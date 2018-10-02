395 ألف أجنبي دخلوا البلاد منذ عام 2016 إلى الآن … اللواء النمير: معارضة الخارج تحاول عرقلة عودة السوريين من تركيا والأردن

| محمد منار حميجو

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير أن الإدارة أصدرت منذ عام 2011 حتى العام الحالي نحو 6.1 ملايين جواز سفر منها 336 ألفاً من خارجها.

وفي لقاء له مع «الوطن» أكد النمير أنه بلغت رسوم المبالغ المستوفاة من جوازات السفر داخل البلاد والبالغ عددها أكثر من 246.4 ألفاً نحو 3.4 مليارات ليرة على حين بلغت رسوم الجوازات التي منحت خارج البلاد وعددها273.1 ألفاً أكثر من 38.6 مليون دولار.

وأعلن النمير عن عودة آلاف العائلات بشكل طوعي من دون أن يذكر الأرقام مؤكداً أن معظم العائدين من الجانب اللبناني، لافتاً إلى أن ما يسمى المعارضة في الخارج تحاول عرقلة عودة المهجرين من تركيا والأردن بالتهويل ونشر الأكاذيب بأن الدولة ستحاسب العائدين مشدداً على أن ذلك مناف للحقيقة.

وأضاف: نتعاون مع الجانب الروسي في هذا الملف إلا أن قرار العودة وطني بامتياز اتخذته القيادة السورية منذ عام 2013 ودخل الأصدقاء الروس للمساعدة.

وأشار النمير إلى أنه دخل من الأجانب منذ عام 2016 حتى العام الحالي أكثر من 394.8 ألفاً منهم 138.2 ألفاً هذا العام.