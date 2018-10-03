أربع مواجهات منتظرة في الليغا واليوفي في أودين ودورتموند يستقبل بافاري … قمة النار في أنفيلد وكلاسيكو في باريس

| خالد عرنوس

وسط زحمة الروزنامة الأوروبية محلياً وقارياً على جبهات دوري الأبطال واليوروباليغ ثم دوري الأمم تقام الجولة الجديدة من الدوريات الخمسة الكبرى على مدار ثلاثة أيام بدءاً من غد الجمعة ويقل عدد المواجهات الكبرى مقارنة بالأسبوع المنصرم لكنها تبقى حاضرة وخاصة عندما نذكر لقاء ليفربول والسيتي شريكي صدارة البريميرليغ أو قمة باريس بين سان جيرمان وليون ومازال الأخير زعيم الألفية بينما الأول يسابق الزمن لانتزاع هذه الصفة.

وفي إسبانيا تبقى مواجهة فالنسيا والبرشا أحد كلاسيكيات الليغا على الرغم من البداية السيئة للخفافيش وقد شاطره فيها الكاتالوني في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ولاننسى ديربي الباسك الكبير الذي سيفتتح الجولة الثامنة، وفي ألمانيا يدافع دورتموند عن صدارته أمام فريق بافاري هو أوغسبورغ على حين جاره البايرن يستقبل غلادباخ في كلاسيكو ألمانيا القديم والفارق بينهما نقطتان لمصلحة الزعيم التاريخي للبوندسليغا، أما في إيطاليا فمازال اليوفي يبحث عن أرقام جديدة عندما يحل ضيفاً على شبيهه باللباس أودينيزي، في السطور التالية نقدم لأهم مباريات الجمعة والسبت.

ديربي الباسك

عودنا قطبا الباسك بلباو وسوسيداد على أن يكونا على النقيض دائماً فنادراً ما نجدهما قريبين من بعضهما على سلم ترتيب الليغا إلا أنهما هذا الموسم اتفقا على البداية المهتزة فلم يحصد الأخير أكثر من 8 نقاط حتى الآن يتقدم بها على جاره صاحب النقاط السبع مع مباراة مؤجلة وعندما يلتقيان في الديربي رقم 143 بالليغا فهما يبحثان بالتأكيد عن التقدم على اللائحة والابتعاد عن المراكز المتأخرة، بلباو جمع 5 نقاط فقط بأرضه على حين سوسيداد حصد 7 نقاط خارج أنويتا وكلاهما من 4 مباريات، وعلى صعيد المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها بلباو تاريخياً (58 فوزاً مقابل 47 هزيمة و37 تعادلاً) فقد تعادلا في لقائهما الأخير في سان سباستيان قبل أن يفوز سوسيداد إياباً 3/1، والفوز الأخير له في ملعب جاره حدث مطلع عام 2016 بهدف.

وإذا كان ديربي الباسك بعيداً عن الصدارة فإن لقاء ريال مدريد على أرض ألافيس يدخل في صلبها ذلك أن الفريق الملكي أمامه فرصة لاعتلائها ولو مؤقتاً بينما مضيفه لديه فرصة لمشاركته النقاط وهو الشيء الذي فشل بتحقيقه مرتين خلال الأسبوع الماضي، ولم يحقق الفريق الباسكي سوى فوز يتيم على الريال خلال عقدين أخيرين من خلال 16 مواجهة فاز الملكي في 14 منها وآخرها في الموسم الماضي 4/صفر علماً أن الخسارة الوحيدة للبلانكوس كانت في برنابيه.

تأكيد صدارة

في ألمانيا يحاول دورتموند استغلال استقبلاه لأوغسبورغ الرفيق البافاري الصغير من أجل البقاء في الصدارة وقد استغل أسود فيستفاليا الظروف جيداً فخطفوا المركز الأول للمرة الأولى منذ سنوات من البايرن علماً أنهم الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في البوندسليغا، ولم يخسر أوغسبورغ سوى مرة واحدة خلال أربع زيارات أخيرة إلى ملعب سيغنال علماً أنه لم يحقق أي فوز على دورتموند في آخر 6 مواجهات بالدوري.

ويسعى البايرن للعودة سريعاً ومداواة جراحه على حساب مونشن غلادباخ في أحد كلاسيكيات ألمانيا وتعد هذه المواجهة قمة الجولة على اعتبار أن الأخير لا يقف بعيداً عن البافاري فيحتل المركزالرابع بفارق نقطتين فقط، ويعتبر غلادباخ من أكثر الأندية التي تفوقت على البايرن خلال ثلاثة مواسم أخيرة فقد نجح بالفوز 3 مرات وتعادل معه مرتين.

أرقام تتجدد

في إيطاليا حقق اليوفي حتى الآن 7 انتصارات متتالية وهو ما لم يسجله خلال المواسم السبعة الأخيرة التي سيطر خلالها على السكوديتو يبدو أن فريق أليغري في طريقه للانتصار الثامن عندما يحل ضيفاً على أودينيزي رابع عشر الترتيب والذي لم يحقق أي فوز على ضيفه خلال 3 سنوات أخيرة ولم يخسر اليوفي في ملعب الفريولي منذ عام 2010.

وفي إنكلترا ينتظر الجميع لقاء الريدز والسيتيزينز من أجل معرفة من يواصل طريقه دون هزيمة ويسبق هذه القمة عدة مباريات مهمة فهاهما فريقا العاصمة الآرسنال وتوتنهام يحاولان الاقتراب من المتصدرين فيخوض الأول ديربياً لندنياً أمام فولهام بينما الثاني يستضيف كارديف سيتي الذي لم يعرف الطريق إلى مرمى السبيرز خلال خمس مواجهات جمعتهما في الألفية الثالثة.

وفي فرنسا يلتقي ليل مع سانت إيتيان في صراعهما على الوصافة والفارق بينهما نقطة واحدة لمصلحة الأول وكانا قد تبادلا الفوز الموسم الماضي كل في ملعبه.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 8

– الجمعة: برايتون × ويستهام (10.00).

– السبت: توتنهام × كارديف، واتفورد × بورنموث، ليستر سيتي × إيفرتون، كريستال × بالاس × وولفرهامبتون، بيرنلي × هيدرسفيلد (5.00)، مان يونايتد × نيوكاسل (7.30).

– الأحد: فولهام × الآرسنال (2.00)، ساوثمبتون × تشيلسي (4.15)، ليفربول × مان سيتي (6.30).

الإسباني – الأسبوع 8

– الجمعة: بلباو × سوسيداد (10.00).

– السبت: جيرونا × إيبار (2.00)، خيتافي × ليفانتي (5.15)، ألافيس × ريال مدريد (7.30)، ليغانيس × رايو فاليكانو (9.45).

– الأحد: بلد الوليد × هويسكا (1.00)، أتلتيكو مدريد × بيتيس (5.15)، إشبيلية × سلتا فيغو، اسبانيول × فياريال (7.30)، فالنسيا × برشلونة (9.45).

الألماني – الأسبوع 7

– الجمعة: بريمن × فولفسبورغ (9.30).

– السبت: دورتموند × أوغسبورغ، ماينز × هيرتا برلين، هانوفر × شتوتغارت، دوسلدورف × شالكه (4.30)، بايرن ميونيخ × مونشن غلادباخ (7.30).

– الأحد: فرايبورغ × ليفركوزن (4.30)، هوفنهايم × فرانكفورت (6.30)، لايبزيغ × نورنبرغ (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 8

– الجمعة: تورينو × فروزينوني (9.30).

– السبت: كالياري × بولونيا (4.00)، أودينيزي × يوفنتوس (7.00)، إمبولي × روما (9.30).

– الأحد: جنوا × بارما (1.30)، لازيو × فيورنتينا، أتلانتا × سامبدوريا، ميلان × كييفو فيرونا (4.00)، نابولي × ساسولو (7.00)، سبال × إنتر ميلانو (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 9

– الجمعة: تولوز × نيس (9.45).

– السبت: ليل × سانت إيتيان (6.00)، أنجيه × ستراسبورغ، نيم × ريمس، غانغان × مونبيلييه، أميان × ديجون (9.00).

– الأحد: بوردو × نانت (4.00)، مرسيليا × كان، موناكو × رين (6.00)، سان جيرمان × ليون (10.00).