حيدر يؤكد تمسك الحكومة بعودة مواطنيها إلى المناطق المحررة

| الوطن

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر أمس، أن مشروع المصالحة تعرض للكثير من الإشاعات من الدول الداعمة للإرهاب.

وجدد حيدر خلال لقائه وفداً مصغراً من أهالي مدينة الميادين بريف دير الزور، بحسب صفحة «وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية» على «فيسبوك»، التأكيد على تمسك الحكومة السورية بعودة مواطنيها إلى المناطق التي تم تحريرها بعد إعادة تأهيلها وفق الإمكانات المتاحة.

وبيّن أن الإرهاب آفة هدفها تدمير التماسك الاجتماعي، مؤكداً أن الميادين والمناطق القريبة منها كانت نموذجاً مصغراً من التضحيات والتعاون المشترك بين الجيش العربي السوري والمواطنين في معركة التحرير من رجس الإرهاب.

ولفت حيدر إلى أن مشروع المصالحة تعرض للكثير من الإشاعات ومحاولة التشويه من الدول الداعمة للإرهاب.

من جانبه عرض الوفد جملة من العوائق والمشكلات التي تبطئ من عودة الأهالي، مؤكدين على إصرارهم بالتمسك بأرضهم وحمايتها في مواجهة الإرهاب.

وسبق لحيدر أن أكد الشهر الماضي حرص الحكومة السورية على إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم.