة شخصية بغية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية في إطار عملية جنيف.

وعمد ماكرون إلى لقاء منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب، لثاني مرة خلال أقل من شهرين لطمأنته حول مواقف فرنسا، حيث ذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ حجاب أول من أمس، عن استعداده لتقديم مساهمة شخصية بغية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية.

وأوضح بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس» أن ماكرون أكد لحجاب أنه أجرى مباحثات مع عدد من رؤساء الدول، بينها روسيا والولايات المتحدة، من أجل «تخفيف العنف ومعاناة الشعب السوري».