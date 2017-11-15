50 ألف ليرة لقاء كل مادة امتحانية.. وضبط 3 شبكات رئيسية تتم محاسبتهم … الشعال لـ«الوطن»: طلاب قدموا امتحانات عن آخرين خارج البلاد

| فادي بك الشريف

كشفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق فاتنة الشعال عن إلقاء القبض على شبكات تلاعب وغش امتحاني وتزوير، موضحة أنه تم ضبط طلاب داخل البلاد تواطؤوا مع زملاء لهم بالخارج لتقديم الامتحانات بالنيابة عنهم لقاء مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف ليرة لكل مادة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت الشعال ضبط العديد من حالات انتحالات الشخصية أو سماعات بلوتوث، مشيرة إلى ضبط ثلاث شبكات رئيسية تتعاون مع بعض الموظفين الذين تم اتخاذ عقوبة الفصل النهائي وإحالتهم للقضاء.

وفي موضوع آخر، كشفت الشعال أنه بدءاً من الفترة القادمة سيتم البدء التجريبي للعمل الإلكتروني لبعض المعاملات الخاصة بطلاب كلية الآداب، ريثما ينتهي إنجاز البناء الخاص لمشروع مركز خدمة المواطن في الكلية.

وتوقعت الشعال أن ينجز البناء مع مطلع العام القادم والذي هو ضمن اهتمام جهات عليا، مؤكدة أن مشروع خدمة المواطن في الآداب يقضي على حالات الفساد.

وأوضحت أن عدد طلاب كلية الآداب ازداد في العام الحالي بشكل كبير وخصوصاً مع تسجيل المستجدين، مؤكدة أن العدد الحقيقي بلغ نحو 74 ألف طالب يشكلون ثلثي عدد طلاب جامعة دمشق يتوزعون على 14 قسماً.