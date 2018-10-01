تقرير: العلاقات السورية الصينية تزداد متانة على جميع الصعد

| وكالات

أكد تقرير إعلامي أن العلاقات بين سورية والصين تزداد متانة على جميع الصعد وأشاد بموقف بكين المبدئي تجاه الحل السياسي في سورية وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده ورفضها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.

وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة «سانا» الرسمية: تحتفل الصين في الأول من تشرين الأول بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في وقت أصبحت فيه أكثر اقتراباً من تحقيق هدفها بـ«النهضة العظيمة للأمة الصينية» محرزة إنجازات مهمة في البناء الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب والتعمق في تخطيط الدبلوماسية شاملة الاتجاهات ومعلنة في الوقت نفسه تمسكها بطريق التنمية السلمية والدفع لبناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية.

وفي 25 الشهر الماضي أقام السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين حفل استقبال في فندق «داما روز» بدمشق، بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أشادت خلاله المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان بعلاقات الصداقة بين البلدين، بينما شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريح لـ«الوطن» خلال الحفل على أن «الصين أثبتت أنها حليف يعتمد عليه».

وأوضح التقرير، أن العلاقات السورية الصينية تزداد متانة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية يرسخها موقف الصين الداعم لسورية خلال الأزمة ووقوفها إلى جانبها ضد الإرهاب، لافتاً إلى أنه كان للصين موقفها المبدئي تجاه الحل السياسي ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده.

ورأى التقرير أن علاقات البلدين تميزت بتحقيق المنفعة المتبادلة وفي هذا الإطار جاءت المبادرة الإستراتيجية التي طرحتها القيادة السورية من أجل التوجه نحو الشرق متوافقة مع المبادرة الصينية «الطريق والحزام» التي طرحتها القيادة الصينية في العام 2013.

كما لفت التقرير إلى أن الصين أكدت أهمية المشاركة بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية مع عودة الأمان إليها ودون شروط مسبقة! وشددت على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وانعكس ذلك من خلال حضور العديد من الشركات الصينية في فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ59 و الـ60 وهي شركات تعمل بمجالات الكهرباء والطاقة والمقاولات الهندسية ومواد البناء.

وبيّن أن الصين شجعت استيراد المنتجات السورية المتميزة عبر دعوتها رجال الأعمال والشركات السورية للمشاركة في معارض صينية من بينها دعوتها لعدد من مؤسسات التصدير السورية للمشاركة في معرض الصين الدولي الأول للاستيراد الذي سيقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وذكر أنه خلال العامين الماضيين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من بينها توقيع اتفاق المساعدات الإنسانية بين سفارة الصين والهيئة السورية للتخطيط والتعاون الدولي واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين السوري والصيني في مجال حماية التراث وصيانة الآثار.

كما أوضح التقرير أن الصين أشارت في مناسبات عدة إلى حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والمساهمة في عودة السلام والاستقرار والازدهار إلى سورية وتجلى ذلك عبر استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية دعماً لصمود الشعب السوري.