ميركل دخنت أيام الشباب وأخفت الأمر عن والديها

| وكالات

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحجم في العادة عن الخوض في حياتها الشخصية بأنها ارتكبت فعلا طائشا أيام شبابها.. فقد دخنت سيجارة وأخفت الأمر عن أبويها.

جاء ذلك رداً على سؤال من هيئة «إن. دي. آر» للبث الإذاعي والتلفزيوني عن أي خطيئة من أيام الشباب بعدما اعترف منافسها الرئيسي في الانتخابات مارتن شولتس، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بأنه ألقى عبوة منظف غسيل في حمام سباحة عام خلال «ليلة مجنونة».

وقالت ميركل، وهي ابنة قس: دخنت سيجارة في عمر صغير إلى حد ما ولم أبلغ أبوي، لذا يمكنني القول إنها خطيئة صغيرة.