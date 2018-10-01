المعلم يدعو وزير خارجية العراق لزيارة دمشق

| وكالات

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم دعوة رسمية إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لزيارة دمشق.

ونقل الموقع الكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن وزارة الخارجية العراقية تأكيدها في بيان، أن المعلم وجه دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق في إطار آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، أن الجعفري التقى المعلم على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد ودمشق، كما أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والقضاء على الإرهاب». يذكر أن آخر زيارة للجعفري إلى دمشق، كانت في شهر آذار من عام 2015، حيث بحث مع المسؤولين السوريين ملف الإرهاب وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجعفري حينها، أن «سورية والعراق يحاربان تنظيم داعش الإرهابي بالوكالة عن كل العالم».

وفي الـ17 من الشهر الماضي التقت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان السفير العراقي في دمشق سعد محمد رضا، وأكدت ضرورة فتح المعابر بين البلدين لما فيه من خير مباشر للعلاقات الثنائية. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية حينها، إن السفير رضا أكد دعم بلاده القضايا المتعلقة بسورية في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على أن «العراق وسورية يواجهان خطراً مشتركاً متمثلا بالإرهاب».

وورد في البيان أن شعبان أشادت بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكدت ضرورة فتح المعابر الحدودية بينهما لما له من تأثير مباشر على العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.