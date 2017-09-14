وفد برلماني إيطالي من دمشق: سورية تربح الحرب

| الوطن

أكد رئيس وفد برلماني إيطالي وصل إلى دمشق أمس أن «سورية اليوم تربح الحرب»، مشيراً إلى أن موقف حكومته بعد الانتخابات القادمة التي ستشهدها إيطاليا سيكون «إيجابياً» تجاه سورية.

وحط الوفد أمس في دمشق في زيارة تستمر خمسة أيام من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين، كما أعلن رئيسه، رئيس مجموعة «حزب فورزا إيطاليا» في مجلس الشيوخ الإيطالي باولو روماني.

ويضم الوفد عضو اللجنة الدستورية وزير الدفاع الإيطالي السابق السيناتور ماريو مورو، والمديرة العامة لمجموعة «حزب فورزا» فرانسيسكا ايسبوزيتو.

وعقد الوفد أمس لقاء مع نائب رئيس مجلس الشعب نجدة إسماعيل أنزور، وقال روماني، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد سابقاً، خلال اللقاء: إن في سورية ليس داعش فقط منظمة إرهابية وإنما هناك جبهة النصرة وغيرها ويقومون بخلق أسماء جديدة لهم للتغطية على إرهابهم حيث إن الغرب يعتقد أن الحرب فقط ضد داعش، بينما دعا أنزور أوروبا إلى التوقف عن دور الوصي.