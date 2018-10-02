الظفير: لجنة للتشفير وإنهاء البنى التحتية للدفع الإلكتروني في 3 أشهر … حمدان: إعادة تطوير قانون الضرائب وبنائه إلكترونياً

| قصي أحمد المحمد

أعلن وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة وطنية للتشفير مهمتها تحديد نوعية التشفير المطلوب لوضع الضوابط والسياسات اللازمة، مؤكداً أن الموضوع سيكون على أعلى المستويات.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ورشة عقدتها الوزارة أمس رأى الظفير أن موضوع التشفير من أهم المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً أنه سوف تنتهي أغلب البنى التحتية اللازمة لمنظومة الدفع الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأضاف الظفير: ليبدأ بعدها تدريب العاملين في الوزارات حتى يستطيعوا التعامل مع المشاريع الإلكترونية سواء أكان معاملات إلكترونية أو التوقيع الرقمي وغيرها.

من جهته شدد وزير المالية مأمون حمدان في كلمة له بالورشة على ضرورة دور الوزارة في الوقت الحالي من خلال العمل على إعادة تطوير قانون الضرائب وبنائه إلكترونياً وذلك بالتوازي مع دور وزارة الاتصالات في الاستمرار في البناء الفني والإلكتروني للمشروع.