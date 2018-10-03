السبت نشاط مزدحم

الخميس, 04-10-2018 65 زيارة

تنطلق اليوم مباريات دوري شباب الممتاز فيلعب على ملعب الجلاء فريقا الشرطة مع الوحدة، وتستأنف المباريات يوم السبت فيلعب الحرفيون مع الجيش على الحمدانية الصناعي والوثبة مع المجد على حمص الصناعي والنواعير مع تشرين على ملعب حماة الصناعي والساحل مع الكرامة على ملعب طرطوس البلدي وحطين مع الطليعة على ملعب المدينة الصناعي وجبلة مع الاتحاد بجبلة، وسبق لتشرين أن فاز ببطولة دوري الموسم الماضي.
وفي الدرجة الأولى ينطلق السبت الأسبوع الثاني فيستضيف الكسوة على ملعبه فريق النبك لحساب المجموعة الثالثة ويلعب أيضاً المحافظة على ملعبه مع العربي واليقظة مع البريقة على ملعب الفيحاء الصناعي.
وفي المجموعة الرابعة يلعب جيرود مع شهبا على ملعب النبك، والنضال مع الفتوة على ملعب المجد، وحرجلة مع جرمانا على ملعب الجلاء.
جميع المباريات تقام يوم السبت، وتنطلق مباريات المجموعة الأولى والثانية والخامسة اعتباراً من السبت بعد القادم.

 

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