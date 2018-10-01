الباريسي على أبواب التاريخ … ليل يجرح مرسيليا

| الوطن

اقترب سان جيرمان من الانفراد برقم قياسي على مستوى الليغ آن بتحقيقة الانتصار الثامن على التوالي في افتتاح الموسم الحالي، معادلاً رقماً حققه ليل قبل أكثر من ثمانية عقود وبعيداً عن الباريسي المحلق في الصدارة، احتفظ ليل بمركز الوصيف عقب فوزه الكبير على مرسيليا في قمة الجولة الثامنة بثلاثية، وكان مونبيلييه خطف المركز الثاني لساعات قليلة بفوزه بالنتيجة ذاتها على نيم أولمبيك، وبدوره عاد سانت إيتيان رابعاً بفارق الأهدف بعدما اقتنص الوصافة بزيادة أوجاع موناكو بافتتاح هذه الجولة.

توهج ليل

خلال ساعة كاملة من قمة الأسبوع لم يكن ينقص فريق ليل إلا التسجيل ليترجم أفضليته على ضيفه مرسيليا، وقبل انتصاف الشوط الثاني تسبب نيكولاس بيبي هداف أصحاب الأرض بركلة جزاء عندما أجبر الحارس مانداندا على ارتكاب الهفوة الأكبر ولم يتأخر بيبي بترجمتها إلى هدف السبق، وعندما حاول زملاء ديمتري باييه العودة تلقوا ضربتين متتاليتين، الأولى بالطريقة ذاتها وسجلها جوناثان باميا والثانية بمجهود فردي للأخير الذي ختم الليلة بفوز هو الأهم بين خمسة انتصارات حققها بطل عام 2011 إذ جاء على منافس مهم وعنيد.

فوز ليل هو الرابع في أرضه وقد سجل ثلاثة أهداف للمرة الرابعة من خمسة انتصارات سجلها هذا الموسم والثاني بنتيجة 3/صفر، بينما تلقى مرسيليا هزيمته الثالثة هذا الموسم وجميعها خارج أرضه واهتزت شباكه فيها ثلاث مرات على الأقل إلا أن لاعبيه فشلوا بالتسجيل للمرة الأولى.

واستعاد مونبيلييه بعضاً من بريق فريقه المتوج بالدوري قبل ستة مواسم بوصوله إلى المركز الثالث عقب فوزه بالثلاثة على ضيفه بعد مباراة شهدت توقفاً للعب مرتين بفعل انهيار جزء من مدرجات الملعب ودخول الجماهير فرحاً بالهدف الثالث في المرة الثانية إلا أنها استكملت بعد تدخل رجال الشرطة، فوز مونبيلييه هو الثاني في ملعبه مقابل تعادلين هناك ليستمر من دون خسارة للجولة السابعة على التوالي، بينما نيم تلقى خسارته الثالثة في ست مباريات من دون فوز وهي الثانية خارج أرضه.

نتائج الأسبوع 8

نيس × سان جيرمان صفر/3، ليل × مرسيليا 3/صفر، سانت إيتيان × موناكو 2/صفر، مونبيلييه × نيم 3/صفر، رين × تولوز 1/1، ليون × نانت 1/1، ستراسبورغ × ديجون 3/صفر، ريمس × بوردو صفر/صفر، كان × أميان 1/صفر، أنجيه × غانغان صفر/1.

حصيلة

– ثلاثة تعادلات أحدها سلبي مقابل 7 انتصارات كلها بنتائج نظيفة ومنها خمسة لأصحاب الضيافة وأربعة بنتيجة 3/صفر فشهدت الجولة 20 هدفاً منها 5 عبر ركلات الجزاء وأهدر نبيل فقير (ليون) ركلة سادسة.

– 45 بطاقة صفراء شهدتها الجولة وتحول منها ثلاث بطاقات إلى اللون الأحمر فطرد غناهوري (أميان) وسيريان (نيس) وآرون ليا (تولوز) بالإنذار الثاني وشهدت مباراة سانت إيتيان × موناكو صفراء واحدة مقابل 6 في مباراة رين × تولوز.

– انفرد نيمار بثنائيته بمرمى نيس بصدارة الهدافين برصيد 7 أهداف يليه فلوران توفين بـ6 أهداف ثم فرانسوا كاماتو وكافاني بـ5 أهداف يليهما 7 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف منهم التونسي وهبي الخزري وكليان مبابي وديمتري باييه.