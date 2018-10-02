إيران تبني أول محطة لتوليد الطاقة صديقة للبيئة باللاذقية

| وكالات

وقعت سورية وإيران أمس، على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في اللاذقية باستطاعة 540 ميغاواط.

وينص الاتفاق الذي وقعه مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان ورئيس مجلس إدارة شركة «مبنا» عباس على أبادي، على وضع المجموعة الغازية الأولى للمشروع بالعمل خلال 18 شهراً، والمجموعة الثانية خلال 24 شهراً والمجموعة البخارية الثالثة خلال 34 شهراً بالتوازي مع تنفيذ خط الغاز بطول 70 كيلومتراً المغذي للمشروع.

كما اتفق الجانبان على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام القادم، بعد تأمين المواد والمستلزمات والقطع التبديلية له، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.