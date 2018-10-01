حرمان 850 طالباً للتشابه ولجنة الوزارة لم تبت بالاعتراضات … 200 طالب يجيبون عن سؤال لم يرد في أسئلة البكالوريا

| عبد المنعم مسعود

كشف مدير تربية دير الزور خليل حاج عبيد عن معاقبة 850 طالباً بالحرمان من الاستفادة من نتائج الشهادة الثانوية الدورة الثانية في دير الزور كاشفاً أن السبب يعود للتشابه في إجابات الطلاب في الأوراق الامتحانية موضحاً أن بعض التشابه يقوم على قيام حوالي 200 طالب بالإجابة عن سؤال وهو غير موجود ضمن ورقة الأسئلة الامتحانية المطلوب الإجابة عنها.

وأضاف عبيد: إن أغلب هؤلاء الطلاب تقدم بتظلم وإن وزارة التربية شكلت لجنة لهذا الغرض وإن اللجنة لم تصدر قرارها بعد.

وأعلن عبيد عن تحقيق يجري في الرقابة الداخلية لمعاقبة المراقبين أيضاً، منوهاً بوجود 12 طالباً استفادوا من عملية إعادة جمع العلامات وإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية.

ووفقاً لمدير تربية دير الزور فإن عدد الطلاب المسجلين للامتحان الترشيحي للثانوية وصل إلى 1600 طالب وإن عدد طلاب دير الزور لهذا العام وصل إلى 80 ألفاً يتوزعون على 210 مدارس منهم 30 ألفاً في مدينة دير الزور يتوزعون على 48 مدرسة وفي منطقة الميادين 8500 طالب توزعوا على 30 مدرسة وفي منطقة البوكمال 4500 طالب توزعوا على 10 مدارس وبلغ عدد طلاب المعاهد الرياضي والنسوي والمصرفي حوالي 1000 طالب.

وأوضح حاج عبيد أن منظمة اليونسيف لم تخصص محافظة دير الزور هذا العام سوى بـ2000 حقيبة سيتم توزيعها على الأشد فقراً من طلاب الصف الأول مبيناً أن المنظمة وزعت العام الماضي 40 ألف حقيبة.

وأشار حاج عبيد إلى أن مدارس المحافظة تعاني نقصاً في المدرسين الاختصاصيين كمدرسي الرياضايات والفيزياء والكيمياء مبيناً أن عدد المدرسين والمدرسات في المحافظة وصل حالياً إلى 6 آلاف وذلك ماعدا من تم تحديد مركز عملهم خارج المحافظة.

ولفت مدير التربية إلى أن هناك نقصاً في منهاج الفئة (ب) للمستويات الأربعة وخصوصاً أن أغلب طلاب ريف دير الزور يخضعون لهذا المستوى بعد أن فاتتهم الدراسة خلال أربع سنوات كاملة.

وأكد العبيد أن مسألة النقص في المقاعد يتم تعويضها عبر خط إنتاج المقاعد الدراسية في الثانوية الصناعية مؤكداً

تصنيع 6 آلاف مقعد وأن ألفي مقعد سيتم الانتهاء من تصنيعها خلال أيام.