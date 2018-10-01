4 مراكز جديدة لخدمة الطالب في جامعة حماة مطلع 2019 … سلطان لـ «الوطن»: لتبسيط إجراءات الطلاب وتسريع إنجاز وثائقهم

| فادي بك الشريف

كشف رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان في تصريح خاص لـ«الوطن» عن دراسة لافتتاح 4 مراكز لخدمة الطالب في تجمعات عدد من الكليات في المدينة، ضمن إطار توجه الجامعة لتبسيط إجراءات الطلاب في جميع التخصصات الدراسية وتسريع الحصول على الوثائق والمعاملات الطلابية، ناهيك عن متابعة مختلف المناحي الدرسية.

وبيّن سلطان أن الخطة تشمل إعداد البنى التحتية والمستلزمات لإحداث مركز لخدمة المواطن «الطالب» في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تضم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى مركز خدمة في تجمع كليات طب الأسنان والصيدلة والاقتصاد والتربية التي تضم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى مركز للخدمة في تجمع كليات الطب البشري والتمريض ومعهد طب الطوارئ، والتي تضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة، ناهيك عن دراسة إحداث مركز جديد في المركز الرئيسي في رئاسة جامعة حماة.

ولفت رئيس جامعة حماة إلى أهمية هذا التوجه في مساعدة الطلبة في تحديد مكان مخصص للحصول على أي وثيقة سواء كشف علامات أم وثيقة دوام أو كشف تخرج، وتجنبه مراجعة جميع أقسام الكلية، عبر تأمين جميع البيانات اللازمة، مؤكداً أن من المتوقع أن تستكمل جميع الإجراءات وتأمين جميع المستلزمات والانتهاء من التحضيرات لتكون المراكز في الخدمة في مطلع العام القادم نظراً لأهميتها في التخفيف على الطلاب وإنجاز معاملاتهم بفترة قصيرة، منوهاً بتكليف الوحدة الهندسية متابعة الموضوع بما فيه تجهز البنى التحتية.

ونوه سلطان بأهمية الخطوة المهمة التي اتخذت بتوجيه من التعليم العالي عبر إحداث مركز لخدمة التأجيل الدراسي في جامعة حماة ضمن (كلية الطب البيطري) وذلك منذ أشهر، مؤكداً أن المركز يعمل بشكل جيد جداً، وساهم في التخفيف على الطلاب.

كما كشف سلطان عن مشروعات إنشائية للتوسع في كليات الهندسة المدنية، والتطبيقية، والهندسة المعمارية، وذلك من الناحية الطابقية والأبنية بما ينعكس على الناحية التعليمية، ناهيك عن التوسع في القاعات الدرسية والمخابر وذلك ضمن خطة وآلية للعمل بشكل تدريجي.

وبيّن سلطان أن الجامعة تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 14 كلية بمختلف التخصصات الجامعية، إضافة إلى المعهد العالي للغات، و5 معاهد تقانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعهد العالي للغات شهد أكبر عدد متقدمين في الدورة الأخيرة، مشيراً إلى أن العدد وصل إلى 700 طالب وطالبة، علماً أن لإحداث المعهد أهمية كبيرة في تخفيف عناء السفر للمتقدمين، مؤكداً أنه تم إجراء أكثر من 15 دورة امتحانية في المعهد العالي للغات منذ مرسوم إحداثه، كما أن عدد المتقدمين تجاوز 5 آلاف متقدم، لافتاً إلى إجراء جميع أنواع الامتحانات.

ولفت سلطان إلى أن امتحانات التعليم المفتوح شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن الجامعة تضم برنامجي تعليم مفتوح في الاقتصاد والتربية، مشيراً إلى ندرة حالات الغش، وسط اتخاذ إجراءات تشديد، علماً أنه تم تأمين البنية التحتية اللازمة ليكون الامتحان نزيهاً ومريحاً، مع تأمين أماكن أوسع، وزيادة عدد المراقبين، ورؤساء قاعات بشهادات عالية، إضافة إلى وضع إستراتيجية لضبط العملية الامتحانية وسيرها بالشكل المطلوب دون أي معوقات.