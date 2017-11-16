«جنيف8» قد يؤجل إلى ما بعد «سوتشي»

| وكالات

كشفت مصادر إعلامية أنه من المرجح تأجيل اجتماعات جنيف في نسختها الثامنة، إلى الربع الثاني من الشهر المقبل، بناء على توصية روسية، بحيث تُعقد بعد «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي.

وبحسب «وكالة آكي» الإيطالية، فإن موسكو ترغب بهذا التأجيل لكي تضمن مشاركة وفد معارض موحّد، يضم كل المنصات بالإضافة إلى ممثلي التيارات والقوى السورية المعارضة الأخرى.

إلى ذلك قال معارضون لوكالة الأنباء الايطالية، إن الدعوات لحضور مؤتمر «الرياض2» أُرسلت، وقد يصل عدد المشاركين إلى نحو 150، كما وجهت الدعوة لمنصتي موسكو والقاهرة، رغم اعتراض الائتلاف المعارض على هذه المشاركة.

وسيُشارك في المؤتمر الذي سيُعقد في 22 الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة «آكي»، 22 شخصاً من «الائتلاف» ومثلهم من الميليشيات المسلحة، و14 من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي»، و10 من «منصة القاهرة» و7 من «منصة موسكو»، على حين سيشارك نحو 70 شخصاً من المعارضين المستقلين.

في الأثناء، قال عضو «العليا للمفاوضات» هادي البحرة: إن النقاط الأساسية التي ستناقش هي إعادة هيكلية «العليا للمفاوضات»، والتوصل إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة، واعتماد نظام داخلي يحدد علاقتها مع الوفد التفاوضي.

إلى ذلك أعلن عضو هيئة التنسيق ادوار حشوة، عبر صفحته على «فيسبوك» انسحابه من «العليا للمفاوضات» ومن «هيئة التنسيق»، دون توضيح أسباب هذا الانسحاب.