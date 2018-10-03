تولاي هارون توضح حقيقة مرض شقيقتها … مي عز الدين تطلق تطبيقاً خاصاً بها وفيفي عبده تقع في فخ الفوتوشوب وإليسا تسخر من المنتقدين

| وائل العدس

أصبح النطاق أوسع بما يتعلق بالفنانين النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، إذ اتسعت الرقعة وشملت فنانين لا يتواصلون كثيراً في وقت غاب فيه فنانون اعتدنا وجودهم بشكل دائم، وإلى التفاصيل:

بالشفاء العاجل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بدخول النجمة السورية دينا هارون إلى غرفة العناية المشددة في أحد المستشفيات في دمشق، وأفيد بأنها أصيبت بعارض صحي خطر أدى إلى دخولها في غيبوبة واستدعى خضوعها لعملية جراحية.

إلا أن شقيقتها تولاي هارون، كشفت الحقيقة من خلال ما نشرته عبر حسابها على الفيسبوك: «بعد ما شفت كتير مواقع منزلة عن دينا إنو هي بغيبوبة، حابة وضحلكن وقلكن دينا مانها بغيبوبة، دينا بالعناية لأسباب تنفسية بصدرها ومشكلة بالأمعاء».

وأضافت: «واللي قاهرني إنو في إشاعة عم تقول إنو عندها سرطان بالمعدة، هاد الكلام مو صح أبداً أبداً، والله لا يسامح كل مين عم يروج إشاعات عنها، إن شاء الله دينا رح ترجعلنا وتنور حياتنا ورح ترجع الفرح لبيتها ولابنها ولخلدون ولماما وبابا وإخواتي».

وتوجهت إليها بالقول: «دينا يا عمري كلنا منحبك وناطرينك، يا روح روحي يا قلبي أنت، الله معك ورح يضل معك، وإن شاء الله أزمة ورح تمر على خير… إنتو بس ادعولها بالشفاء وسامحوني لأني ماعم رد كتير عليكن لأنو بكون معها بالعناية وشكراً لكل حدا زارها ما قصرتوا وآسفة إذا قصرت بحق حدا».

إلى المريميين

أعادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس نشر مقطع فيديو عبر إنستغرام من أحد المعجبين وهو يقوم بوشم اسم أغنيتها «أمان» على جسمه.

وعلقت بتوجيه تحية لـ«المريميين»، شاكرة إياهم على وفائهم وإخلاصهم لها، ثم توجهت بشكل خاص إلى المعجب وأثنت على جمال الوشم، ولكنها تمنت ألا يكون قد تألم عند وشمه، وطلبت من المعجبين عدم إلحاق الأذى بأنفسهم عندما يرغبون في التعبير عن حبهم لها، ومشيرة إلى أن هذا الحب هو الذي يمنحها الأمل.

فارس ومنذ إعلان مرضها، لا تزال بعيدة عن الفن والإعلام، وتطل بشكل نادر، ولكن لم يصدر حتى الآن أي توضيح منها أو من إدارة أعمالها أو المقربين منها ما يوضح طبيعة مرضها، ما عدا تأكيد أنها ليست مصابة بمرض السرطان.

تطبيق خاص

كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين عن مفاجأة كانت ألمحت إليها خلال الفترة الماضية.

وقالت عبر رسالة صوتية على حسابها على إنستغرام أنها أطلقت تطبيقاً رسمياً خاص بها، والذي أشارت إلى أنه بمنزلة تذكرة دخول إلى عالمها وحياتها اليومية.

وأضافت: إن التطبيق يضم بشكل حصري، كل أسرارها بشأن الجمال، ونصائحها في الموضة، وذلك من خلال محتوى بالصور والفيديوهات.

كما ذكرت أنها ستجيب يومياً في التطبيق عن سؤال من أحد معجبيها، وأنها ستجعل معجبيها جزءاً من تسوقها وسفرياتها وكواليس جلسات التصوير الخاصة بها.

محصلش نصيب

لا يزال الجمهور يتساءل عن أسباب انفصال الفنانة المصرية ناهد السباعي عن زوجها قبل ساعات من حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي.

وكتبت: «محصلش نصيب، لم يكن هناك توافق بيننا فوقع الانفصال وأنا تمام».

ونفت وجود أي مشاكل بينها وبين طليقها، مؤكدة أنهما متوافقان على هذا الأمر، وبأن كل ما يذكر في الصحف والمواقع الالكترونية غير صحيح.

وأكدت أنها قامت فعلاً، بإلغاء حفل زفافها الضخم في الساحل الشمالي، قبل ساعات من حصوله، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى النصيب والأقدار ومشيئة رب العالمين.

ولفتت إلى أنها لن تغير أي شيء في حياتها، وبسبب توافقها مع طليقها أبقت صورها معه على صفحتها على إنستغرام ولم تقم بحذف أي منها.

سؤال وجواب

أشعلت الفنانة المصرية منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي بردها على سؤال عن الانتقادات التي يتعرض لها بعض النجوم بسبب إطلالاتهم، وأشارت إلى أن شكل الشخص لا يعني أحداً.

وقالت: «دي حاجة ما تخصش حد، الحقيقة اللي مش عاجبو شكل حد ما يتفرجش عليه».

حب وزواج

حالة من الجدل أثارها الفنان المصري الشاب وائل عبد العزيز بعدما أعلن على الفيسبوك عن رغبته في الزواج من زميلته، وكتب: «يا جماعة لو سمحتم، اللي يعرف ياسمين صبري يقول لها إني بحبها وعايز اتجوزها».

وائل لم يكتف بما كتبه، بل نشر صوراً لها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وعبر عن إعجابه الشديد بجمالها متمنياً العمل معها.

فخ الفوتوشوب

وقعت الفنانة المصرية فيفي عبده في فخ الفوتوشوب، فبعد صورها التي أظهرت رشاقة غير مسبوقة ونحافتها، نشرت أخيراً مقطع فيديو كشف عن حقيقة شكل جسمها من دون تغيير.

ونشرت عبر انستغرام مجموعة من الصور بفستان ذهبي مكشوف الصدر والكتفين وبدت فيها بغاية النحافة ومن دون بطن وبرشاقة عالية، إلا أنها عادت وبدت على طبيعتها من خلال مقطع فيديو وهي ترقص على الأغنية الشعبية «شعراتها ولو».

وتظهر في المقطع بفستانها الضيق الذي كشف وزنها الحقيقي، حيث بدت أكثر وزناً وحجماً ولها «كرش» واضح، نجحت في إخفائه بالصور، إلا أنه بمقارنة بسيطة بين الصور والفيديو يتبين الفرق بينهما، علماً أنه من الواضح أنها بدأت بخسارة وزنها الزائد إلا أنها ليست كما تظهر في الصور.

مليون ونصف

تواصل الفنانة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح عملها المصور الجديد لأغنية «مبروك لقلبي» الذي طرحته مؤخراً عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحصد الكليب أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بمعدّل المشاهدات التي حققها عبر قناة كارول الرسمية على موقعي «يوتيوب» و«أنغامي».

أحلى ذكريات

استذكر الفنان التونسي صابر الرباعي أجمل أعماله الغنائية المصورة مع محبيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تصميماً لصور من كليبات «أتحدى العالم»، «ضاقت بيك»، «أجمل نساء الدنيا»، «عزة نفسي» و«خلص تارك» وبتعليقه عليه طلب من محبيه مشاركته بذكرياتهم مع كل فيديو كليب فكتب: «شاركوني ذكرياتكم مع كل ڤيديو كليب».

عندليب الدقي

نشر الفنان المصري محمد هنيدي مقطع فيديو يظهر فيه وكأنه متسابق في برنامج «أرابز غوت تالنت» أمام لجنة التحكيم عبر موقع تويتر.

وظهر في الفيديو بشخصية «فوزي» التي قدمها في فيلم «عندليب الدقي»، وفي بداية الأمر رفضته لجنة التحكيم، ثم منحته فرصة أخرى ليبرز مواهبه فتكون النتيجة بقبوله في البرنامج.

يخرب بيتك

علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على إطلالة مواطنها وائل كفوري ضمن أحد البرامج التلفزيونية.

وأعربت عن الإعجاب لعفويته ولاسيما مشهد رقصه الذي ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي على أغنية أحمد عدوية الشعبية.

ولهذا نشرت صورة تجمعهما من إحدى الجلسات التي جمعتهما وعلّقت عليها بالقول: «شو بحبك يا وائل كفوري ويخرب بيتك شو مهضوم، ذكرتني بشي كتير مهم كنت عم تخبرني عليه هون».

تعليقات سخيفة

اعتبرت الفنانة اللبنانية إليسا أن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2018 كان مميزاً وأنّ الملكة مايا رعيدي جميلة وتستحق الفوز باللقب، واضعة حداً لتعليقات المنتقدين اللاذعة.

وسخرت من الانتقادات والتعليقات التي طالت هذا الحفل وانتخاب الملكة الجديدة واعتبرتها سخيفة، حيث كتبت على تويتر: «بالنسبة إلى جميع التفاهات والانتقادات من هنا وهناك، احتفظوا بها لأنفسكم، الحدث كان رائعاً، الملكة جميلة وتعليقاتكم سخيفة».

شائعة

بعد الأخبار التي تحدثت عن تعرضها لحادث سير، أوضحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت أن كل ما تم تناقله عن تعرضها لحادث سير شائعات لا أساس لها من الصحة.

تسكت نشرت رسالة لجمهورها أكدت فيها أنها بخير والخبر مجرد شائعة ليس أكثر، كما وجهت الشكر لكل من قام بالسؤال عنها والاطمئنان عليها من عائلتها ومحبيها في كل مكان، مؤكدة كذب الموقع الذي قام بنشر خبر تعرضها لحادث.