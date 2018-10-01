نصف نهائي أبطال إفريقيا ثلاثة عرب ووافد

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تقام اليوم مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم حيث يدافع العرب عن لقبهم رغم سقوط صاحبه الوداد البيضاوي المغربي وزعامتهم للبطولة بوجود الأهلي المصري أكثر من توج فيها بمواجهة فريق مغمور يدعى بريميرو دي أوغستو ويمثل أنغولا لكنه استطاع الوصول إلى مربع الكبار للمرة الأولى بتاريخه عقب مباغتته لمازيمبي الكونغولي حامل اللقب خمس مرات، ويستضيف بريميرو اليوم بملعب سيداد يوينفيرستاريا في لواندا الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب مرتين ثانيهما عام 2011 الذي خرج من ربع نهائي البطولة العام الماضي، المباراة تنطلق في الساعة 7 مساءً وسبق للترجي أن فاز على مضيفه مرتين في دور الـ32 لنسخة 2013.

وفي الساعة العاشرة يقام ديربي مصري – جزائري يجمع الأهلي وصيف النسخة الماضية وصاحب ثمانية ألقاب آخرها 2013 مع وفاق صطيف حامل اللقب مرتين آخرهما عام 2014 وقد خرج من دور المجموعات (ربع النهائي) في مشاركتيه الأخيرتين 2015 و2016 وسبق للفريقين أن تقابلا على كأس السوبر الإفريقية عام 2015 وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 قبل أن يفوز الوفاق بالترجيح 6/5، وكان الفريقان تبادلا الفوز في نصف نهائي دوري الأبطال باسميهما القديم عام 1988 بنتيجة واحدة 2/صفر قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للوفاق الذي توج يومها بلقبه الأول.