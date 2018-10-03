إحالة مدير مخبز تشرين على القضاء لبيعه الخبز بالجملة

| اللاذقية – عبير سمير محمود

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز في اللاذقية سامر السوسي عن تركيب خطوط إنتاج خبز جديد في مخابز الشركة خلال الشهر المقبل، مبيناً أن جميع المخابز في المحافظة بحالة مستقرة.

وأوضح سوسي أن الفرع بصدد افتتاح خطين لإنتاج الخبز في مخبزي الغرّاف في حي الرمل الجنوبي، وعين الشرقية في ريف جبلة، مشيراً إلى أهمية هذين الخطين من خلال توفير المادة بشكل أكبر لأبناء المناطق المذكورة.

ولفت سوسي إلى أن الخطوط الجديدة سيتم وضعها في الخدمة خلال الفترة القادمة وبأسرع وقت، لتساهم في عملية إنتاج الخبز في المحافظة.

وأكد مدير المخابز توافر جميع مستلزمات إنتاج المادة في مخابز الشركة، قائلاً: إن رغيف الخبز متوافر وبنوعية جيدة مع وجود احتياطي جيد من مادة الدقيق، ونفى السوسي وجود أي اختناقات في جميع مناطق المحافظة سواء في الريف أم المدينة.

من جهة ثانية، بيّن تقرير صادر عن فرع مخابز اللاذقية نشاط الفرع منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، مشيراً إلى الإنتاج المخطط كان 32400 طن، على حين إن الإنتاج المنفذ بلغ نحو 33853,62 طناً من الخبز خلال الأشهر الثمانية الفائتة.

ويوضح التقرير الذي حصلت «الوطن على نسخة منه»، أن الإنتاج المخطط خلال شهر آب الماضي كان 4050 طناً على حين إن الإنتاج المنفذ وصل إلى 4768,966 طناً بنسبة إنتاج بلغت 117,75%.

من جهته شدد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم لـ«الوطن»، على مسألة مراقبة عمل الأفران والمخابز، مبيناً أنه وخلال العمل الرقابي للمديرية تم تنظيم عدة ضبوط تتعلق بالخبز والمتاجرة به في المحافظة.

وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 ضبوط بتاريخ 1 تشرين الأول للمتاجرة برغيف الخبز في حي الرمل الجنوبي، مضيفاً: إنه وخلال الأيام الماضية، تم تنظيم تسجيل تمويني بأحد الأفران الخاصة في الحي ذاته وضبط 90 ربطة خبر معدة للبيع خارج المخبز بطريقة مخالفة.

وأضاف نجم: إنه تمت إحالة مدير مخبز تشرين على القضاء المختص بعد تسجيل ضبط بـ120 ربطة خبز معدة للبيع بالجملة خارج المخبز مع وضع كل ربطتين بكيس واحد، موضحاً أنه واستناداً إلى تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المخابز العامة في المحافظة وبنتيجة المتابعة تم تنظيم ضبط تمويني بحق مخبز تشرين للمتاجرة بالخبز ومخالفة القوانين والتعليمات الناظمة.

وعن شكاوى المواطنين عن النوعية السيئة للرغيف في عدد من المخابز العامة، أكد مدير التجارة الداخلية على الرقابة المستمرة على جميع المخابز لإنتاج الرغيف وفق المواصفات المطلوبة، مؤكداً تنظيم عدة ضبوط حول نوعية الخبز وتهريب الدقيق بطرق غير شرعية.