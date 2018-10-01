لماذا التسويف في رصد المبلغ اللازم لإنشاء مشروع تربوي بطرطوس؟!

طرطوس- الوطن

معظم الشعب الصفية في مدينة طرطوس تزدحم بالطلاب ولدرجة أن الكثير منها يصل العدد فيها لنحو /60/ طالباً وطالبة، وتزداد هذه الحالة حدّة في حي الجمعية والصالة والتوسع العمراني شرق شارع ميسلون، حيث لم تبن أي مدرسة في تلك المناطق منذ سنوات عديدة رغم ازدياد عدد الأبنية والكثافة السكانية.

وهذه القضية سبق وأثيرت عشرات المرات في الاجتماعات الرسمية والشعبية وفي وسائل الإعلام وأمام اللجان الحكومية التي زارت المحافظة وكان الوعد دائماً يقول: «إن شاء اللـه سنخصص لكم المبلغ المطلوب» لكن رغم توفر الأرض لمصلحة التربية واستملاكها منذ سنوات عديدة شرق الصالة الرياضية ورغم إنجاز الدراسات الهندسية لإقامة مدرسة عليها تخدّم تلك المناطق المكتظة مازالت الجهات الحكومية في العاصمة تقذفها من عام لآخر وسط استغراب الجميع في طرطوس من هذا التسويف غير المقبول وغير المبرر.

تابعنا هذه القضية مع مديرية تربية طرطوس فأكد لنا مديرها عبد الكريم حربا أن المديرية بأمس الحاجة لهذه المدرسة فهنالك نمو سكاني وتوسع عمراني كبير وهي تخفف من حالة الازدحام الطلابي إلى حد كبير وتمنى أن يتم لحظ الاعتمادات المالية اللازمة لها بأسرع ما يمكن والمباشرة بها.

أما مدير الخدمات الفنية علي رستم فقال رداً على تساؤلات الوطن قائلاً: مدرسة الصالة الرياضية مدروسة بواقع 25 قاعة صفية و12 قاعة إدارية و5 قاعات فنية و22 دورة مياه للذكور والإناث والمعلمين، وبلغت قيمة الكشف التقديري 393 مليون ليرة وتم استدراج عروض ورست المناقصة على الشركة العامة للبناء والتعمير بنسبة ضم 9 بالمئة.

ثم تم تصديق الإضبارة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس بتاريخ 17/3/2016 وأرسلت إلى وزارة الأشغال العامة لاستكمال إجراءات التعاقد.

ونظراً للضرورة والأهمية تم عرضها عدة مرات للتصديق كما تمت المطالبة بذلك في عدة اجتماعات وجاء الرد لأكثر من مرة من رئاسة مجلس الوزراء بالتريث في تنفيذ المشروع وآخر الردود كان من الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم /10565/1 تاريخ 12/8/2018 الموجه إلى وزير النقل /رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 26م. و والمتضمن أنه أثناء عرض الإضبارة على رئيس مجلس الوزراء وجه لإعادة دراسة مشروع العقد في سياق إعداد موازنة عام 2019 أو أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

أخيراً

إن هذا المشروع التربوي ضروري وملح جداً ولا يجوز أن يبقى أسير المراسلات وضمن إطار التسويف غير المبرر لذلك نتمنى تسريع وتيرة تصديق عقد المشــروع ورصد المبلغ المطلوب والمباشــرة بالبناء وخاصة أن الازدحام في صفــوف مدارس مدينة طرطوس يزداد حدة عاماً بعد آخر.