مباحثات مع إيران لإعادة محطة توليد حلب الحرارية للخدمة

| الوطن

أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه طلب من إدارة شركة «آي بي آر سي» الإيرانية الإسراع بتقديم عرضها الفني والمالي بما يخص محطة توليد حلب الحرارية كحد أقصى خلال 60 يوماً من تاريخه، مضيفاً: نعمل جاهدين لإعادة المحطة للخدمة بطاقة 1065 ميغاواط.

وبحث خربوطلي مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر في طهران سبل وآليات تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجال القطاع الكهربائي.

وشدد الجانبان على بناء شراكة كاملة بين الشركات السورية والإيرانية بمشاركة القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عملية لتحقيق قفزة نوعية في مجال الكهرباء.

من جهته أكد دانائي فر استعداد الشركات الإيرانية الكامل للتعاون مع الجانب السوري في مجال القطاع الكهربائي في سورية، لافتاً إلى أن زيارة وزير الكهرباء مهمة جداً في الوقت الراهن وستترجم عملياً.