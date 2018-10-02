القاسم: حققنا المهم

| اللاذقية – محسن عمران

قال مساعد مدرب كرة تشرين الكابتن ماهر قاسم إن مباريات الديربي دائماً تكون حساسة وصعبة على الفريقين ويفوز بها من يكون الأكثر هدوءاً وهذا ما عملنا عليه في مباراتنا مع حطين، فبعد شوط أول صعب غلب عليه الشد والتوتر والخشونة أعطينا تعليماتنا للاعبين للعب في الشوط الثاني بهدوء وتركيز، وعملنا على استغلال نقاط ضعفهم وسجلنا وفزنا وكان فوزنا مستحقاً وحققنا النقاط الثلاث وهي المهم، وننظر دائماً للمباراة القادمة على أنها الأهم والجمعة لدينا نقاط ثلاث أخرى من الساحل سنعمل على نيلها.

وأكد أن فريق الساحل يقدم أداء قوياً وحقق فوزين مهمين على فريقين كبيرين، ولقاء الجمعة هو لقاء فك الصدارة معه وشاهدنا مبارياته ونعرف كيف ندير اللقاء ولاعبونا عاقدون العزم على الاستمرار في الصدارة والمنافسة وعدم إهدار أي نقطة وصفوفنا مكتملة والمعنويات عالية.

وأضاف القاسم: إن الدوري هذا الموسم سيكون قوياً لأن جميع الفرق استعدت بشكل جيد وحصنت دكة البدلاء ومن يملك دكة بدلاء قوية سيكون من المنافسين لأن الموسم طويل والمفاجآت قد تحضر بأي لحظة ولا بد من الاستعداد لها.