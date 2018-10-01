قاسم: مخازين مؤسسة الحبوب من الأقماح جيدة

| علي محمود سليمان

أكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم أن مخازين القمح جيدة ولا مشاكل أو نقصاً فيها، موضحاً بأن كل المطاحن تعمل على مدار اليوم ولا مطحنة توقفت عن العمل.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال قاسم: إن ما يتعلق بزيادة المخصصات أو تخفيضها في بعض المناطق هو عبارة عن مجموعة ضوابط تقوم بها وزارة التجارة الداخلية للحد من تهريب الدقيق أو المتاجرة بالخبز، مشيراً إلى عدم وجود حالات متاجرة بالقمح لأن عمليات شرائه وتسويقه من الفلاحين للمراكز تتم برقابة صارمة ومنع أي تلاعب بها.

وأعلن قاسم أن المؤسسة استلمت هذا العام 305 آلاف طن من القمح من الفلاحين، وكانت مصادر رسمية أعلنت سابقاً أن المؤسسة استلمت العام الماضي نحو 400 ألف طن على حين يصل الاستهلاك السنوي إلى 2.5 مليون طن يتم تأمين معظمها عبر الاستيراد من دول صديقة في مقدمتها روسيا، مع الإشارة إلى أن سورية كانت من الدول المصدرة للقمح وكان إنتاجها يزيد عن 4 ملايين طن قبل الأزمة.