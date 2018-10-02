انتصارات كبيرة بدوري الثانية

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فاز أمس فريق معضمية الشام على ضيفه الثعلة 6/2 في الأسبوع الثاني لدوري الثانية لحساب المجموعة الأولى، وبالمجموعة ذاتها فاز لاهثة على المليحة 4/3 ويتقابل اليوم الصنمين مع الصبورة على ملعب الكسوة، والصدارة للمعضميــة بأربــع نقاط يليه الصبورة والصنمين ولاهثة بثلاث نقاط وفي المجموعة الثانية فاز عرطوز على الرحا 7/1 والشعلة على زاكية 4/2 وجباب على صلخد 3/1، والصدارة لعرطوز والشعلة بثلاث نقاط ثم جباب بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثالثة فاز شرطة حماة على القطيفة 9/1 والجولان على حرستا 3/صفر وتعادل الحزم مع قارة بلا أهداف والصدارة لشرطة حماة وقارة والحزم والجولان ولكل منهم أربع نقاط وأخيراً حرستا والقطيفة بلا نقاط.

ويلعب اليوم في المجموعة الرابعة النيرب والنصر الوطني على ملعب السابع من نيسان بحلب، كما يتقابل مورك مع اليرموك على ملعب حماة الصناعي، ويلتقي أخيراً تلقطا مع الظاهرية على ملعب حمص الصناعي.

وتتأهل الأندية صاحبة الصدارة في المجموعات الأربع إلى الدرجة الأولى مباشرة، بينما تهبط الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الأربع إلى الدرجة الثالثة.