سلة الجلاء ستقلع وجوني والمعدنلي ضمن الخيارات

| مهند الحسني

من المتوقع أن تبدأ سلة رجال نادي الجلاء بحلتها الجديدة، تحضيراتها بعد أيام قليلة في صالة النادي التي تمت إعادة تشييدها وترميمها بعد أن عاث الإرهاب فيها الكثير، وألحق بها أضراراً كبيرة، وستكون التحضيرات تحت إشراف المدرب الشاب هادي درويش الذي وقع للنادي لموسم واحد قابل للتجديد، وهو من المدربين الذين يتصدرون الساحة السلوية في المرحلة الحالية نظراً لخبرته الكبيرة، ونجاحاته المشرقة، سواء مع الأندية، أم المنتخبات الوطنية، حيث حقق مع ناديه الوحدة العديد من الألقاب، كما نجح في قيادة منتخب الرجال في أكثر من بطولة، ويعد مكسباً لسلة الجلاء الطامحة للعودة من جديد لحصد الألقاب، واعتلاء منصات التتويج.

تدعيم

وجدت الإدارة الجديدة برئاسة انطوان عتة أن إعادة اللعبة إلى الواجهة بعد غياب طويل عن منصات التتويج، بحاجة للعمل بقوة على قواعد اللعبة، وبالوقت نفسه على تدعيم فريق الرجال بأفضل اللاعبين، على أمل إعادة الفريق لأيام العز والانجازات، ووجدت بأن أبناء النادي هم الأولى بناديهم، فقامت في إعادتهم للنادي ضمن عقود مادية جيدة تتناسب مع مستواهم كلاعبين نجوم، ونجحت في التعاقد مع اللاعبين(وسام يعقوب، يامن حيدر، وائل جليلاتي من نادي الاتحاد، واللاعب جميل صدير من الوحدة، واللاعب مهران نرسيس من العروبة) وهؤلاء اللاعبون سيشكلون بيضة قبان الفريق في الدوري المقبل، لكونهم من أصحاب الخبرة الكبيرة، ولهم تجارب احترافية واسعة مع الأندية والمنتخبات الوطنية.

تجديد عقود

كما سارعت الإدارة إلى تجديد عقود جميع لاعبي الفريق، ويأتي في مقدمتهم اللاعب المتألق الشاب إسحاق عبيد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لسلة رجال نادي الجيش، لكن جهود الإدارة حالت دون تحقيق هذه الصفقة، وتعمل الإدارة في الوقت نفسه على صب جل اهتمامها على فرق القواعد، التي بدأت تبشر بالخير بعد النتائج الايجابية التي حققتها في بطولات الشهباء الأخيرة لفرق القواعد.

سفر وتعاقد

من المتوقع أن يقوم رئيس النادي بجولة عمل إلى اليونان، وسيلتقي على هامشها اللاعب السوري المغترب جوني ديب الذي يلعب مع أحد الأندية بالدوري اليوناني، وهو من اللاعبين المتميزين، وسوف يتم التركيز خلال اللقاء حول إمكانية انضمامه لصفوف الفريق بالدوري المقبل نظراً لمستواه الجيد، ووجوده سيكون له تأثير ايجابي في باقي أفراد الفريق، وفي نفس السياق ستقوم الإدارة في الأيام القليلة القادمة بفتح قناة اتصال مع لاعبنا الدولي ميشيل معدنلي الموجود في هولندا من أجل انضمامه أيضاً للفريق في حال سمحت ظروفه ذلك.

منافسة

تحضيرات الفريق ستبدأ قريباً، والدرويش متفائل بالمرحلة القادمة للفريق بعد هذا الزخم الكبير بلاعبي النجوم، حيث أكد خلاله اتصاله بـ«الوطن» أن الدوري القادم ستكون المنافسة فيه على أشدّها، لكن فريق الجيش يبقى مغرداً في طابق، وباقي الفرق في طابق آخر، وتابع يقول، ومع ذلك فريقنا يضم أفضل اللاعبين، وسنحاول أن نحقق نتائج ايجابية توازي الطموح، وخاصة أن سلة الجلاء لديها جيل جيد من اللاعبين الشباب الذين سيشكلون البديل المناسب للفريق الأول قريباً.

تعاون كبير

وعن مدى تعاون الإدارة مع الفريق مضى الدرويش يقول: أنا كمدرب محترف لا أعمل إلا ضمن ظروف احترافية جيدة، فالإدارة الحالية لديها الكثير من الحماسة لتحقيق نقلة نوعية بنتائج الفريق الدوري المقبل، وقد أبدت تعاونها الكبير في تأمين كل ما يلزم الفريق بعيداً عن أي منغصات قد تعترض تحضيراته، وهذا ما يجعل العمل بأريحية جيدة ما يسهم في تطوير مستوى الفريق بشكل فردي وجماعي.