رشيد عساف سلطان المماليك

يجسد النجم السوري رشيد عساف شخصية قانصوه الغوري «سلطان المماليك» أمام عدسة كاميرا المخرج العالمي بيتر ويبر في ملحمة تاريخية تتناول قصة «سيرة دم آل عثمان» من تأليف الكاتب المصري محمد سليمان عبد الملك.

ويسرد هذا المسلسل التحولات الكبرى لتاريخ المنطقة منذ معركة جالديران بين العثمانيين والفرس ومن ثم بين العثمانيين والمماليك في معركة مرج دابق، على أن ينطلق التصوير يوم 26 من الشهر الجاري في تونس.