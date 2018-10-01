الأردن يماطل في فتح معبر «نصيب – جابر» !

| الوطن – وكالات

واصل الأردن مماطلته في افتتاح معبر «نصيب– جابر» الحدودي مع سورية، في حين ربط المسؤولون الأردنيون افتتاح المعبر بـ«انتهاء اجتماع اللجان الفنية بين البلدين».

ومطلع الأسبوع الجاري أكدت وزارة النقل، أن افتتاح معبر نصيب سيجري في 10 تشرين الأول الجاري.

وقال موقع «رأي اليوم» الإلكتروني الأردني: إن الحكومة الأردنية تهربت مجدداً من استحقاق الموعد الجديد الذي حددته نظيرتها السورية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين وسط غموض الأسباب التي تعيق اليوم مطلباً أردنياً قديماً.

وذكر، أن وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات «نفت مجدداً تحديد حكومتها أي موعد مسبق حتى الآن لفتح المعبر مع سورية بانتظار أن تقر اللجان الفنية بين البلدين جاهزيتها».

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة ترجيحها وجود «خلفية أمنية» للخلافات بين سورية والأردن حول فتح المعبر، وأنه «لم يتفق بعد فيما يبدو على بروتوكول أمني طلبه الأردن عند تشغيل المعبر».

وبحسب المصادر، فإن عمان تبحث عن تفصيلات أمنية لأن أسواق دول الخليج والسعودية ترفض استقبال شاحنات سورية فيما يقترح الأردن بروتوكولا خاصاً لاستلام وتسليم أي بضاعة من شاحنات سورية لأخرى أردنية أو غير أردنية، الأمر الذي ذكرت وزارة النقل الأردنية أن الجانب السوري لا يظهر الاهتمام الكافي به حتى اللحظة، في حين تعتبر الأوساط السورية، وفق «رأي اليوم» أن الاشتراطات الأمنية بخصوص نقل بضاعة الشاحنات مجرد ذريعة.

أما وزارة النقل الأردنية، فقد قالت على لسان أمينها العام أنور خصاونة: إن المعبر من الجانب الأردني قد يُفتتح قبل الموعد الذي أعلن عنه الجانب السوري، مشدداً على أن ذلك رهن باستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية والأمنية، ورأى في ذلك الموقع الأردني «إشارة يبدو لمسألة استلام البضاعة من الشاحنات على المعبر».

وأوضح الخصاونة، أن «اجتماعات اللجنة الفنية السورية الأردنية مازالت مستمرة لاستكمال إجراءات فتح المعابر بين البلدين للتأكد من الوضع الفني واللوجستي للمعابر وكذلك الحالة الأمنية لضمان حركة النقل وسلامة المسافرين، وإذا ما تم استكمال هذه الإجراءات قبل العاشر من تشرين الأول فسنفتح المعابر فورا، وبخلاف ذلك سننتظر جهوزية هذه الإجراءات».

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال: «صرحنا مراراً أننا نريد إعادة فتح الحدود مع سورية، ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تجتمع اللجان التقنية للتباحث حول كيفية تنفيذ الأمر بشكل مجد للبلدين».

وأوضح أن «اللجان التقنية اجتمعت بالفعل لكنها لم تنته من أعمالها بعد، لذا يجب أن تتوصل اللجان إلى اتفاق قبل أن يتم إعادة فتح الحدود».

وتابع: «الأردن لم يغلق الحدود مع سورية، لكن الإغلاق نتج عن فقدان الحكومة السورية السيطرة على جانبهم من الحدود، لذا كان القرار نتاجاً للواقع الجديد الذي تشهده الحدود السورية».