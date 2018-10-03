كوكب جديد على حافة النظام الشمسي

| وكالات

وفقاً لدراسة جديدة قد يكون هناك كوكب غامض حقاً على حافة النظام الشمسي، إذ اكتشف علماء الفلك جسماً مرتين ونصف أبعد من الشمس أكثر من بلوتو، ما يضيف دليلاً على وجود «الكوكب العاشر»، وهو واحدة من أكثر الأجسام البعيدة التي تم تحديدها في نطاق الجاذبية الشمسية.

ويدعم مداره النظرية التي تقول: إن هناك عالماً ضخماً صخرياً أكبر بعشر مرات من الأرض على مشارف نظامنا، وظهرت هذه الفكرة تحت عنوان «Planet Nine» في عام 2014 عندما سعى الدكتور «سكوت شيبارد» والبروفيسور «تشاد تروجيلو» إلى شرح مجموعة غريبة من ستة أجسام صغيرة في حزام كويبر، تميل مداراتها كلها بالطريقة نفسها، واقترحوا وجود كوكب كبير في الظلال.

ووجد الفريق نفسه جسماً مشابهاً يبلغ عرضه نحو 300 كيلو متر (186 ميلاً)، وهو على بعد 80 وحدة فلكية (AU) من الشمس، وهو قياس يُعرَّف بأنه المسافة بين الأرض والشمس.