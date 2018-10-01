روسيا تستدعي سفير كوريا الجنوبية وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت موسكو سفير كوريا الجنوبية لديها وسلمته مذكرة احتجاج على احتجاز ناقلة نفط روسية على خلفية العقوبات على بيونغ يانغ.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها: «قدم نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف اعتراضاً إلى السفير الكوري الجنوبي، فيما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني للسفينة الروسية «سيفاستوبول» في ميناء مدينة بوسان»​​​.

ووفق البيان، فقد طالب الجانب الروسي، السلطات الكورية الجنوبية بالسماح للبحارة الروس بمغادرة الميناء على الفور.

والسبت الماضي، أعلن بيتر أوسيتشانسكي مندوب الاتحاد الروسي لعمال النقل، أن السلطات الكورية الجنوبية احتجزت السفينة «سيفاستوبول»، التي تمتلكها شركة «غودزون»، في ميناء بوسان الكوري الجنوبي.

وقال المسؤول الروسي: إنه «تم توقيف السفينة في ميناء بوسان الكوري الجنوبي، حيث أبلغونا هناك بأنهم لن يسمحوا للسفينة بالمغادرة حالياً، لتراودنا الشكوك في أن الأمر يتعلق بعقوبات مفروضة على شركة «غودزون» الروسية».

وكالات