الحكومة توجه «الصناعة» بهدم معاملها في القابون وأشهرها الخماسية

| هناء غانم

كشفت مصادر في وزارة الصناعة عن توجيه الحكومة للوزارة رسمياً باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخلاء وهدم كل المنشآت الصناعية والمباني التابعة لها في منطقة القابون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أن تكاليف هدم المنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام تتجاوز مليار ليرة دون إعادة تأهيلها وتركيبها، .

ويتبع للوزارة في منطقة القابون 6 شركات أولاها الشركة العامة للمغازل والمناسج والتي قامت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق التوجهات الحكومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل الشركة ونقل عمالها إلى الشركات التابعة لها، في حين الشركة الثانية هي التجارية الصناعية المتحدة «الخماسية» التي تعرضت لتخريب جزئي وخصوصاً على السور المحاذي لمنطقة جوبر.