سورية تهنئ العراق بانتصار الموصل وتؤكد التعاون معه للقضاء على داعش

| الوطن- وكالات

هنأت الحكومة السورية الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الكبير الذي حققه الجيش والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت مضيها على التعاون مع شعب وحكومة وجيش العراق والحشد الشعبي العراقي للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، بحسب وكالة «سانا»، بأن الحكومة السورية تهنئ أبناء شعبنا العراقي وحكومته بمناسبة الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم داعش الإرهابي. وقال: إن هذا الانتصار هو لكل من آمن بأن القضاء على إرهاب داعش هو انتصار نبيل يستحق الشهادة والتضحية بالغالي والنفيس في إطار الحرب الكونية على الإرهاب.

وأضاف المصدر: إن سورية التي آمنت بالتلاحم بين البلدين الشقيقين سورية والعراق في الحرب المشتركة على الإرهاب تشعر بالاعتزاز بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب العراقي جيشاً وحشداً شعبياً لتحقيق هذا الانتصار الغالي وتقدم أحر وأصدق التعازي لعائلات الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وتابع: إن سورية تذكر أن دماء الشهداء ومعاناة الجرحى لن تذهب هباء بل إنها ستبقى الملهم الكبير لنا جميعاً في هزيمة ما تبقى من هؤلاء الإرهابيين على أرض العراق وسورية.

وبيّن المصدر أن انهيار دولة داعش المزعومة في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم.

وشدد المصدر على أن سورية تؤكد أنها «ماضية شعباً وجيشاً وحكومة بالتعاون مع شعب وحكومة وجيش العراق والحشد الشعبي العراقي للقضاء على ما تبقى من عصابات «داعش» لأن حشد جهدنا المشترك في البلدين الشقيقين هو العامل الأساسي لضمان عدم عودة «داعش» أو أي شكل من أشكال الإرهاب الدموي إلى هذين البلدين وكل أنحاء المنطقة». وأعلنت بغداد الأحد تحقيق «النصر الكبير» في مدينة الموصل «المحررة»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد من تنظيم داعش.