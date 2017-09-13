الرئيس الأسد تلقى رسالة تهنئة من بوتين بفك حصار دير الزور نقلها شويغو .. دمشق وموسكو مصممتان بالقضاء على الإرهاب

| الوطن

أكد الرئيس بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصميم البلدين الصديقين على مواصلة وتعزيز جهود محاربة الإرهاب في جميع المناطق السورية.

وحسبما أعلنت رئاسة الجمهورية على «تلغرام»، تلقى الرئيس الأسد أمس، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلها شويغو، هنأه فيها بفك الحصار الذي فرضه إرهابيو داعش على مدينة دير الزور لأكثر من ثلاث سنوات.

ووفقاً لرئاسة الجمهورية، جرى خلال اللقاء بحث خطط متابعة الأعمال القتالية والتعاون بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية بهدف المضي قدماً نحو تحرير مدينة دير الزور بالكامل من رجس الإرهاب، موضحة أنه جرى تأكيد تصميم البلدين الصديقين على مواصلة وتعزيز جهود محاربة الإرهاب في جميع المناطق السورية حتى القضاء عليه نهائياً، لأنها حرب مصيرية ليس فقط بالنسبة لسورية، بل للمنطقة برمتها، وسترسم نتائجها مستقبل شعوبها.

كما تم خلال اللقاء تأكيد أهمية مسار أستانا وما نتج عنه من مناطق «تخفيف التوتر» وأثرها الإيجابي على صعيد تسريع إنجازات الجيش العربي السوري وحلفائه في محاربة الإرهاب في مناطق أخرى، وكان آخرها إنجاز فك الحصار عن مدينة دير الزور.