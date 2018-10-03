التضخم في تركيا عند أعلى مستوياته في 15 عاماً

أظهرت بيانات رسمية تركية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في أيلول إلى 25 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوياته في 15 عاماً، ما يدل على اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم ارتفع في أيلول إلى 24.52 بالمئة، مقارنة مع مستواه قبل عام، و6.3 بالمئة مقارنة بمستواه في آب، وهو ما يزيد كثيراً على توقعات المحللين، الذين توقعوا أن تكون الزيادة 3.6 بالمئة.

وخسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وبالخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين، وفي أعقاب نشر البيانات، تراجعت العملة التركية وبلغت بحلول الساعة 7:17 توقيت غرينتش أمس 6.0633 ليرات للدولار.

روسيا اليوم- رويترز