محلل لبناني: عودة المهجرين السوريين ستصبح إجبارية

| وكالات

انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون «عدم وضوح موقف الأسرة الدولية حيال مسألة عودة المهجرين السوريين»، ولفت خلال استقباله أمس وزير خارجية النمسا كارين كنيسيل إلى أن لبنان «يدعو إلى الفصل بين هذه العودة، والاتفاق على الحل السياسي، لأن الوصول إلى هذا الحل قد يتأخر كما حصل بالنسبة لقضايا أخرى».

وكان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل قال في لقاء تلفزيوني: «لا يناسبني أن يكون نصف الشعب اللبناني من الإخوة النازحين السوريين». وأضاف: تحرك حزب اللـه و«التيار الوطني الحر» (لإعادة المهجرين) وأنا أعد، بأن اليوم العودة طوعية وبعد فترة ستكون إجبارية، وخلال أسبوعين أو ثلاثة، ولا نريد قراراً حكومياً بذلك».