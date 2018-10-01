انطلقت أمس مباريات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية، فالتقى زاكية مع الشعلة من المجموعة الثانية على ملعب الكسوة وانتهت المباراة إلى 2/4 , وفي بقية مباريات المجموعة يلعب اليوم الرحا مع عرطوز على ملعب السويداء وجباب مع صلخد على ملعب الكسوة.

وفي المجموعة الأولى يلتقي معضمية الشام مع الثعلة في عرطوز، ولاهثة مع المليحة في شهبا ويوم الأربعاء يتقابل الصنمين مع الصبورة على ملعب الكسوة.

في المجموعة الثالثة يلعب القطيفة مع شرطة حماة على ملعب النبك ويستقبل المخرم ضيفه قارة على ملعب حمص الصناعي ويتقابل الجولان مع حرستا على ملعب الفيحاء, المجموعة الرابعة تجري مبارياتها الأربعاء.